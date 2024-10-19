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В Севастополе начали ремонт кровель в четырех объектах культнаследия - РИА Новости Крым, 19.10.2024
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В Севастополе начали ремонт кровель в четырех объектах культнаследия
В Севастополе начали ремонт кровель в четырех объектах культнаследия - РИА Новости Крым, 19.10.2024
В Севастополе начали ремонт кровель в четырех объектах культнаследия
В Севастополе приступили к капитальному ремонту в четырех домах-объектах культурного наследия, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T11:34
2024-10-19T11:34
севастополь
михаил развожаев
культурное наследие
городская среда
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе приступили к капитальному ремонту в четырех домах-объектах культурного наследия, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам губернатора, на всех объектах подрядчик устанавливает фальцевые крыши. При этом методе листы металла цепляются в своеобразный замок, закрывая крепеж и защищая его от солнца, дождя и снега. Такую технологию использовали в Севастополе до 60-х годов, поэтому крыши домов на Большой Морской специалисты восстанавливают в том виде, в котором их создали, когда отстраивали город после Великой Отечественной войны, отметил Развожаев."На Большой Морской, 3 специалисты демонтировали старое покрытие, расчистили чердак и вывезли мусор. На Большой Морской, 5 разобрали покрытие кровли, уже практически отремонтировали деревянные элементы стропильной системы, обработали деревянные конструкции специальным огнебиозащитным составом, для гидроизоляции кровли натянули пленку, на чердаке сняли старый утеплитель", - уточнил он.В свою очередь на Большой Морской, 7 идет демонтаж старого покрытия кровли, устройство деревянных элементов, а также ремонт вентиляционных каналов, на спуске Шестакова, 1 специалисты также уже сняли старое покрытие и расчистили чердак от шлака, который ранее использовался здесь в качестве утеплителя.Полностью завершить работы на всех объектах планируется в следующем году.Ранее директор Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника Александр Балинченко рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что в ходе реставрации Воронцовского дворца в Крыму на данный момент завершен ремонт всех инженерных сетей и полностью заменена кровля. Сейчас завершается мощение придворцовой территории. Реставрация архитектурного комплекса должна завершиться к декабрю 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальные многовековые дубы в Севастополе впервые обследуют и полечатКакие достопримечательности в Крыму отреставрируют в 2025 годуВ Балаклаве инвестор отреставрирует вековой кинотеатр
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, михаил развожаев, культурное наследие, городская среда, новости крыма, крым, жкх, жкх крыма и севастополя
В Севастополе начали ремонт кровель в четырех объектах культнаследия

В Севастополе в четырех объектах культурного наследия начался ремонт крыш – власти

11:34 19.10.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт кровель
Ремонт кровель
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе приступили к капитальному ремонту в четырех домах-объектах культурного наследия, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Работы планировали начать в следующем году, но они стартовали уже сейчас. Кровли меняют в трех домах на Большой Морской и в доме на спуске Шестакова", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, на всех объектах подрядчик устанавливает фальцевые крыши. При этом методе листы металла цепляются в своеобразный замок, закрывая крепеж и защищая его от солнца, дождя и снега. Такую технологию использовали в Севастополе до 60-х годов, поэтому крыши домов на Большой Морской специалисты восстанавливают в том виде, в котором их создали, когда отстраивали город после Великой Отечественной войны, отметил Развожаев.
"На Большой Морской, 3 специалисты демонтировали старое покрытие, расчистили чердак и вывезли мусор. На Большой Морской, 5 разобрали покрытие кровли, уже практически отремонтировали деревянные элементы стропильной системы, обработали деревянные конструкции специальным огнебиозащитным составом, для гидроизоляции кровли натянули пленку, на чердаке сняли старый утеплитель", - уточнил он.
В свою очередь на Большой Морской, 7 идет демонтаж старого покрытия кровли, устройство деревянных элементов, а также ремонт вентиляционных каналов, на спуске Шестакова, 1 специалисты также уже сняли старое покрытие и расчистили чердак от шлака, который ранее использовался здесь в качестве утеплителя.
Полностью завершить работы на всех объектах планируется в следующем году.
Ранее директор Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника Александр Балинченко рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что в ходе реставрации Воронцовского дворца в Крыму на данный момент завершен ремонт всех инженерных сетей и полностью заменена кровля. Сейчас завершается мощение придворцовой территории. Реставрация архитектурного комплекса должна завершиться к декабрю 2025 года.
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СевастопольМихаил РазвожаевКультурное наследиеГородская средаНовости КрымаКрымЖКХЖКХ Крыма и Севастополя
 
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