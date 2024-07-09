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Трактор сбил мотоциклиста в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.07.2024
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Трактор сбил мотоциклиста в Севастополе
Трактор сбил мотоциклиста в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.07.2024
Трактор сбил мотоциклиста в Севастополе
В Севастополе трактор сбил мотоцикл, от удара водителя двухколесного транспорта отбросило на легковушку. Об этом сообщает УМВД России по Севастополю. РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T21:31
2024-07-09T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе трактор сбил мотоцикл, от удара водителя двухколесного транспорта отбросило на легковушку. Об этом сообщает УМВД России по Севастополю.Отмечается, что авария произошла во вторник около 18:21 на улице Шабалина. Предварительно установлено, что трактор выехал со второстепенной дороги, не уступив преимущество проезда мотоциклисту.Мотоциклист доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести, добавили правоохранители. На место прибыли сотрудники ГАИ Севастополя, по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.Еще одна трагедия утром произошла на трассе Москва - Симферополь в районе Новобогдановского переезда в Запорожской области. Микроавтобус, в котором находилось семь человек, врезался в поезд, в результате чего погибло пять пассажиров автобуса.Читайте также на РИА Новости Крым:В массовой аварии на трассе в Крыму пострадали два человекаНа Кубани иномарка смяла ВАЗ – пострадали двое подростковГрузовик снес четыре машины: массовое ДТП на въезде в Симферополь
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севастополь, происшествия, умвд россии по севастополю, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, новости крыма
Трактор сбил мотоциклиста в Севастополе

В Севастополе мотоциклист пострадал при столкновении с трактором

21:31 09.07.2024
 
© Полиция СевастополяДТП с участием трактора, мотоцикла и легкового автомобиля в Севастополе
ДТП с участием трактора, мотоцикла и легкового автомобиля в Севастополе
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе трактор сбил мотоцикл, от удара водителя двухколесного транспорта отбросило на легковушку. Об этом сообщает УМВД России по Севастополю.
Отмечается, что авария произошла во вторник около 18:21 на улице Шабалина. Предварительно установлено, что трактор выехал со второстепенной дороги, не уступив преимущество проезда мотоциклисту.

"От полученного удара мотоциклиста отбросило в стоящий автомобиль Peugeot под управлением 35-летнего водителя, который стоял на перекрестке на встречной полосе движения", - говорится в сообщении.

Мотоциклист доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести, добавили правоохранители.
На место прибыли сотрудники ГАИ Севастополя, по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
Еще одна трагедия утром произошла на трассе Москва - Симферополь в районе Новобогдановского переезда в Запорожской области. Микроавтобус, в котором находилось семь человек, врезался в поезд, в результате чего погибло пять пассажиров автобуса.
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