Рейтинг@Mail.ru
Уникальные многовековые дубы в Севастополе впервые обследуют и полечат - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241014/unikalnye-mnogovekovye-duby-v-sevastopole-vpervye-obsleduyut-i-polechat-1141028280.html
Уникальные многовековые дубы в Севастополе впервые обследуют и полечат
Уникальные многовековые дубы в Севастополе впервые обследуют и полечат - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Уникальные многовековые дубы в Севастополе впервые обследуют и полечат
В Севастополе впервые обследуют уникальные многовековые дубы, которых здесь единицы, чтобы начать правильно их сохранять на основе рекомендаций ученых. Об этом... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T09:35
2024-10-14T09:35
севастополь
севприроднадзор
новости
природа
экология
инбюм
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0d/1141057298_256:0:1280:576_1920x0_80_0_0_f48d8bcf640ccde90ff7bfdc260f792e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе впервые обследуют уникальные многовековые дубы, которых здесь единицы, чтобы начать правильно их сохранять на основе рекомендаций ученых. Об этом журналистам рассказала помощник директора департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор) Анна Кирбаба.Дубы в селах Дальнее и Озерное получили статус памятников природы регионального значения совсем недавно – в 2023 году. При этом деревья это уникальные, говорит представитель департамента.По ее словам, впервые в рамках региональной программы начинают обследование этих деревьев, по результатам которого сотрудники Севприроднадзора и подведомственных ему организаций станут содержать старых великанов так, как того требует их статус и состояние."Мы должны понимать их конкретный возраст, состояние, болеют или нет. Делается отбор проб земли на наличие вредных веществ, тяжелых металлов. И дальше исполнитель (работ по обследованию – ред.) дает Севприроднадзору рекомендации по уходу или лечению, то есть содержанию этих деревьев", – уточнила специалист.Конкурс на проведение таких работ выиграл Институт биологии южных морей (ИнБЮМ). Контракт с ним уже подписан. Согласно нему, обследование будут проводить до 25 ноября, а уже 25 декабря ученые должны представить властям итоги работы.По итогам обследований ученые составят перечень уходных работ, которые возможны с учетом особенностей окружающей среды, а также перечень необходимых препаратов, уточнила она.Так, например, два дуба в селе Дальнем, относящиеся к памятнику природы регионального значения "Стражи Бельбека", растут прямо в бассейне реки. А значит, лечить их от вредителей, в частности, дубовой кружевницы, нельзя с помощью популярных акарицидов – химических препаратов.Если ухаживать правильно, деревья проживут еще не один десяток лет, говорит Мильчакова. По предварительным оценкам, одному из "стражей" уже около 600 лет."Мы не обладаем сейчас инструментарием, который позволил бы детально, с абсолютной точностью установить возраст этого дерева. Думаю, со временем приобретем его. Однако существуют расчетные методы именно для этого вида – дуба черешчатого, которые позволяют через ряд параметров сделать переход к возрасту. И мне думается, нам удастся доказать, что это самое старое дерево на территории Севастополя из сохранившихся дубов", – сказала Мильчакова.По ее словам, из-за того, что город неоднократно становился театром боевых действий, за два последних века в Севастополе были уничтожены практически все дубовые насаждения. Старовозрастных дубовых деревьев в окрестностях единицы, и их, конечно, надо сберечь, подчеркнула специалист.Региональный закон о перспективных объектах ОППТ был принят в Севастополе в сентябре 2019 года. В перечень вошли 12 объектов, из них 7 – так называемые старовозрастные деревья. В том числе: платан Палласа в селе Терновка и фисташки в селе Камышлы, получившие статус памятника природы регионального значения в 2022 году. А также старые дубы в селах Озерное ("Озерные дубы") и Дальнее ("Стражи Бельбека") – с их статусом определились в 2023-м.Тогда же в ученые Севастополя совместно с коллегами из Крыма и материковой России и при содействии властей стали спасать от уничтожения насекомыми-вредителями уникальное 30-метровый платан Палласа возрастом 232 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тропа Палласа: в Крыму открыт новый туристический маршрутУникальные деревья-старожилы: что нужно увидеть туристу в КрымуВ Севастополе три дерева стали памятниками с зонами охраны
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0d/1141057298_181:0:949:576_1920x0_80_0_0_9ed16d5308d498c5db340229f0a147ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, севприроднадзор, новости, природа, экология, инбюм, крым
Уникальные многовековые дубы в Севастополе впервые обследуют и полечат

