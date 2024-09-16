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Россия перезапустит ЗАЭС как только позволит обстановка - Лихачев - РИА Новости Крым, 16.09.2024
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Россия перезапустит ЗАЭС как только позволит обстановка - Лихачев
Россия перезапустит ЗАЭС как только позволит обстановка - Лихачев - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Россия перезапустит ЗАЭС как только позволит обстановка - Лихачев
Россия готова развернуть работы по перезапуску Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) как только позволит военная обстановка, заявил глава "Росатома" Алексей РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T16:48
2024-09-16T16:48
заэс (запорожская атомная электростанция)
алексей лихачев
магатэ
новости
безопасность
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОППОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Россия готова развернуть работы по перезапуску Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) как только позволит военная обстановка, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.Глава Росатома также отметил, что Россия уделяет приоритетное внимание развитию социальной инфраструктуры города атомщиков Энергодара.В понедельник в Вене началась 68-я Генеральная конференция МАГАТЭ. Мероприятие проходит в Венском международном центре. В нем принимают участие представители 178 государств — членов МАГАТЭ.В течение пяти дней, с 16 по 20 сентября, делегаты обсудят ряд тем — от годового доклада агентства за 2023 год и бюджета на 2025 год до деятельности, связанной с ядерной наукой, технологиями и их применением, а также работы МАГАТЭ в области ядерной и физической безопасности и повышения эффективности и действенности гарантий агентства. Участники мероприятия также планируют обсудить проблемы, касающиеся ядерной безопасности и ее гарантий на Украине, на Ближнем Востоке и в КНДР.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 11 августа сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС.
https://crimea.ria.ru/20240904/situatsiya-na-zaes-nestabilnaya-i-khrupkaya--doklad-grossi-1140118553.html
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заэс (запорожская атомная электростанция), алексей лихачев, магатэ, новости, безопасность, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), энергодар
Россия перезапустит ЗАЭС как только позволит обстановка - Лихачев

Россия готова начать перезапуск ЗАЭС когда позволит военная обстановка - Лихачев

16:48 16.09.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОППОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Россия готова развернуть работы по перезапуску Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) как только позволит военная обстановка, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Ядерная и физическая безопасность ЗАЭС – наш безусловный приоритет. Мы обеспечиваем устойчивое тепло-, водо- и электроснабжение станции. Выполняем все работы по обслуживанию оборудования. Персонал на станции опытный, работает профессионально. Резюмируя – мы готовы развернуть работы по перезапуску Запорожской АЭС, как только позволит военная обстановка", - заявил Лихачев, выступая на сессии Генконференции МАГАТЭ в Вене.
Глава Росатома также отметил, что Россия уделяет приоритетное внимание развитию социальной инфраструктуры города атомщиков Энергодара.
В понедельник в Вене началась 68-я Генеральная конференция МАГАТЭ. Мероприятие проходит в Венском международном центре. В нем принимают участие представители 178 государств — членов МАГАТЭ.
В течение пяти дней, с 16 по 20 сентября, делегаты обсудят ряд тем — от годового доклада агентства за 2023 год и бюджета на 2025 год до деятельности, связанной с ядерной наукой, технологиями и их применением, а также работы МАГАТЭ в области ядерной и физической безопасности и повышения эффективности и действенности гарантий агентства. Участники мероприятия также планируют обсудить проблемы, касающиеся ядерной безопасности и ее гарантий на Украине, на Ближнем Востоке и в КНДР.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 11 августа сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС.
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Алексей ЛихачевМАГАТЭНовостиБезопасностьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Энергодар
 
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