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Магнитные бури: когда ждать следующего удара - РИА Новости Крым, 08.11.2024
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Магнитные бури: когда ждать следующего удара
Магнитные бури: когда ждать следующего удара - РИА Новости Крым, 08.11.2024
Магнитные бури: когда ждать следующего удара
Очередная магнитная буря придет на Землю в ночь на воскресенье, 10 ноября. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований... РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T09:54
2024-11-08T09:54
магнитные бури
космос
стихия
солнце
здоровье
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Очередная магнитная буря придет на Землю в ночь на воскресенье, 10 ноября. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.По данным ученых, геомагнитный удар обрушится на планету ровно в полночь. Буря будет бушевать в течение трех часов, но не достигнет высокой мощности: возмущение, по данным ученых, не превысит слабого уровня G1.Далее до полудня воскресенья на Земле еще будут ощущаться слабые магнитосферные волнения, но их сила не будет достигать даже наименьшего уровня. В соответствии с дальнейшим прогнозом, небольшие волнения, не достигающие штормовых значений, также вероятны 11, 12, 15 и 20 ноября.Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатории солнечной астрономии убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 годЗвездопад Леониды и кольца Сатурна – что покажет ночное небо ноябряКрымский астроном открыл межзвездную комету
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магнитные бури, космос, стихия, солнце, здоровье, новости, земля
Магнитные бури: когда ждать следующего удара

Магнитная буря накроет Землю в ночь на воскресенье

09:54 08.11.2024
 
© xras.ruКомпозиция, показывающая вспышку на Слонце и магнитный шторм, вызванный на Земле
Композиция, показывающая вспышку на Слонце и магнитный шторм, вызванный на Земле
© xras.ru
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Очередная магнитная буря придет на Землю в ночь на воскресенье, 10 ноября. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
По данным ученых, геомагнитный удар обрушится на планету ровно в полночь. Буря будет бушевать в течение трех часов, но не достигнет высокой мощности: возмущение, по данным ученых, не превысит слабого уровня G1.
Далее до полудня воскресенья на Земле еще будут ощущаться слабые магнитосферные волнения, но их сила не будет достигать даже наименьшего уровня. В соответствии с дальнейшим прогнозом, небольшие волнения, не достигающие штормовых значений, также вероятны 11, 12, 15 и 20 ноября.
Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатории солнечной астрономии убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико.
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