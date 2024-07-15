https://crimea.ria.ru/20240715/shest-pogibshikh-i-24-postradavshikh----nedelnaya-statistika-po-dtp-v-krymu-1138864027.html

Шесть погибших и 24 пострадавших - недельная статистика по ДТП в Крыму

Шесть погибших и 24 пострадавших - недельная статистика по ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 15.07.2024

Шесть погибших и 24 пострадавших - недельная статистика по ДТП в Крыму

В авариях на дорогах Крыма за неделю погибли шесть и пострадали 34 человека, в том числе дети, сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции республики. РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T11:33

2024-07-15T11:33

2024-07-15T11:33

ситуация на дорогах крыма

дтп

госавтоинспекция крыма

происшествия

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В авариях на дорогах Крыма за неделю погибли шесть и пострадали 34 человека, в том числе дети, сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции республики.Еще 34 человека, по данным ведомства, получили ранения различной степени тяжести, среди них шестеро детей.За указанный период правоохранители выявили 152 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 16 водителей оформлены повторно.Девятилетний ребенок и трое взрослых с травмами различной степени тяжести накануне доставлены в больницу после столкновения двух иномарок на дороге Джанкой – Симферополь. Также 14 июля автомобиль с девятью пассажирами вылетел с дороги и перевернулся в Ленинском районе Крыма. В результате ДТП погибла 9-летняя девочка. В селе Стерегущее Раздольненского района Крыма водитель легкового авто сбил ребенка-инвалида и скрылся, его ищут правоохранители.Читайте также на РИА Новости Крым:В машине было четверо детей: прокуратура взяла на контроль ДТП в ЯлтеВысокие штрафы для водителей электросамокатов: проект закона в ГосдумеВ массовой аварии на трассе в Крыму пострадали два человека

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, госавтоинспекция крыма, происшествия, новости крыма, крым