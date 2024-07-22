https://crimea.ria.ru/20240722/na-dorogakh-kryma-za-nedelyu-pogibli-4-i-raneny-37-chelovek-1139041519.html

На дорогах Крыма за неделю погибли 4 и ранены 37 человек

На дорогах Крыма за неделю погибли 4 и ранены 37 человек - РИА Новости Крым, 22.07.2024

На дорогах Крыма за неделю погибли 4 и ранены 37 человек

На дорогах Крыма за неделю зарегистрировано 27 аварий, в которых пострадали 37 и погибли четыре человека, сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции... РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T10:21

2024-07-22T10:21

2024-07-22T10:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма за неделю зарегистрировано 27 аварий, в которых пострадали 37 и погибли четыре человека, сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции республики.По данным ведомства, 165 раз полицейские задерживали водителей с признаками опьянения, 12 из них - повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.Накануне Госавтоинспекция сообщала о ДТП под Судаком с участием BMW и Volkswagen, в которой пострадал 8-летнй ребенок, а также о смертельном ДТП на трассе "Таврида", в котором двое погибли и трое получили травмы при столкновении иномарки Opel Vivaro с припаркованной легковушкой Scania.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое детей пострадали при столкновении иномарки с деревом в КрымуРебенок и трое взрослых в больнице после аварии у села Полтавка в КрымуПогиб ребенок и четверо пострадали в ДТП: на водителя в Крыму завели дело

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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