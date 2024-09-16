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В Севастополе простились с заместителем командира группы спецназа ВС РФ
В Севастополе простились с заместителем командира группы спецназа ВС РФ - РИА Новости Крым, 16.09.2024
В Севастополе простились с заместителем командира группы спецназа ВС РФ
Севастополь простился с погибшим в зоне СВО на Херсонском направлении заместителем командира группы спецназначения ВС РФ Иваном Лежневым. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T17:32
2024-09-16T17:32
2024-09-16T17:32
утраты
память
севастополь
михаил развожаев
новости крыма
герои сво
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Севастополь простился с погибшим в зоне СВО на Херсонском направлении заместителем командира группы спецназначения ВС РФ Иваном Лежневым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По данным губернатора, Иван Андреевич родился в Саратове в семье военнослужащего, вместе с родителями жил в нескольких гарнизонах.В 2021 году был переведен для дальнейшего прохождения службы в одно из соединений Южного военного округа.С начала СВО активно участвовал в боевых действиях в составе подразделений специального назначения, при этом за умелое руководство действиями подчиненных в боевой обстановке получил офицерское звание. За мужество и доблесть, проявленные в боях, неоднократно был награжден государственными и ведомственными наградами. Пользовался заслуженным авторитетом и уважением у командования и сослуживцев.В Севастополе герои СВО находят свой последний покой на Аллее Славы на кладбище 5-го км Балаклавского шоссе. Также бюсты участника спецоперации установлены на Аллее Героев в парке Победы, который был заложен на 30-летие Победы в Великой Отечественной войне в 1975 году.В Крыму первый памятник бойцам, погибшим в ходе специальной военной операции, открыли в мае 2023 года. Он появился в поселке Гвардейское Симферопольского района.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил Орденом мужества погибших участников Народного фронтаОрден Мужества посмертно: в Керчи вручили награду родным героя СВОПогиб на Купянском направлении: в Севастополе простились с героем СВО
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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утраты, память, севастополь, михаил развожаев, новости крыма, герои сво, вооруженные силы россии
В Севастополе простились с заместителем командира группы спецназа ВС РФ
Севастополь простился с погибшим военнослужащим армии России Иваном Лежневым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Севастополь простился с погибшим в зоне СВО на Херсонском направлении заместителем командира группы спецназначения ВС РФ Иваном Лежневым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня в Севастополе простились с заместителем командира группы спецназначения Иваном Андреевичем Лежневым. Он геройски погиб при выполнении боевой задачи на Херсонском направлении. Будем помнить нашего героя!", - сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, Иван Андреевич родился в Саратове в семье военнослужащего, вместе с родителями жил в нескольких гарнизонах.
"Срочную службу проходил в нашей 810-й бригаде морской пехоты. В 2014 году заключил контракт с МО РФ и прибыл для прохождения службы в Севастополь, в 810-ю бригаду", - добавил Развожаев.
В 2021 году был переведен для дальнейшего прохождения службы в одно из соединений Южного военного округа.
С начала СВО активно участвовал в боевых действиях в составе подразделений специального назначения, при этом за умелое руководство действиями подчиненных в боевой обстановке получил офицерское звание. За мужество и доблесть, проявленные в боях, неоднократно был награжден государственными и ведомственными наградами. Пользовался заслуженным авторитетом и уважением у командования и сослуживцев.
В Севастополе герои СВО находят свой последний покой на Аллее Славы
на кладбище 5-го км Балаклавского шоссе. Также бюсты участника спецоперации установлены на Аллее Героев в парке Победы, который был заложен на 30-летие Победы в Великой Отечественной войне в 1975 году.
В Крыму первый памятник бойцам, погибшим
в ходе специальной военной операции, открыли в мае 2023 года. Он появился в поселке Гвардейское Симферопольского района.
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