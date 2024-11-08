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Тонна кокаина транзитом - ФСБ перекрыла канал поставки наркотика - РИА Новости Крым, 08.11.2024
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Тонна кокаина транзитом - ФСБ перекрыла канал поставки наркотика
Тонна кокаина транзитом - ФСБ перекрыла канал поставки наркотика - РИА Новости Крым, 08.11.2024
Тонна кокаина транзитом - ФСБ перекрыла канал поставки наркотика
Силовики перекрыли канал поставки латиноамериканского кокаина через Россию в Европу, изъяв более тонны наркотика на 3,5 миллиарда рублей, об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T11:07
2024-11-08T11:07
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Силовики перекрыли канал поставки латиноамериканского кокаина через Россию в Европу, изъяв более тонны наркотика на 3,5 миллиарда рублей, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.Несколькими часами ранее злоумышленники попытались сбыть 20 кг кокаина в России, оборудовав для этого тайник в лесополосе Гатчинского района Ленинградской области, и сообщив его координаты российским наркоторговцам."При извлечении наркотиков из тайника задержаны гражданин Эстонии и двое граждан России. Общая масса изъятого кокаина составила более 1 тонны. Его оптовая стоимость на черном рынке составляет более 3,5 млрд рублей", - сказано в сообщении.Канал поставки раскрыт благодаря постоянному наблюдению за грузовиком, который был остановлен на российско-латвийском участке границы еще в октябре - в машине, следовавшей в Россию, был обнаружен пустой высокотехнологичный тайник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка попалась ФСБ при попытке организовать канал поставки наркотиковСпецоперация в Крыму: силовики накрыли крупную партию метадона из КубаниКанал поставки наркотиков перекрыт в Крыму – изъято 5 тысяч доз
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), наркотики, новости, ленинградская область, происшествия, россия, европа
Тонна кокаина транзитом - ФСБ перекрыла канал поставки наркотика

ФСБ перекрыла транзитный канал поставки латиноамериканского кокаина

11:07 08.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Силовики перекрыли канал поставки латиноамериканского кокаина через Россию в Европу, изъяв более тонны наркотика на 3,5 миллиарда рублей, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
"На территории Ленинградской области задержаны с поличным двое граждан одной из Балканских стран, которые осуществили загрузку в тайник автомобиля 984 брикетов с кокаином весом по 1 кг каждый, намереваясь вывезти их в одну из стран Евросоюза", - сообщили в ФСБ.
Несколькими часами ранее злоумышленники попытались сбыть 20 кг кокаина в России, оборудовав для этого тайник в лесополосе Гатчинского района Ленинградской области, и сообщив его координаты российским наркоторговцам.
"При извлечении наркотиков из тайника задержаны гражданин Эстонии и двое граждан России. Общая масса изъятого кокаина составила более 1 тонны. Его оптовая стоимость на черном рынке составляет более 3,5 млрд рублей", - сказано в сообщении.
Канал поставки раскрыт благодаря постоянному наблюдению за грузовиком, который был остановлен на российско-латвийском участке границы еще в октябре - в машине, следовавшей в Россию, был обнаружен пустой высокотехнологичный тайник.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)наркотикиНовостиЛенинградская областьПроисшествияРоссияЕвропа
 
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