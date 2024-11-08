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384 взрыва в Запорожье: на Украине заявили о повреждении инфраструктуры
384 взрыва в Запорожье: на Украине заявили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости Крым, 08.11.2024
384 взрыва в Запорожье: на Украине заявили о повреждении инфраструктуры
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на пятницу несколько объектов инфраструктуры в... РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T08:14
2024-11-08T08:14
2024-11-08T08:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на пятницу несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения.Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, прозвучало не менее 384 взрывов. По словам Федорова, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Объекты инфраструктуры разбиты в областях УкраиныМощные взрывы на Украине - повреждены объекты инфраструктурыСотни взрывов за ночь – на Украине повреждена критическая инфраструктура
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РИА Новости Крым
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запорожье, украина, новости, новости сво, всу (вооруженные силы украины)
384 взрыва в Запорожье: на Украине заявили о повреждении инфраструктуры
На Украине заявили о повреждении инфраструктурных объектов под Запорожьем
08:14 08.11.2024 (обновлено: 08:22 08.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на пятницу несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения.
Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, прозвучало не менее 384 взрывов. По словам Федорова, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
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