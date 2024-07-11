Рейтинг@Mail.ru
На трассе "Таврида" опрокинулся "КамАЗ" с зерном - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240711/na-trasse-tavrida-oprokinulsya-kamaz-s-zernom-1138763514.html
На трассе "Таврида" опрокинулся "КамАЗ" с зерном
На трассе "Таврида" опрокинулся "КамАЗ" с зерном - РИА Новости Крым, 11.07.2024
На трассе "Таврида" опрокинулся "КамАЗ" с зерном
Полиция Севастополя проводит проверку по факту опрокидывания зерновоза на трассе "Таврида", сообщает региональное управление МВД. РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T11:14
2024-07-11T11:19
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма
трасса таврида
происшествия
севастополь
полиция севастополя
новости
умвд россии по севастополю
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0b/1138762468_0:73:835:543_1920x0_80_0_0_148d3a1c2260c3d89e87554eb0f78d79.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя проводит проверку по факту опрокидывания зерновоза на трассе "Таврида", сообщает региональное управление МВД.По данным ведомства, 44-летний водитель грузовика не справился с управлением и потерял контроль над машиной, в результате чего на спуске автодороги произошло опрокидывание.В ДТП никто не пострадал. По факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Накануне на Кубани на трассе между станицей Отрадная и городом Армавир автомобиль Lada Kalina выехал на встречную полосу столкнулся с "КамАЗом". В результате водитель легковушки погиб, заживо сгорев в салоне автомобиля.Читайте также на РИА Новости Крым:Ехали на операцию: на трассе Москва – Симферополь погибли 5 человекРебенок пострадал в лобовом столкновении легковушки и фургона на КубаниГрузовик снес четыре машины: массовое ДТП на въезде в Симферополь
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0b/1138762468_8:0:828:615_1920x0_80_0_0_d956591cedee8e078907dad056c31344.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп в крыму и севастополе, трасса таврида, происшествия, севастополь, полиция севастополя, новости, умвд россии по севастополю, новости крыма
На трассе "Таврида" опрокинулся "КамАЗ" с зерном

В ДТП на трассе "Таврида" в Крыму опрокинулся "КамАЗ" с зерном – полиция проводит проверку

11:14 11.07.2024 (обновлено: 11:19 11.07.2024)
 
© УМВД России по г. СевастополюНа трассе под Севастополем перевернулся зерновоз
На трассе под Севастополем перевернулся зерновоз
© УМВД России по г. Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя проводит проверку по факту опрокидывания зерновоза на трассе "Таврида", сообщает региональное управление МВД.

"В 4:00 часов на 275 километре автодороги "Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь" (трасса "Таврида" – ред.) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля "КамАЗ с прицепом", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, 44-летний водитель грузовика не справился с управлением и потерял контроль над машиной, в результате чего на спуске автодороги произошло опрокидывание.
В ДТП никто не пострадал. По факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Накануне на Кубани на трассе между станицей Отрадная и городом Армавир автомобиль Lada Kalina выехал на встречную полосу столкнулся с "КамАЗом". В результате водитель легковушки погиб, заживо сгорев в салоне автомобиля.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ехали на операцию: на трассе Москва – Симферополь погибли 5 человек
Ребенок пострадал в лобовом столкновении легковушки и фургона на Кубани
Грузовик снес четыре машины: массовое ДТП на въезде в Симферополь
 
Ситуация на дорогах КрымаДТП в Крыму и СевастополеТрасса ТавридаПроисшествияСевастопольПолиция СевастополяНовостиУМВД России по СевастополюНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:12В акватории мыса Фиолент в Севастополе гремят взрывы
13:06На подъезде к Севастополю перекрыта трасса "Таврида"
12:57Аксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"
12:43Платили ипотеку и жили в съемном жилье: семье "дали свет" с помощью СК
12:25Дело о гибели Светланы Бабаевой: обвиняемому грозят исправительные работы
12:16Шебекино снова под обстрелом ВСУ – ранены семь мирных жителей
12:05Площадь лесного пожара под Судаком выросла до 10 га
11:57Житель Крыма задержан за попытку примкнуть к украинским террористам
11:41У трассы "Таврида" нашли пропавшего пожилого мужчину
11:32В горах возле Судака горит лес
11:14На трассе "Таврида" опрокинулся "КамАЗ" с зерном
11:00Пляжи Большой Ялты закрыли
10:42Под Севастополем туристку с переломом ноги эвакуировали с "Баунти"
10:19США активно ищут замену Зеленскому – данные разведки
10:14В Новороссийске объявлены учения с практическими стрельбами
10:04Река в Симферополе приобрела странный цвет и запах – СК проведет проверку
09:40Новый космический удар - когда на Землю обрушится магнитная буря
09:31Крымский мост - ситуация с проездом на утро четверга
09:11БРИКС – новый центр многополярного мира на фоне борьбы США за гегемонию
08:52Апогей Волынской резни: кровавое воскресенье 11 июля 1943 года
Лента новостейМолния