https://crimea.ria.ru/20240916/rossiya-perezapustit-zaes-kak-tolko-pozvolit-obstanovka---likhachev-1140384781.html

Россия перезапустит ЗАЭС как только позволит обстановка - Лихачев

Россия перезапустит ЗАЭС как только позволит обстановка - Лихачев - РИА Новости Крым, 16.09.2024

Россия перезапустит ЗАЭС как только позволит обстановка - Лихачев

Россия готова развернуть работы по перезапуску Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) как только позволит военная обстановка, заявил глава "Росатома" Алексей РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T16:48

2024-09-16T16:48

2024-09-16T16:48

заэс (запорожская атомная электростанция)

алексей лихачев

магатэ

новости

безопасность

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

энергодар

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СИМФЕРОППОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Россия готова развернуть работы по перезапуску Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) как только позволит военная обстановка, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.Глава Росатома также отметил, что Россия уделяет приоритетное внимание развитию социальной инфраструктуры города атомщиков Энергодара.В понедельник в Вене началась 68-я Генеральная конференция МАГАТЭ. Мероприятие проходит в Венском международном центре. В нем принимают участие представители 178 государств — членов МАГАТЭ.В течение пяти дней, с 16 по 20 сентября, делегаты обсудят ряд тем — от годового доклада агентства за 2023 год и бюджета на 2025 год до деятельности, связанной с ядерной наукой, технологиями и их применением, а также работы МАГАТЭ в области ядерной и физической безопасности и повышения эффективности и действенности гарантий агентства. Участники мероприятия также планируют обсудить проблемы, касающиеся ядерной безопасности и ее гарантий на Украине, на Ближнем Востоке и в КНДР.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 11 августа сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС.

https://crimea.ria.ru/20240904/situatsiya-na-zaes-nestabilnaya-i-khrupkaya--doklad-grossi-1140118553.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

энергодар

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), алексей лихачев, магатэ, новости, безопасность, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), энергодар