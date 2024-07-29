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В Крыму 4 человека погибли и 32 пострадали в ДТП за неделю

В Крыму 4 человека погибли и 32 пострадали в ДТП за неделю - РИА Новости Крым, 29.07.2024

В Крыму 4 человека погибли и 32 пострадали в ДТП за неделю

В ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли четыре и пострадали 32 человека, в том числе восемь детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T10:49

2024-07-29T10:49

2024-07-29T10:49

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дтп

дтп в крыму и севастополе

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общество

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли четыре и пострадали 32 человека, в том числе восемь детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.В том числе, по данным ведомства, за неделю зафиксированы пять аварий с участием пешеходов, в которых погиб один и пострадали четыре человека, два их которых - дети. 176 раз правоохранители пресекали случаи пьяного вождения, 16 водителей за такое нарушение привлечены к ответственности повторно и получили уголовные дела.Неделей ранее Госавтоинспекция зарегистрировала 27 ДТП с погибшими и пострадавшими на дорогах республики. 165 раз полицейские задерживали водителей с признаками опьянения, 12 из них - повторно.Читайте также на РИА Новости Крым:Пошел на обгон и перевернулся – в Крыму погиб водитель внедорожникаПострадавшая в ДТП с фурой в Крыму женщина умерла в больницеУснул за рулем и вылетел на "встречку": в Крыму произошло смертельное ДТП

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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