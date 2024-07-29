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В Крыму 4 человека погибли и 32 пострадали в ДТП за неделю - РИА Новости Крым, 29.07.2024
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В Крыму 4 человека погибли и 32 пострадали в ДТП за неделю
В Крыму 4 человека погибли и 32 пострадали в ДТП за неделю - РИА Новости Крым, 29.07.2024
В Крыму 4 человека погибли и 32 пострадали в ДТП за неделю
В ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли четыре и пострадали 32 человека, в том числе восемь детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T10:49
2024-07-29T10:49
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли четыре и пострадали 32 человека, в том числе восемь детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.В том числе, по данным ведомства, за неделю зафиксированы пять аварий с участием пешеходов, в которых погиб один и пострадали четыре человека, два их которых - дети. 176 раз правоохранители пресекали случаи пьяного вождения, 16 водителей за такое нарушение привлечены к ответственности повторно и получили уголовные дела.Неделей ранее Госавтоинспекция зарегистрировала 27 ДТП с погибшими и пострадавшими на дорогах республики. 165 раз полицейские задерживали водителей с признаками опьянения, 12 из них - повторно.Читайте также на РИА Новости Крым:Пошел на обгон и перевернулся – в Крыму погиб водитель внедорожникаПострадавшая в ДТП с фурой в Крыму женщина умерла в больницеУснул за рулем и вылетел на "встречку": в Крыму произошло смертельное ДТП
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дтп, дтп в крыму и севастополе, госавтоинспекция крыма, происшествия, общество, новости крыма, крым
В Крыму 4 человека погибли и 32 пострадали в ДТП за неделю

В ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли 4 и пострадали 32 человека - Госавтоинспекция

10:49 29.07.2024
 
© Госавтоинспекция КрымаДТП в Сакском районе Крыма
ДТП в Сакском районе Крыма
© Госавтоинспекция Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли четыре и пострадали 32 человека, в том числе восемь детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.
"С 22 по 28 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 22 ДТП, в которых четыре человека погибли, 32 получили ранения различной степени тяжести, среди них восемь детей", - сказано в сообщении.
В том числе, по данным ведомства, за неделю зафиксированы пять аварий с участием пешеходов, в которых погиб один и пострадали четыре человека, два их которых - дети. 176 раз правоохранители пресекали случаи пьяного вождения, 16 водителей за такое нарушение привлечены к ответственности повторно и получили уголовные дела.
Неделей ранее Госавтоинспекция зарегистрировала 27 ДТП с погибшими и пострадавшими на дорогах республики. 165 раз полицейские задерживали водителей с признаками опьянения, 12 из них - повторно.
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