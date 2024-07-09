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Ехали на операцию: на трассе Москва – Симферополь погибли 5 человек
Ехали на операцию: на трассе Москва – Симферополь погибли 5 человек - РИА Новости Крым, 09.07.2024
Ехали на операцию: на трассе Москва – Симферополь погибли 5 человек
Пять человек погибли в дорожно-транспортном происшествии на Новобогдановском переезде на трассе Москва-Симферополь. Об этом сообщил глава администрации... РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T09:36
2024-07-09T09:36
2024-07-09T09:36
дтп
происшествия
андрей сигута
запорожская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Пять человек погибли в дорожно-транспортном происшествии на Новобогдановском переезде на трассе Москва-Симферополь. Об этом сообщил глава администрации Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута.Андрей Сигута уточнил, что также пострадали еще двое, они помещены в мелитопольскую областную больницу. По его информации, люди ехали на операцию, с ними были сопровождающие.Два дня назад в Симферопольском районе автомобиль съехал в кювет, пострадали водитель и пассажирка. Спасателям пришлось деблокировать женщину из машины.Читайте также на РИА Новости Крым:В массовой аварии на трассе в Крыму пострадали два человекаНа Кубани иномарка смяла ВАЗ – пострадали двое подростковГрузовик снес четыре машины: массовое ДТП на въезде в Симферополь
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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дтп, происшествия, андрей сигута, запорожская область, новости
Ехали на операцию: на трассе Москва – Симферополь погибли 5 человек
Пять человек погибли в ДТП на трассе Москва – Симферополь