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В Крыму перевернулась машина с пятью детьми – 9-летняя девочка погибла - РИА Новости Крым, 14.07.2024
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В Крыму перевернулась машина с пятью детьми – 9-летняя девочка погибла
В Крыму перевернулась машина с пятью детьми – 9-летняя девочка погибла - РИА Новости Крым, 14.07.2024
В Крыму перевернулась машина с пятью детьми – 9-летняя девочка погибла
Автомобиль с девятью пассажирами вылетел с дороги и перевернулся в Ленинском районе Крыма. В результате ДТП погибла 9-летняя девочка. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.07.2024
2024-07-14T18:10
2024-07-14T18:19
ленинский район
происшествия
прокуратура республики крым
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
новости крыма
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Автомобиль с девятью пассажирами вылетел с дороги и перевернулся в Ленинском районе Крыма. В результате ДТП погибла 9-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По предварительной информации ведомства, сегодня, 14 июля 2024 года, водитель автомобиля Opel Vivaro в районе села Белинское Ленинского района не справилась с управлением на закругленном участке дороги. Транспортное средство выехало за пределы проезжей части, где перевернулось.На место происшествия выехал заместитель прокурора Ленинского района Андрей Противенский. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в ведомстве.Ранее 14 июля в пресс-службе ГУ СУСК России по Крыму и Севастополю сообщили, что в селе Стерегущее Раздольненского района Крыма водитель легкового авто сбил ребенка-инвалида и скрылся – его ищут правоохранители. А накануне в прокуратуре Крыма рассказали, что под контроль взят ход проверки обстоятельств ДТП в Ялте, в котором пострадал 5-летний ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:Погибла пассажирка и пострадал ребенок в ДТП с "перевертышем" в КрымуЕхали на операцию: на трассе Москва – Симферополь погибли 5 человекГрузовик снес четыре машины: массовое ДТП на въезде в Симферополь
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РИА Новости Крым
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ленинский район, происшествия, прокуратура республики крым, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, новости крыма, дтп
В Крыму перевернулась машина с пятью детьми – 9-летняя девочка погибла

9-летняя девочка погибла в ДТП в Ленинском районе Крыма

18:10 14.07.2024 (обновлено: 18:19 14.07.2024)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым9-летняя девочка погибла в ДТП в Ленинском районе Крыма
9-летняя девочка погибла в ДТП в Ленинском районе Крыма
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Автомобиль с девятью пассажирами вылетел с дороги и перевернулся в Ленинском районе Крыма. В результате ДТП погибла 9-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По предварительной информации ведомства, сегодня, 14 июля 2024 года, водитель автомобиля Opel Vivaro в районе села Белинское Ленинского района не справилась с управлением на закругленном участке дороги. Транспортное средство выехало за пределы проезжей части, где перевернулось.
"В автомобиле кроме водителя находилось еще 9 человек, в том числе 5 несовершеннолетних. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 9-летняя девочка, количество пострадавших уточняется", – сказано в сообщении прокуратуры.
На место происшествия выехал заместитель прокурора Ленинского района Андрей Противенский. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в ведомстве.
Ранее 14 июля в пресс-службе ГУ СУСК России по Крыму и Севастополю сообщили, что в селе Стерегущее Раздольненского района Крыма водитель легкового авто сбил ребенка-инвалида и скрылся – его ищут правоохранители. А накануне в прокуратуре Крыма рассказали, что под контроль взят ход проверки обстоятельств ДТП в Ялте, в котором пострадал 5-летний ребенок.
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Ленинский районПроисшествияПрокуратура Республики КрымСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеНовости КрымаДТП
 
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