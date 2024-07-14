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В Крыму перевернулась машина с пятью детьми – 9-летняя девочка погибла

В Крыму перевернулась машина с пятью детьми – 9-летняя девочка погибла - РИА Новости Крым, 14.07.2024

В Крыму перевернулась машина с пятью детьми – 9-летняя девочка погибла

Автомобиль с девятью пассажирами вылетел с дороги и перевернулся в Ленинском районе Крыма. В результате ДТП погибла 9-летняя девочка. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.07.2024

2024-07-14T18:10

2024-07-14T18:10

2024-07-14T18:19

ленинский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Автомобиль с девятью пассажирами вылетел с дороги и перевернулся в Ленинском районе Крыма. В результате ДТП погибла 9-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По предварительной информации ведомства, сегодня, 14 июля 2024 года, водитель автомобиля Opel Vivaro в районе села Белинское Ленинского района не справилась с управлением на закругленном участке дороги. Транспортное средство выехало за пределы проезжей части, где перевернулось.На место происшествия выехал заместитель прокурора Ленинского района Андрей Противенский. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в ведомстве.Ранее 14 июля в пресс-службе ГУ СУСК России по Крыму и Севастополю сообщили, что в селе Стерегущее Раздольненского района Крыма водитель легкового авто сбил ребенка-инвалида и скрылся – его ищут правоохранители. А накануне в прокуратуре Крыма рассказали, что под контроль взят ход проверки обстоятельств ДТП в Ялте, в котором пострадал 5-летний ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:Погибла пассажирка и пострадал ребенок в ДТП с "перевертышем" в КрымуЕхали на операцию: на трассе Москва – Симферополь погибли 5 человекГрузовик снес четыре машины: массовое ДТП на въезде в Симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинский район, происшествия, прокуратура республики крым, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, новости крыма, дтп