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В жутком ДТП с пятью машинами на Кубани погибли три человека - РИА Новости Крым, 20.07.2024
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В жутком ДТП с пятью машинами на Кубани погибли три человека
В жутком ДТП с пятью машинами на Кубани погибли три человека - РИА Новости Крым, 20.07.2024
В жутком ДТП с пятью машинами на Кубани погибли три человека
Три человека погибли в результате столкновения пяти машин на Кубани, один пострадал, еще двое детей доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России РИА Новости Крым, 20.07.2024
2024-07-20T18:37
2024-07-20T18:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Три человека погибли в результате столкновения пяти машин на Кубани, один пострадал, еще двое детей доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.По данным полицейских, ДТП произошло днем в субботу на 13-м километре Ростовского шоссе под Краснодаром. Предварительно установлено, что столкновение машин вызвал водитель "КамАЗа", проигнорировавший безопасную дистанцию. Он столкнулся с впереди идущим Nissan, после чего произошло столкновение из пяти автомобилей.Проверка, организованная полицейскими также контролируется прокуратурой, сообщили в региональном надзорном ведомстве.
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кубань, мвд по краснодарскому краю, дтп, краснодар, происшествия, новости
В жутком ДТП с пятью машинами на Кубани погибли три человека

Пять машин столкнулись на Кубани - три человека погибли и двое детей в больнице

18:37 20.07.2024 (обновлено: 18:42 20.07.2024)
 
© Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краюПять машин столкнулись на Кубани, три человека погибли, двое детей в больнице
Пять машин столкнулись на Кубани, три человека погибли, двое детей в больнице
© Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Три человека погибли в результате столкновения пяти машин на Кубани, один пострадал, еще двое детей доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По данным полицейских, ДТП произошло днем в субботу на 13-м километре Ростовского шоссе под Краснодаром. Предварительно установлено, что столкновение машин вызвал водитель "КамАЗа", проигнорировавший безопасную дистанцию. Он столкнулся с впереди идущим Nissan, после чего произошло столкновение из пяти автомобилей.

"Пострадал водитель Nissan, две его пассажирки скончались на месте. Также скончался водитель KIA, двое его несовершеннолетних пассажира в больнице", - говорится в Telegram-канале краевого МВД.

Проверка, организованная полицейскими также контролируется прокуратурой, сообщили в региональном надзорном ведомстве.
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