https://crimea.ria.ru/20240709/traktor-sbil-mototsiklista-v-sevastopole-1138724674.html
Трактор сбил мотоциклиста в Севастополе
Трактор сбил мотоциклиста в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.07.2024
Трактор сбил мотоциклиста в Севастополе
В Севастополе трактор сбил мотоцикл, от удара водителя двухколесного транспорта отбросило на легковушку. Об этом сообщает УМВД России по Севастополю. РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T21:31
2024-07-09T21:31
2024-07-09T21:31
ситуация на дорогах крыма
севастополь
происшествия
умвд россии по севастополю
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/09/1138724541_0:0:1020:573_1920x0_80_0_0_0db33adf12b5a71e178bcc74a9a16a29.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе трактор сбил мотоцикл, от удара водителя двухколесного транспорта отбросило на легковушку. Об этом сообщает УМВД России по Севастополю.Отмечается, что авария произошла во вторник около 18:21 на улице Шабалина. Предварительно установлено, что трактор выехал со второстепенной дороги, не уступив преимущество проезда мотоциклисту.Мотоциклист доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести, добавили правоохранители. На место прибыли сотрудники ГАИ Севастополя, по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.Еще одна трагедия утром произошла на трассе Москва - Симферополь в районе Новобогдановского переезда в Запорожской области. Микроавтобус, в котором находилось семь человек, врезался в поезд, в результате чего погибло пять пассажиров автобуса.Читайте также на РИА Новости Крым:В массовой аварии на трассе в Крыму пострадали два человекаНа Кубани иномарка смяла ВАЗ – пострадали двое подростковГрузовик снес четыре машины: массовое ДТП на въезде в Симферополь
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/09/1138724541_112:0:876:573_1920x0_80_0_0_f9c268a970582b7d71fb2b4f513827cf.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, происшествия, умвд россии по севастополю, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, новости крыма
Трактор сбил мотоциклиста в Севастополе
В Севастополе мотоциклист пострадал при столкновении с трактором