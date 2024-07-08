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ДТП в Симферопольском районе – пассажирке понадобилась помощь спасателей - РИА Новости Крым, 08.07.2024
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ДТП в Симферопольском районе – пассажирке понадобилась помощь спасателей
ДТП в Симферопольском районе – пассажирке понадобилась помощь спасателей - РИА Новости Крым, 08.07.2024
ДТП в Симферопольском районе – пассажирке понадобилась помощь спасателей
В Симферопольском районе автомобиль съехал в кювет, пострадали водитель и пассажирка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым. РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T18:40
2024-07-08T18:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе автомобиль съехал в кювет, пострадали водитель и пассажирка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.На место происшествия выехали сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", а также пожарной части, скорой помощи и ГАИ.Водителя передали медработникам. Девушку деблокировали при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента, её также передали "скорой".Огнеборцы провели все необходимые мероприятия, чтобы обеспечить пожарную безопасность на месте ДТП, причины которого устанавливаются экспертами.Ранее стало известно, что в аварии с тремя автомобилями на автодороге "Граница с Херсонской областью - Симферополь - Алушта - Ялта" пострадали двое водителей, оба госпитализированы.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП с "перевертышем" на Кубани: погибли две женщиныВ Севастополе ребенка зажало дверьми в троллейбусе – проводится проверкаСнес дерево: смертельное ДТП на трассе Симферополь - Николаевка
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ДТП в Симферопольском районе – пассажирке понадобилась помощь спасателей

Спасателям после ДТП в Симферопольском районе пришлось деблокировать пассажирку

18:40 08.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе автомобиль съехал в кювет, пострадали водитель и пассажирка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

"7 июля в чрезвычайное ведомство поступил сигнал о ДТП в с. Перевальное. Грузовой автомобиль "Sinotruk" съехал с дорожного полотна в кювет. Девушка-пассажир оказалась зажата конструкциями транспортного средства", – говорится в сообщении.

На место происшествия выехали сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", а также пожарной части, скорой помощи и ГАИ.
Водителя передали медработникам. Девушку деблокировали при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента, её также передали "скорой".
Огнеборцы провели все необходимые мероприятия, чтобы обеспечить пожарную безопасность на месте ДТП, причины которого устанавливаются экспертами.
Ранее стало известно, что в аварии с тремя автомобилями на автодороге "Граница с Херсонской областью - Симферополь - Алушта - Ялта" пострадали двое водителей, оба госпитализированы.
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