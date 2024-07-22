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На дорогах Крыма за неделю погибли 4 и ранены 37 человек - РИА Новости Крым, 22.07.2024
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На дорогах Крыма за неделю погибли 4 и ранены 37 человек
На дорогах Крыма за неделю погибли 4 и ранены 37 человек - РИА Новости Крым, 22.07.2024
На дорогах Крыма за неделю погибли 4 и ранены 37 человек
На дорогах Крыма за неделю зарегистрировано 27 аварий, в которых пострадали 37 и погибли четыре человека, сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции... РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T10:21
2024-07-22T10:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма за неделю зарегистрировано 27 аварий, в которых пострадали 37 и погибли четыре человека, сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции республики.По данным ведомства, 165 раз полицейские задерживали водителей с признаками опьянения, 12 из них - повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.Накануне Госавтоинспекция сообщала о ДТП под Судаком с участием BMW и Volkswagen, в которой пострадал 8-летнй ребенок, а также о смертельном ДТП на трассе "Таврида", в котором двое погибли и трое получили травмы при столкновении иномарки Opel Vivaro с припаркованной легковушкой Scania.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое детей пострадали при столкновении иномарки с деревом в КрымуРебенок и трое взрослых в больнице после аварии у села Полтавка в КрымуПогиб ребенок и четверо пострадали в ДТП: на водителя в Крыму завели дело
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дтп, дтп в крыму и севастополе, госавтоинспекция крыма, новости крыма, крым, общество, происшествия
На дорогах Крыма за неделю погибли 4 и ранены 37 человек

Госавтоинспекция: в Крыму за неделю зарегистрировано 27 ДТП с погибшими и пострадавшими

10:21 22.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма за неделю зарегистрировано 27 аварий, в которых пострадали 37 и погибли четыре человека, сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции республики.
"С 15 по 21 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 27 ДТП, в которых четыре человека погибли, в том числе один ребенок и один пешеход, 37 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них 7 детей и 6 пешеходов", - привели статистику правоохранители.
По данным ведомства, 165 раз полицейские задерживали водителей с признаками опьянения, 12 из них - повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.
Накануне Госавтоинспекция сообщала о ДТП под Судаком с участием BMW и Volkswagen, в которой пострадал 8-летнй ребенок, а также о смертельном ДТП на трассе "Таврида", в котором двое погибли и трое получили травмы при столкновении иномарки Opel Vivaro с припаркованной легковушкой Scania.
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