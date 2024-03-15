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Орден Мужества посмертно: в Керчи вручили награду родным героя СВО - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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Орден Мужества посмертно: в Керчи вручили награду родным героя СВО
Орден Мужества посмертно: в Керчи вручили награду родным героя СВО - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Орден Мужества посмертно: в Керчи вручили награду родным героя СВО
Глава администрации Керчи Святослав Брусаков вручил награду родным керчанина, погибшего в зоне спецоперации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T14:49
2024-03-15T14:50
святослав брусаков
память
керчь
награды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Глава администрации Керчи Святослав Брусаков вручил награду родным керчанина, погибшего в зоне спецоперации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.В церемонии вручения боевой награды он принял участие вместе с главой муниципального образования Ольгой Солодиловой.Проявив мужество и отвагу, Игорь Гришко пал смертью храбрых осенью 2023 года. В ноябре его проводили в последний путь.
https://crimea.ria.ru/20231109/v-kerchi-prostilis-s-geroem-svo-igorem-grishko-1132696208.html
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святослав брусаков, память, керчь, награды
Орден Мужества посмертно: в Керчи вручили награду родным героя СВО

В Керчи родным героя спецоперации вручили боевую награду

14:49 15.03.2024 (обновлено: 14:50 15.03.2024)
 
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава БрусаковаВ Керчи вручили награду родным героя СВО
В Керчи вручили награду родным героя СВО
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава Брусакова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Глава администрации Керчи Святослав Брусаков вручил награду родным керчанина, погибшего в зоне спецоперации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
В церемонии вручения боевой награды он принял участие вместе с главой муниципального образования Ольгой Солодиловой.
"Указом президента РФ орденом Мужества (посмертно) награжден Игорь Гришко. Игорь Олегович героически сражался и выполнял свой воинский долг на Украине, на территориях ДНР и ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях", – написал Брусаков.
Проявив мужество и отвагу, Игорь Гришко пал смертью храбрых осенью 2023 года. В ноябре его проводили в последний путь.
"Сегодня встретились с отцом и сестрой героя. Поблагодарил отца, воспитавшего достойного сына, настоящего воина, отдавшего жизнь за Отечество", – подчеркнул Брусаков.
Игорь Гришко
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