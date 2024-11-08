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В Севастополе ремонтируют Приморский бульвар - что уже сделано - РИА Новости Крым, 08.11.2024
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В Севастополе ремонтируют Приморский бульвар - что уже сделано
В Севастополе ремонтируют Приморский бульвар - что уже сделано - РИА Новости Крым, 08.11.2024
В Севастополе ремонтируют Приморский бульвар - что уже сделано
В Севастополе ремонтируют Приморский бульвар, работы выполнены уже на 60 процентов: закончен демонтаж, установлено бетонное основание плит. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T10:18
2024-11-08T10:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе ремонтируют Приморский бульвар, работы выполнены уже на 60 процентов: закончен демонтаж, установлено бетонное основание плит. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.По словам главного инженера ООО "Севпроектмонтаж" Сергея Тимофеева, рабочие уже закончили выполнять демонтажные работы и установили бетонное основание плиты толщиной 20 см, сейчас ведется устройство гранитных плит – их уже укладывают на специальную клеевую смесь и дополнительно фиксируют анкерами к бетонному основанию."Объект прибрежный, условия эксплуатации довольно тяжелые, поэтому здесь применяются материалы с улучшенными техническими характеристиками", – цитирует пресс-служба слова Тимофеева.Кроме того, укреплена подпорная стена – теперь она прослужит еще много лет.Проектом также предусмотрена улучшенная система водоотвода, поскольку ранее севастопольцы нередко жаловались на лужи, которые появлялись на набережной после дождя.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что реставрационные работы на мемориале "Героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах" на мысе Хрустальный почти завершены. Также ранее он сообщал, что в городе-герое приступили к капитальному ремонту в четырех домах-объектах культурного наследия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Балаклаве инвестор отреставрирует вековой кинотеатрКакие достопримечательности в Крыму отреставрируют в 2025 годуПамятник троллейбусу вернули на Ангарский перевал после реставрации
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севастополь, городская среда, набережные крыма, набережная, новости крыма, крым
В Севастополе ремонтируют Приморский бульвар - что уже сделано

Капремонт Приморского бульвара в Севастополе выполнен на 60%

10:18 08.11.2024 (обновлено: 10:36 08.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция набережной в Севастополе
Реконструкция набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе ремонтируют Приморский бульвар, работы выполнены уже на 60 процентов: закончен демонтаж, установлено бетонное основание плит. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
"Проект ремонта был утвержден архитектурно-художественным советом Севастополя. Перед проектировщиками была поставлена цель не только обновить прибрежную зону, но и обеспечить ее долговечность и безопасность для жителей и гостей города. На сегодняшний день работы выполнены на 60 процентов", - говорится в сообщении.
По словам главного инженера ООО "Севпроектмонтаж" Сергея Тимофеева, рабочие уже закончили выполнять демонтажные работы и установили бетонное основание плиты толщиной 20 см, сейчас ведется устройство гранитных плит – их уже укладывают на специальную клеевую смесь и дополнительно фиксируют анкерами к бетонному основанию.
"Объект прибрежный, условия эксплуатации довольно тяжелые, поэтому здесь применяются материалы с улучшенными техническими характеристиками", – цитирует пресс-служба слова Тимофеева.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция набережной в Севастополе
Реконструкция набережной в Севастополе
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция набережной в Севастополе
Реконструкция набережной в Севастополе
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция набережной в Севастополе
Реконструкция набережной в Севастополе
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Реконструкция набережной в Севастополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 3
Реконструкция набережной в Севастополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Кроме того, укреплена подпорная стена – теперь она прослужит еще много лет.
Проектом также предусмотрена улучшенная система водоотвода, поскольку ранее севастопольцы нередко жаловались на лужи, которые появлялись на набережной после дождя.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что реставрационные работы на мемориале "Героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах" на мысе Хрустальный почти завершены. Также ранее он сообщал, что в городе-герое приступили к капитальному ремонту в четырех домах-объектах культурного наследия.
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