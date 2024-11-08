https://crimea.ria.ru/20241108/sevastopolets-poluchil-8-let-tyurmy-za-zakladki-narkotikov-1141707681.html

Севастополец получил 8 лет тюрьмы за закладки наркотиков

Севастополец получил 8 лет тюрьмы за закладки наркотиков - РИА Новости Крым, 08.11.2024

Севастополец получил 8 лет тюрьмы за закладки наркотиков

29-летний севастополец, который делал закладки "соли" в регионе, намереваясь сбывать наркотики, приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Об этом... РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T12:01

2024-11-08T12:01

2024-11-08T12:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. 29-летний севастополец, который делал закладки "соли" в регионе, намереваясь сбывать наркотики, приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.В ходе следствия было установлено, что 29-летний мужчина купил наркотическое средство в интернете: уже расфасованную на разовые дозы "соль" он изъял из тайника в районе Камышового шоссе, координаты которого ему указал интернет-продавец.Позже по месту жительства несостоявшегося торговца наркотиками правоохранители также обнаружили 250 граммов аналогичного наркотика, а также несколько доз мефедрона.По решению Гагаринского районного суда мужчина признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере. Суд приговорил его к восьми годам строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Ранее в Севастополе был задержан местный житель, обвиняемый в покушении на сбыт крупной партии наркотической "соли", сообщает региональное управление ФСБ. Ему грозит пожизненный срок. Также в Крыму задержаны мужчина и женщина, которые намеревались закладывать в регионе свертки с наркотиками, предварительно расфасовывая крупные партии на мелкие.В МВД по Крыму ранее сообщили, что в прошлом году правоохранители республики изъяли из незаконного оборота свыше 200 килограммов наркотических веществ, из них почти половина – синтетические наркотики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекордную партию каннабиса изъяли у наркоплантаторов на юге РоссииХотел наладить наркотрафик для туристов: ФСБ задержала крымчанина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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