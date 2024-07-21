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Смертельное ДТП на "Тавриде" – двое погибли и трое пострадали
Смертельное ДТП на "Тавриде" – двое погибли и трое пострадали - РИА Новости Крым, 21.07.2024
Смертельное ДТП на "Тавриде" – двое погибли и трое пострадали
Два человека погибли и трое получили травмы при столкновении иномарки Opel Vivaro с припаркованной легковушкой Scania на трассе "Таврида", сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 21.07.2024
2024-07-21T11:43
2024-07-21T11:43
2024-07-21T11:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Два человека погибли и трое получили травмы при столкновении иномарки Opel Vivaro с припаркованной легковушкой Scania на трассе "Таврида", сообщает пресс-служба МВД Крыма.По данным полиции, авария случилась накануне в 23:25. Двигаясь со стороны Керчи в направлении Симферополя, 26-летний водитель Opel выехал с дороги и влетел в припаркованную Scania, которая стояла на обочине из-за технической неисправности с выставленным знаком аварийной остановки.Дело передано следователям. Ход проверки взят на контроль прокуратурой Крыма, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Уточняется, что на место происшествия выезжал прокурор Кировского района Александр Пряхин.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть погибших и 24 пострадавших - недельная статистика по ДТП в КрымуВ жутком ДТП с пятью машинами на Кубани погибли три человекаОдин человек погиб и трое ранены в ДТП на Кубани
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Смертельное ДТП на "Тавриде" – двое погибли и трое пострадали
Два человека погибли и трое травмированы в ДТП на "Тавриде" – МВД
11:43 21.07.2024 (обновлено: 11:55 21.07.2024)