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В массовой аварии на трассе в Крыму пострадали два человека - РИА Новости Крым, 08.07.2024
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В массовой аварии на трассе в Крыму пострадали два человека
В массовой аварии на трассе в Крыму пострадали два человека - РИА Новости Крым, 08.07.2024
В массовой аварии на трассе в Крыму пострадали два человека
В аварии с тремя автомобилями на автодороге "Граница с Херсонской областью - Симферополь - Алушта - Ялта" пострадали двое водителей, оба госпитализированы,... РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T10:21
2024-07-08T10:21
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В аварии с тремя автомобилями на автодороге "Граница с Херсонской областью - Симферополь - Алушта - Ялта" пострадали двое водителей, оба госпитализированы, сообщает в понедельник Госавтоинспекция Крыма.По данным ведомства, ДТП произошло 7 июля в 8.20, на 142-м километре трассы, вблизи села Пионерское. 34-летний водитель ВА3-21102 не уступил дорогу автомобилю Daewoo Nexia под управлением 20-летнего водителя, который двигался по главной дороге со стороны Алушты в направлении Симферополя. Машины столкнулись, их фрагменты повредили припаркованный Volkswagen Jetta.В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП, проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ребенка зажало дверьми в троллейбусе – проводится проверкаПенсионер на иномарке сбил 73-летнего пешехода под Саками в КрымуНа Кубани иномарка смяла ВАЗ – пострадали двое подростков
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происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп, крым, новости крыма, госавтоинспекция крыма
В массовой аварии на трассе в Крыму пострадали два человека

В крупной аварии на трассе под Симферополем пострадали двое водителей

10:21 08.07.2024
 
© Госавтоинспекция КрымаВ крупной аварии на трассе под Симферополем пострадали двое водителей
В крупной аварии на трассе под Симферополем пострадали двое водителей
© Госавтоинспекция Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В аварии с тремя автомобилями на автодороге "Граница с Херсонской областью - Симферополь - Алушта - Ялта" пострадали двое водителей, оба госпитализированы, сообщает в понедельник Госавтоинспекция Крыма.
По данным ведомства, ДТП произошло 7 июля в 8.20, на 142-м километре трассы, вблизи села Пионерское. 34-летний водитель ВА3-21102 не уступил дорогу автомобилю Daewoo Nexia под управлением 20-летнего водителя, который двигался по главной дороге со стороны Алушты в направлении Симферополя. Машины столкнулись, их фрагменты повредили припаркованный Volkswagen Jetta.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водители автомобилей ВА3-21102 и Daewoo Nexia, которые были доставлены в медицинское учреждение", - утоняют правоохранители.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП, проводится проверка.
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