https://crimea.ria.ru/20240710/voditel-legkovushki-zazhivo-sgorel-pri-stolknovenii-s-kamazom-na-kubani-1138755909.html
Водитель легковушки заживо сгорел при столкновении с КамАЗом на Кубани
Водитель легковушки заживо сгорел при столкновении с КамАЗом на Кубани - РИА Новости Крым, 10.07.2024
Водитель легковушки заживо сгорел при столкновении с КамАЗом на Кубани
Водитель автомобиля Lada Kalina погиб в жуткой аварии в Краснодарском крае. Об этом сообщили в краевом главке МВД. РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T21:09
2024-07-10T21:09
2024-07-10T21:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Водитель автомобиля Lada Kalina погиб в жуткой аварии в Краснодарском крае. Об этом сообщили в краевом главке МВД.Отмечается, что авария произошла в среду вечером на трассе между станицей Отрадная и городом Армавир. При столкновении обе машины загорелись. Водитель легковушки погиб на месте, водитель грузовика выжил. Накануне в Севастополе трактор сбил мотоциклиста, от удара водителя двухколесного транспорта отбросило на легковушку. Мужчина выжил и был с травмами доставлен в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Ехали на операцию: на трассе Москва – Симферополь погибли 5 человекРебенок пострадал в лобовом столкновении легковушки и фургона на КубаниГрузовик снес четыре машины: массовое ДТП на въезде в Симферополь
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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кубань, умвд россии по краснодарскому краю, краснодарский край, происшествия, дтп, транспорт, новости
Водитель легковушки заживо сгорел при столкновении с КамАЗом на Кубани
На Кубани при столкновении Lada и КамАЗа с прицепом заживо сгорел водитель легковушки
21:09 10.07.2024 (обновлено: 21:13 10.07.2024)