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Грузовик смял 14 машин в пробке на трассе М-2 "Крым"
Грузовик смял 14 машин в пробке на трассе М-2 "Крым" - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Грузовик смял 14 машин в пробке на трассе М-2 "Крым"
Массовое ДТП произошло на автодороге М-2 "Крым" в Московской области. В аварию попали 15 автомобилей, сообщает пресс-служба областного Главка МВД России. РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T22:09
2024-07-11T22:09
2024-07-11T22:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Массовое ДТП произошло на автодороге М-2 "Крым" в Московской области. В аварию попали 15 автомобилей, сообщает пресс-служба областного Главка МВД России.Столкновение произошло в городском округе Серпухово примерно в 20:20 на 103-м километре трассы по направлению в сторону Москвы. В результате ДТП пострадавших нет, машины получили механические повреждения.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ранее сообщалось, что в Крыму в четыре часа утра на 275 километре автодороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (трасса "Таврида" – ред.) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля КамАЗ с прицепом. В результате ДТП опрокинулся зерновоз.Читайте также на РИА Новости Крым:На подъезде к Севастополю перекрыта трасса "Таврида"Ехали на операцию: на трассе Москва – Симферополь погибли 5 человекГрузовик снес четыре машины: массовое ДТП на въезде в Симферополь
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дтп, происшествия, новости, подмосковье, транспорт
Грузовик смял 14 машин в пробке на трассе М-2 "Крым"
Пятнадцать машин столкнулись на трассе М-2 "Крым" в Московской области
22:09 11.07.2024 (обновлено: 22:14 11.07.2024)