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На трассе "Таврида" опрокинулся "КамАЗ" с зерном

На трассе "Таврида" опрокинулся "КамАЗ" с зерном - РИА Новости Крым, 11.07.2024

На трассе "Таврида" опрокинулся "КамАЗ" с зерном

Полиция Севастополя проводит проверку по факту опрокидывания зерновоза на трассе "Таврида", сообщает региональное управление МВД. РИА Новости Крым, 11.07.2024

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2024-07-11T11:14

2024-07-11T11:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя проводит проверку по факту опрокидывания зерновоза на трассе "Таврида", сообщает региональное управление МВД.По данным ведомства, 44-летний водитель грузовика не справился с управлением и потерял контроль над машиной, в результате чего на спуске автодороги произошло опрокидывание.В ДТП никто не пострадал. По факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Накануне на Кубани на трассе между станицей Отрадная и городом Армавир автомобиль Lada Kalina выехал на встречную полосу столкнулся с "КамАЗом". В результате водитель легковушки погиб, заживо сгорев в салоне автомобиля.Читайте также на РИА Новости Крым:Ехали на операцию: на трассе Москва – Симферополь погибли 5 человекРебенок пострадал в лобовом столкновении легковушки и фургона на КубаниГрузовик снес четыре машины: массовое ДТП на въезде в Симферополь

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