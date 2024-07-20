https://crimea.ria.ru/20240720/v-zhutkom-dtp-s-pyatyu-mashinami-na-kubani-pogibli-tri-cheloveka--1139012399.html

В жутком ДТП с пятью машинами на Кубани погибли три человека

В жутком ДТП с пятью машинами на Кубани погибли три человека - РИА Новости Крым, 20.07.2024

В жутком ДТП с пятью машинами на Кубани погибли три человека

Три человека погибли в результате столкновения пяти машин на Кубани, один пострадал, еще двое детей доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России РИА Новости Крым, 20.07.2024

2024-07-20T18:37

2024-07-20T18:37

2024-07-20T18:42

кубань

мвд по краснодарскому краю

дтп

краснодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Три человека погибли в результате столкновения пяти машин на Кубани, один пострадал, еще двое детей доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.По данным полицейских, ДТП произошло днем в субботу на 13-м километре Ростовского шоссе под Краснодаром. Предварительно установлено, что столкновение машин вызвал водитель "КамАЗа", проигнорировавший безопасную дистанцию. Он столкнулся с впереди идущим Nissan, после чего произошло столкновение из пяти автомобилей.Проверка, организованная полицейскими также контролируется прокуратурой, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20240718/odin-chelovek-pogib-i-troe-raneny-v-dtp-na-kubani-1138952028.html

кубань

краснодар

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