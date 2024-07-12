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В Крыму будут судить участника ДТП с двумя пострадавшими - РИА Новости Крым, 12.07.2024
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В Крыму будут судить участника ДТП с двумя пострадавшими
В Крыму будут судить участника ДТП с двумя пострадавшими - РИА Новости Крым, 12.07.2024
В Крыму будут судить участника ДТП с двумя пострадавшими
Водитель иномарки, который выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, предстанет перед судом в Симферопольском районе. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T12:05
2024-07-12T12:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Водитель иномарки, который выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, предстанет перед судом в Симферопольском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Уточняется, что в ДТП пострадали два пассажира легковушки, у них были зафиксированы множественные травмы."По версии органов предварительного расследования, обвиняемый в мае 2024 года, ранним утром, находясь за рулем автомобиля "Митсубиси Лансер", двигался по автодороге "Таврида", нарушая скоростной режим и допустил столкновение с двигающимся в попутном направлении большегрузом марки "Мерседес", - говорится в сообщении.Уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд.Накануне сообщалось о массовом ДТП, которое произошло на автодороге М-2 "Крым" в Московской области. В аварию попали 15 автомобилей. Ранее в Крыму на 275 километре автодороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (трасса "Таврида" – ред.) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля "КамАЗ" с прицепом. В результате ДТП опрокинулся зерновоз.Читайте также на РИА Новости Крым:На подъезде к Севастополю перекрыта трасса "Таврида"Водитель легковушки заживо сгорел при столкновении с КамАЗом на КубаниВысокие штрафы для водителей электросамокатов: проект закона в Госдуме
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РИА Новости Крым
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новости, крым, новости крыма, дтп, происшествия, дтп в крыму и севастополе, прокуратура республики крым
В Крыму будут судить участника ДТП с двумя пострадавшими

В Симферопольском районе будут судить водителя за ДТП с двумя пострадавшими

12:05 12.07.2024 (обновлено: 12:06 12.07.2024)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымДТП в Крыму
ДТП в Крыму
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Водитель иномарки, который выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, предстанет перед судом в Симферопольском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Уточняется, что в ДТП пострадали два пассажира легковушки, у них были зафиксированы множественные травмы.
"По версии органов предварительного расследования, обвиняемый в мае 2024 года, ранним утром, находясь за рулем автомобиля "Митсубиси Лансер", двигался по автодороге "Таврида", нарушая скоростной режим и допустил столкновение с двигающимся в попутном направлении большегрузом марки "Мерседес", - говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд.
Накануне сообщалось о массовом ДТП, которое произошло на автодороге М-2 "Крым" в Московской области. В аварию попали 15 автомобилей.
Ранее в Крыму на 275 километре автодороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (трасса "Таврида" – ред.) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля "КамАЗ" с прицепом. В результате ДТП опрокинулся зерновоз.
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