https://crimea.ria.ru/20241108/tonna-kokaina-tranzitom---fsb-perekryla-kanal-postavki-narkotika-1141703727.html

Тонна кокаина транзитом - ФСБ перекрыла канал поставки наркотика

Тонна кокаина транзитом - ФСБ перекрыла канал поставки наркотика - РИА Новости Крым, 08.11.2024

Тонна кокаина транзитом - ФСБ перекрыла канал поставки наркотика

Силовики перекрыли канал поставки латиноамериканского кокаина через Россию в Европу, изъяв более тонны наркотика на 3,5 миллиарда рублей, об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T11:07

2024-11-08T11:07

2024-11-08T11:07

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Силовики перекрыли канал поставки латиноамериканского кокаина через Россию в Европу, изъяв более тонны наркотика на 3,5 миллиарда рублей, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.Несколькими часами ранее злоумышленники попытались сбыть 20 кг кокаина в России, оборудовав для этого тайник в лесополосе Гатчинского района Ленинградской области, и сообщив его координаты российским наркоторговцам."При извлечении наркотиков из тайника задержаны гражданин Эстонии и двое граждан России. Общая масса изъятого кокаина составила более 1 тонны. Его оптовая стоимость на черном рынке составляет более 3,5 млрд рублей", - сказано в сообщении.Канал поставки раскрыт благодаря постоянному наблюдению за грузовиком, который был остановлен на российско-латвийском участке границы еще в октябре - в машине, следовавшей в Россию, был обнаружен пустой высокотехнологичный тайник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка попалась ФСБ при попытке организовать канал поставки наркотиковСпецоперация в Крыму: силовики накрыли крупную партию метадона из КубаниКанал поставки наркотиков перекрыт в Крыму – изъято 5 тысяч доз

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), наркотики, новости, ленинградская область, происшествия, россия, европа