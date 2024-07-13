https://crimea.ria.ru/20240713/v-mashine-bylo-chetvero-detey-prokuratura-vzyala-na-kontrol-dtp-v-yalte-1138822868.html

В машине было четверо детей: прокуратура взяла на контроль ДТП в Ялте

В машине было четверо детей: прокуратура взяла на контроль ДТП в Ялте - РИА Новости Крым, 13.07.2024

В машине было четверо детей: прокуратура взяла на контроль ДТП в Ялте

Легковой автомобиль, в котором кроме водителя находились четверо детей, попал в аварию возле поселка Никита на ЮБК. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 13.07.2024

2024-07-13T10:49

2024-07-13T10:49

2024-07-13T10:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Легковой автомобиль, в котором кроме водителя находились четверо детей, попал в аварию возле поселка Никита на ЮБК. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Уточняется, что региональная прокуратура взяла на контроль ход проверки обстоятельств данного ДТП.В аварии пострадал один из водителей, также травмы получил пятилетний малыш.Проводится проверка, все обстоятельства случившего выясняются.Накануне сообщалось, что водитель иномарки, который выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, предстанет перед судом в Симферопольском районе. Также массовое ДТП произошло на автодороге М-2 "Крым" в Московской области. В аварию попали 15 автомобилей.Ранее в Крыму на 275 километре автодороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (трасса "Таврида" – ред.) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля "КамАЗ" с прицепом. В результате ДТП опрокинулся зерновоз.Читайте также на РИА Новости Крым:Погибла пассажирка и пострадал ребенок в ДТП с "перевертышем" в КрымуЕхали на операцию: на трассе Москва – Симферополь погибли 5 человекНа подъезде к Севастополю перекрыта трасса "Таврида"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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