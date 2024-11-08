https://crimea.ria.ru/20241108/na-ukraine-zayavili-o-povrezhdenii-infrastrukturnykh-obektov-pod-zaporozhem-1141699773.html

384 взрыва в Запорожье: на Украине заявили о повреждении инфраструктуры

384 взрыва в Запорожье: на Украине заявили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости Крым, 08.11.2024

384 взрыва в Запорожье: на Украине заявили о повреждении инфраструктуры

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на пятницу несколько объектов инфраструктуры в... РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T08:14

2024-11-08T08:14

2024-11-08T08:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на пятницу несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения.Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, прозвучало не менее 384 взрывов. По словам Федорова, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Объекты инфраструктуры разбиты в областях УкраиныМощные взрывы на Украине - повреждены объекты инфраструктурыСотни взрывов за ночь – на Украине повреждена критическая инфраструктура

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожье, украина, новости, новости сво, всу (вооруженные силы украины)