https://crimea.ria.ru/20240711/gruzovik-smyal-14-mashin-v-probke-na-trasse-m-2-krym-1138784165.html

Грузовик смял 14 машин в пробке на трассе М-2 "Крым"

Грузовик смял 14 машин в пробке на трассе М-2 "Крым" - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Грузовик смял 14 машин в пробке на трассе М-2 "Крым"

Массовое ДТП произошло на автодороге М-2 "Крым" в Московской области. В аварию попали 15 автомобилей, сообщает пресс-служба областного Главка МВД России. РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T22:09

2024-07-11T22:09

2024-07-11T22:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Массовое ДТП произошло на автодороге М-2 "Крым" в Московской области. В аварию попали 15 автомобилей, сообщает пресс-служба областного Главка МВД России.Столкновение произошло в городском округе Серпухово примерно в 20:20 на 103-м километре трассы по направлению в сторону Москвы. В результате ДТП пострадавших нет, машины получили механические повреждения.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ранее сообщалось, что в Крыму в четыре часа утра на 275 километре автодороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (трасса "Таврида" – ред.) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля КамАЗ с прицепом. В результате ДТП опрокинулся зерновоз.Читайте также на РИА Новости Крым:На подъезде к Севастополю перекрыта трасса "Таврида"Ехали на операцию: на трассе Москва – Симферополь погибли 5 человекГрузовик снес четыре машины: массовое ДТП на въезде в Симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, происшествия, новости, подмосковье, транспорт