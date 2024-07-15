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Шесть погибших и 24 пострадавших - недельная статистика по ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 15.07.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
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Шесть погибших и 24 пострадавших - недельная статистика по ДТП в Крыму
Шесть погибших и 24 пострадавших - недельная статистика по ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Шесть погибших и 24 пострадавших - недельная статистика по ДТП в Крыму
В авариях на дорогах Крыма за неделю погибли шесть и пострадали 34 человека, в том числе дети, сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции республики. РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T11:33
2024-07-15T11:33
ситуация на дорогах крыма
дтп
госавтоинспекция крыма
происшествия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В авариях на дорогах Крыма за неделю погибли шесть и пострадали 34 человека, в том числе дети, сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции республики.Еще 34 человека, по данным ведомства, получили ранения различной степени тяжести, среди них шестеро детей.За указанный период правоохранители выявили 152 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 16 водителей оформлены повторно.Девятилетний ребенок и трое взрослых с травмами различной степени тяжести накануне доставлены в больницу после столкновения двух иномарок на дороге Джанкой – Симферополь. Также 14 июля автомобиль с девятью пассажирами вылетел с дороги и перевернулся в Ленинском районе Крыма. В результате ДТП погибла 9-летняя девочка. В селе Стерегущее Раздольненского района Крыма водитель легкового авто сбил ребенка-инвалида и скрылся, его ищут правоохранители.Читайте также на РИА Новости Крым:В машине было четверо детей: прокуратура взяла на контроль ДТП в ЯлтеВысокие штрафы для водителей электросамокатов: проект закона в ГосдумеВ массовой аварии на трассе в Крыму пострадали два человека
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дтп, госавтоинспекция крыма, происшествия, новости крыма, крым
Шесть погибших и 24 пострадавших - недельная статистика по ДТП в Крыму

На дорогах Крыма за неделю в авариях погибли 6 и пострадали 34 человека

11:33 15.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота ГИБДД в Тамбове
Работа ГИБДД в Тамбове - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В авариях на дорогах Крыма за неделю погибли шесть и пострадали 34 человека, в том числе дети, сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции республики.
"С 8 по 14 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 26 ДТП, в которых шесть человек погибли, в том числе один ребенок", - сказано в сообщении.
Еще 34 человека, по данным ведомства, получили ранения различной степени тяжести, среди них шестеро детей.
За указанный период правоохранители выявили 152 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 16 водителей оформлены повторно.
Девятилетний ребенок и трое взрослых с травмами различной степени тяжести накануне доставлены в больницу после столкновения двух иномарок на дороге Джанкой – Симферополь. Также 14 июля автомобиль с девятью пассажирами вылетел с дороги и перевернулся в Ленинском районе Крыма. В результате ДТП погибла 9-летняя девочка. В селе Стерегущее Раздольненского района Крыма водитель легкового авто сбил ребенка-инвалида и скрылся, его ищут правоохранители.
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