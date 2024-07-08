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В массовой аварии на трассе в Крыму пострадали два человека

В массовой аварии на трассе в Крыму пострадали два человека - РИА Новости Крым, 08.07.2024

В массовой аварии на трассе в Крыму пострадали два человека

В аварии с тремя автомобилями на автодороге "Граница с Херсонской областью - Симферополь - Алушта - Ялта" пострадали двое водителей, оба госпитализированы,... РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T10:21

2024-07-08T10:21

2024-07-08T10:21

происшествия

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

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госавтоинспекция крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В аварии с тремя автомобилями на автодороге "Граница с Херсонской областью - Симферополь - Алушта - Ялта" пострадали двое водителей, оба госпитализированы, сообщает в понедельник Госавтоинспекция Крыма.По данным ведомства, ДТП произошло 7 июля в 8.20, на 142-м километре трассы, вблизи села Пионерское. 34-летний водитель ВА3-21102 не уступил дорогу автомобилю Daewoo Nexia под управлением 20-летнего водителя, который двигался по главной дороге со стороны Алушты в направлении Симферополя. Машины столкнулись, их фрагменты повредили припаркованный Volkswagen Jetta.В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП, проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ребенка зажало дверьми в троллейбусе – проводится проверкаПенсионер на иномарке сбил 73-летнего пешехода под Саками в КрымуНа Кубани иномарка смяла ВАЗ – пострадали двое подростков

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп, крым, новости крыма, госавтоинспекция крыма