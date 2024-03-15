https://crimea.ria.ru/20240315/orden-muzhestva-posmertno-v-kerchi-vruchili-nagradu-rodnym-geroya-svo-1135700007.html

Орден Мужества посмертно: в Керчи вручили награду родным героя СВО

Орден Мужества посмертно: в Керчи вручили награду родным героя СВО - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Орден Мужества посмертно: в Керчи вручили награду родным героя СВО

Глава администрации Керчи Святослав Брусаков вручил награду родным керчанина, погибшего в зоне спецоперации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T14:49

2024-03-15T14:49

2024-03-15T14:50

святослав брусаков

память

керчь

награды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Глава администрации Керчи Святослав Брусаков вручил награду родным керчанина, погибшего в зоне спецоперации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.В церемонии вручения боевой награды он принял участие вместе с главой муниципального образования Ольгой Солодиловой.Проявив мужество и отвагу, Игорь Гришко пал смертью храбрых осенью 2023 года. В ноябре его проводили в последний путь.

https://crimea.ria.ru/20231109/v-kerchi-prostilis-s-geroem-svo-igorem-grishko-1132696208.html

керчь

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2024

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святослав брусаков, память, керчь, награды