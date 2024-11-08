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Севастополец получил 8 лет тюрьмы за закладки наркотиков - РИА Новости Крым, 08.11.2024
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Севастополец получил 8 лет тюрьмы за закладки наркотиков
Севастополец получил 8 лет тюрьмы за закладки наркотиков - РИА Новости Крым, 08.11.2024
Севастополец получил 8 лет тюрьмы за закладки наркотиков
29-летний севастополец, который делал закладки "соли" в регионе, намереваясь сбывать наркотики, приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Об этом... РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T12:01
2024-11-08T12:01
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новости крыма
происшествия
наркотики
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
суд
приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. 29-летний севастополец, который делал закладки "соли" в регионе, намереваясь сбывать наркотики, приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.В ходе следствия было установлено, что 29-летний мужчина купил наркотическое средство в интернете: уже расфасованную на разовые дозы "соль" он изъял из тайника в районе Камышового шоссе, координаты которого ему указал интернет-продавец.Позже по месту жительства несостоявшегося торговца наркотиками правоохранители также обнаружили 250 граммов аналогичного наркотика, а также несколько доз мефедрона.По решению Гагаринского районного суда мужчина признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере. Суд приговорил его к восьми годам строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Ранее в Севастополе был задержан местный житель, обвиняемый в покушении на сбыт крупной партии наркотической "соли", сообщает региональное управление ФСБ. Ему грозит пожизненный срок. Также в Крыму задержаны мужчина и женщина, которые намеревались закладывать в регионе свертки с наркотиками, предварительно расфасовывая крупные партии на мелкие.В МВД по Крыму ранее сообщили, что в прошлом году правоохранители республики изъяли из незаконного оборота свыше 200 килограммов наркотических веществ, из них почти половина – синтетические наркотики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекордную партию каннабиса изъяли у наркоплантаторов на юге РоссииХотел наладить наркотрафик для туристов: ФСБ задержала крымчанина
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РИА Новости Крым
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крым, севастополь, новости крыма, происшествия, наркотики, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, суд, приговор
Севастополец получил 8 лет тюрьмы за закладки наркотиков

Севастопольцу дали 8 лет колонии за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере

12:01 08.11.2024
 
© УФСБ РоссииПокушение на сбыт наркотиков в Севастополе
Покушение на сбыт наркотиков в Севастополе
© УФСБ России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. 29-летний севастополец, который делал закладки "соли" в регионе, намереваясь сбывать наркотики, приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.
В ходе следствия было установлено, что 29-летний мужчина купил наркотическое средство в интернете: уже расфасованную на разовые дозы "соль" он изъял из тайника в районе Камышового шоссе, координаты которого ему указал интернет-продавец.
"Злоумышленник перевез наркотическое средство к себе домой, и на следующий день планировал разложить в тайники в лесопарковой зоне города. По пути к остановке общественного транспорта он был задержан сотрудниками УФСБ с поличным. В его сумке находились подготовленные к сбыту свертки "соли", - говорится в сообщении ведомства.
Позже по месту жительства несостоявшегося торговца наркотиками правоохранители также обнаружили 250 граммов аналогичного наркотика, а также несколько доз мефедрона.
По решению Гагаринского районного суда мужчина признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере. Суд приговорил его к восьми годам строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее в Севастополе был задержан местный житель, обвиняемый в покушении на сбыт крупной партии наркотической "соли", сообщает региональное управление ФСБ. Ему грозит пожизненный срок. Также в Крыму задержаны мужчина и женщина, которые намеревались закладывать в регионе свертки с наркотиками, предварительно расфасовывая крупные партии на мелкие.
В МВД по Крыму ранее сообщили, что в прошлом году правоохранители республики изъяли из незаконного оборота свыше 200 килограммов наркотических веществ, из них почти половина – синтетические наркотики.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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