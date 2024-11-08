https://crimea.ria.ru/20241108/v-sevastopole-remontiruyut-primorskiy-bulvar---chto-uzhe-sdelano-1141702931.html

В Севастополе ремонтируют Приморский бульвар - что уже сделано

В Севастополе ремонтируют Приморский бульвар - что уже сделано - РИА Новости Крым, 08.11.2024

В Севастополе ремонтируют Приморский бульвар - что уже сделано

В Севастополе ремонтируют Приморский бульвар, работы выполнены уже на 60 процентов: закончен демонтаж, установлено бетонное основание плит. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T10:18

2024-11-08T10:18

2024-11-08T10:36

севастополь

городская среда

набережные крыма

набережная

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1d/1141431149_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6bcfcb71f9459b08cdd32d5eded5c36.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе ремонтируют Приморский бульвар, работы выполнены уже на 60 процентов: закончен демонтаж, установлено бетонное основание плит. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.По словам главного инженера ООО "Севпроектмонтаж" Сергея Тимофеева, рабочие уже закончили выполнять демонтажные работы и установили бетонное основание плиты толщиной 20 см, сейчас ведется устройство гранитных плит – их уже укладывают на специальную клеевую смесь и дополнительно фиксируют анкерами к бетонному основанию."Объект прибрежный, условия эксплуатации довольно тяжелые, поэтому здесь применяются материалы с улучшенными техническими характеристиками", – цитирует пресс-служба слова Тимофеева.Кроме того, укреплена подпорная стена – теперь она прослужит еще много лет.Проектом также предусмотрена улучшенная система водоотвода, поскольку ранее севастопольцы нередко жаловались на лужи, которые появлялись на набережной после дождя.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что реставрационные работы на мемориале "Героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах" на мысе Хрустальный почти завершены. Также ранее он сообщал, что в городе-герое приступили к капитальному ремонту в четырех домах-объектах культурного наследия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Балаклаве инвестор отреставрирует вековой кинотеатрКакие достопримечательности в Крыму отреставрируют в 2025 годуПамятник троллейбусу вернули на Ангарский перевал после реставрации

https://crimea.ria.ru/20240710/v-novom-svete-zavershena-rekonstruktsiya-parka--chto-izmenilos-1138742490.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, городская среда, набережные крыма, набережная, новости крыма, крым