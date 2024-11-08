https://crimea.ria.ru/20241108/magnitnye-buri-kogda-zhdat-sleduyuschego-udara-1141702493.html

Магнитные бури: когда ждать следующего удара

Магнитные бури: когда ждать следующего удара - РИА Новости Крым, 08.11.2024

Магнитные бури: когда ждать следующего удара

Очередная магнитная буря придет на Землю в ночь на воскресенье, 10 ноября. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований... РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T09:54

2024-11-08T09:54

2024-11-08T09:54

магнитные бури

космос

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Очередная магнитная буря придет на Землю в ночь на воскресенье, 10 ноября. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.По данным ученых, геомагнитный удар обрушится на планету ровно в полночь. Буря будет бушевать в течение трех часов, но не достигнет высокой мощности: возмущение, по данным ученых, не превысит слабого уровня G1.Далее до полудня воскресенья на Земле еще будут ощущаться слабые магнитосферные волнения, но их сила не будет достигать даже наименьшего уровня. В соответствии с дальнейшим прогнозом, небольшие волнения, не достигающие штормовых значений, также вероятны 11, 12, 15 и 20 ноября.Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатории солнечной астрономии убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 годЗвездопад Леониды и кольца Сатурна – что покажет ночное небо ноябряКрымский астроном открыл межзвездную комету

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магнитные бури, космос, стихия, солнце, здоровье, новости, земля