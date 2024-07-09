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Трактор сбил мотоциклиста в Севастополе

Трактор сбил мотоциклиста в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.07.2024

Трактор сбил мотоциклиста в Севастополе

В Севастополе трактор сбил мотоцикл, от удара водителя двухколесного транспорта отбросило на легковушку. Об этом сообщает УМВД России по Севастополю. РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T21:31

2024-07-09T21:31

2024-07-09T21:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе трактор сбил мотоцикл, от удара водителя двухколесного транспорта отбросило на легковушку. Об этом сообщает УМВД России по Севастополю.Отмечается, что авария произошла во вторник около 18:21 на улице Шабалина. Предварительно установлено, что трактор выехал со второстепенной дороги, не уступив преимущество проезда мотоциклисту.Мотоциклист доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести, добавили правоохранители. На место прибыли сотрудники ГАИ Севастополя, по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.Еще одна трагедия утром произошла на трассе Москва - Симферополь в районе Новобогдановского переезда в Запорожской области. Микроавтобус, в котором находилось семь человек, врезался в поезд, в результате чего погибло пять пассажиров автобуса.Читайте также на РИА Новости Крым:В массовой аварии на трассе в Крыму пострадали два человекаНа Кубани иномарка смяла ВАЗ – пострадали двое подростковГрузовик снес четыре машины: массовое ДТП на въезде в Симферополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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