https://crimea.ria.ru/20240709/ekhali-na-operatsiyu-na-trasse-moskva--simferopol-pogibli-5-chelovek-1138700348.html

Ехали на операцию: на трассе Москва – Симферополь погибли 5 человек

Ехали на операцию: на трассе Москва – Симферополь погибли 5 человек - РИА Новости Крым, 09.07.2024

Ехали на операцию: на трассе Москва – Симферополь погибли 5 человек

Пять человек погибли в дорожно-транспортном происшествии на Новобогдановском переезде на трассе Москва-Симферополь. Об этом сообщил глава администрации... РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T09:36

2024-07-09T09:36

2024-07-09T09:36

дтп

происшествия

андрей сигута

запорожская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Пять человек погибли в дорожно-транспортном происшествии на Новобогдановском переезде на трассе Москва-Симферополь. Об этом сообщил глава администрации Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута.Андрей Сигута уточнил, что также пострадали еще двое, они помещены в мелитопольскую областную больницу. По его информации, люди ехали на операцию, с ними были сопровождающие.Два дня назад в Симферопольском районе автомобиль съехал в кювет, пострадали водитель и пассажирка. Спасателям пришлось деблокировать женщину из машины.Читайте также на РИА Новости Крым:В массовой аварии на трассе в Крыму пострадали два человекаНа Кубани иномарка смяла ВАЗ – пострадали двое подростковГрузовик снес четыре машины: массовое ДТП на въезде в Симферополь

запорожская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, происшествия, андрей сигута, запорожская область, новости