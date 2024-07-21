Рейтинг@Mail.ru
Смертельное ДТП на "Тавриде" – двое погибли и трое пострадали - РИА Новости Крым, 21.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240721/dva-cheloveka-pogibli-v-dtp-na-trasse-tavrida--v-tom-chisle-rebenok-1139022581.html
Смертельное ДТП на "Тавриде" – двое погибли и трое пострадали
Смертельное ДТП на "Тавриде" – двое погибли и трое пострадали - РИА Новости Крым, 21.07.2024
Смертельное ДТП на "Тавриде" – двое погибли и трое пострадали
Два человека погибли и трое получили травмы при столкновении иномарки Opel Vivaro с припаркованной легковушкой Scania на трассе "Таврида", сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 21.07.2024
2024-07-21T11:43
2024-07-21T11:55
трасса таврида
мвд по республике крым
прокуратура республики крым
новости крыма
происшествия
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/15/1139022637_0:127:1280:847_1920x0_80_0_0_d342e1b8dd5519f8bff62fb33ea74df2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Два человека погибли и трое получили травмы при столкновении иномарки Opel Vivaro с припаркованной легковушкой Scania на трассе "Таврида", сообщает пресс-служба МВД Крыма.По данным полиции, авария случилась накануне в 23:25. Двигаясь со стороны Керчи в направлении Симферополя, 26-летний водитель Opel выехал с дороги и влетел в припаркованную Scania, которая стояла на обочине из-за технической неисправности с выставленным знаком аварийной остановки.Дело передано следователям. Ход проверки взят на контроль прокуратурой Крыма, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Уточняется, что на место происшествия выезжал прокурор Кировского района Александр Пряхин.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть погибших и 24 пострадавших - недельная статистика по ДТП в КрымуВ жутком ДТП с пятью машинами на Кубани погибли три человекаОдин человек погиб и трое ранены в ДТП на Кубани
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/15/1139022637_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_aaef36293b529c6bf539286b5ea685f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
трасса таврида, мвд по республике крым, прокуратура республики крым, новости крыма, происшествия, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Смертельное ДТП на "Тавриде" – двое погибли и трое пострадали

Два человека погибли и трое травмированы в ДТП на "Тавриде" – МВД

11:43 21.07.2024 (обновлено: 11:55 21.07.2024)
 
© МВД КрымДва человека погибли в ДТП на трассе "Таврида"
Два человека погибли в ДТП на трассе Таврида
© МВД Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Два человека погибли и трое получили травмы при столкновении иномарки Opel Vivaro с припаркованной легковушкой Scania на трассе "Таврида", сообщает пресс-служба МВД Крыма.
По данным полиции, авария случилась накануне в 23:25. Двигаясь со стороны Керчи в направлении Симферополя, 26-летний водитель Opel выехал с дороги и влетел в припаркованную Scania, которая стояла на обочине из-за технической неисправности с выставленным знаком аварийной остановки.

"В результате дорожно-транспортного происшествия смертельно травмирован 27-летний пассажир автомобиля Opel Vivaro. Четверо пассажиров получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение, где скончалась 16-летняя пассажирка. Всего в салоне автомобиля Opel находилось семь человек", – сообщили в МВД.

Дело передано следователям. Ход проверки взят на контроль прокуратурой Крыма, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Уточняется, что на место происшествия выезжал прокурор Кировского района Александр Пряхин.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шесть погибших и 24 пострадавших - недельная статистика по ДТП в Крыму
В жутком ДТП с пятью машинами на Кубани погибли три человека
Один человек погиб и трое ранены в ДТП на Кубани
Трасса ТавридаМВД по Республике КрымПрокуратура Республики КрымНовости КрымаПроисшествияДТП в Крыму и СевастополеСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТП
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:07ВС РФ освободили два населенных пункта в ЛНР и Харьковской области
13:05На Кубани женщина открыла стрельбу на автомойке
12:31В РФ выявлены случаи заболевания лихорадкой Западного Нила: как уберечься
12:04Крымский мост: очередь продолжает расти
11:43Смертельное ДТП на "Тавриде" – двое погибли и трое пострадали
11:09Российские МиГи развернули бомбардировщики США от границ РФ
10:43"Искандеры" разгромили эшелоны с личным составом и военной техникой ВСУ
10:39Придется провести референдум: что посоветовал Кличко Зеленскому
10:10Унесенные ветром: в Крыму растет число происшествий с САП-бордами
09:39Рособрнадзор посоветовал мигрантам заранее обучить детей русскому языку
09:16Пытались атаковать Крым – на подлете к полуострову сбиты ракеты ATACMS
09:11Крымский мост: очередь выросла почти в два раза
08:39Ракетный удар нанесен по критической инфраструктуре Сумской области
08:05Отбой ракетной опасности в Севастополе
07:40Ракетная опасность объявлена в Севастополе – угроза баллистики
07:37Стану богатым на земле: 23-летний фермер начал морковный стартап в Крыму
07:14Пять украинских беспилотников перехвачены в акватории Черного моря
07:05Крымский мост: очередь растет с самого утра
00:01Тропическая жара отступает: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 21 июля
Лента новостейМолния