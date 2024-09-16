https://crimea.ria.ru/20240916/v-sevastopole-prostilis-s-zamestitelem-komandira-gruppy-spetsnaza-vs-rf-1140386118.html

В Севастополе простились с заместителем командира группы спецназа ВС РФ

В Севастополе простились с заместителем командира группы спецназа ВС РФ - РИА Новости Крым, 16.09.2024

В Севастополе простились с заместителем командира группы спецназа ВС РФ

Севастополь простился с погибшим в зоне СВО на Херсонском направлении заместителем командира группы спецназначения ВС РФ Иваном Лежневым. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T17:32

2024-09-16T17:32

2024-09-16T17:32

утраты

память

севастополь

михаил развожаев

новости крыма

герои сво

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Севастополь простился с погибшим в зоне СВО на Херсонском направлении заместителем командира группы спецназначения ВС РФ Иваном Лежневым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По данным губернатора, Иван Андреевич родился в Саратове в семье военнослужащего, вместе с родителями жил в нескольких гарнизонах.В 2021 году был переведен для дальнейшего прохождения службы в одно из соединений Южного военного округа.С начала СВО активно участвовал в боевых действиях в составе подразделений специального назначения, при этом за умелое руководство действиями подчиненных в боевой обстановке получил офицерское звание. За мужество и доблесть, проявленные в боях, неоднократно был награжден государственными и ведомственными наградами. Пользовался заслуженным авторитетом и уважением у командования и сослуживцев.В Севастополе герои СВО находят свой последний покой на Аллее Славы на кладбище 5-го км Балаклавского шоссе. Также бюсты участника спецоперации установлены на Аллее Героев в парке Победы, который был заложен на 30-летие Победы в Великой Отечественной войне в 1975 году.В Крыму первый памятник бойцам, погибшим в ходе специальной военной операции, открыли в мае 2023 года. Он появился в поселке Гвардейское Симферопольского района.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил Орденом мужества погибших участников Народного фронтаОрден Мужества посмертно: в Керчи вручили награду родным героя СВОПогиб на Купянском направлении: в Севастополе простились с героем СВО

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, память, севастополь, михаил развожаев, новости крыма, герои сво, вооруженные силы россии