Здоровьем уникальных дубов в Севастополе впервые озаботятся на уровне города

09:35 14.10.2024
 
Уникальные многовековые дубы в Севастополе
Уникальные многовековые дубы в Севастополе
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе впервые обследуют уникальные многовековые дубы, которых здесь единицы, чтобы начать правильно их сохранять на основе рекомендаций ученых. Об этом журналистам рассказала помощник директора департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор) Анна Кирбаба.
Дубы в селах Дальнее и Озерное получили статус памятников природы регионального значения совсем недавно – в 2023 году. При этом деревья это уникальные, говорит представитель департамента.
"Возраст их 500 лет плюс-минус несколько десятков. И эти великовозрастные дубы ценны как в экологическом понимании, так и в научном, и в культурном как наследие. До этого за дубами никто не ухаживал, на учет не ставил, работу с ними не проводил – росли и росли. Наша задача их сохранить", – рассказала Кирбаба.
По ее словам, впервые в рамках региональной программы начинают обследование этих деревьев, по результатам которого сотрудники Севприроднадзора и подведомственных ему организаций станут содержать старых великанов так, как того требует их статус и состояние.
"Мы должны понимать их конкретный возраст, состояние, болеют или нет. Делается отбор проб земли на наличие вредных веществ, тяжелых металлов. И дальше исполнитель (работ по обследованию – ред.) дает Севприроднадзору рекомендации по уходу или лечению, то есть содержанию этих деревьев", – уточнила специалист.
Конкурс на проведение таких работ выиграл Институт биологии южных морей (ИнБЮМ). Контракт с ним уже подписан. Согласно нему, обследование будут проводить до 25 ноября, а уже 25 декабря ученые должны представить властям итоги работы.

"Цель не только обследовать фитосанитарное состояние дубов, установить вредителей, показать, чем деревья болеют, а разработать научно обоснованные методы, которые помогут каждое дерево сохранить", – поделилась завлабораторией фиторесурсов ИнБЮМ, кандидат биологических наук, заслуженный эколог РФ Наталья Мильчакова.

По итогам обследований ученые составят перечень уходных работ, которые возможны с учетом особенностей окружающей среды, а также перечень необходимых препаратов, уточнила она.
Так, например, два дуба в селе Дальнем, относящиеся к памятнику природы регионального значения "Стражи Бельбека", растут прямо в бассейне реки. А значит, лечить их от вредителей, в частности, дубовой кружевницы, нельзя с помощью популярных акарицидов – химических препаратов.
Если ухаживать правильно, деревья проживут еще не один десяток лет, говорит Мильчакова. По предварительным оценкам, одному из "стражей" уже около 600 лет.
600-летний дуб в селе Дальнее
600-летний дуб в селе Дальнее
600-летний дуб в селе Дальнее
"Мы не обладаем сейчас инструментарием, который позволил бы детально, с абсолютной точностью установить возраст этого дерева. Думаю, со временем приобретем его. Однако существуют расчетные методы именно для этого вида – дуба черешчатого, которые позволяют через ряд параметров сделать переход к возрасту. И мне думается, нам удастся доказать, что это самое старое дерево на территории Севастополя из сохранившихся дубов", – сказала Мильчакова.
По ее словам, из-за того, что город неоднократно становился театром боевых действий, за два последних века в Севастополе были уничтожены практически все дубовые насаждения. Старовозрастных дубовых деревьев в окрестностях единицы, и их, конечно, надо сберечь, подчеркнула специалист.
Региональный закон о перспективных объектах ОППТ был принят в Севастополе в сентябре 2019 года. В перечень вошли 12 объектов, из них 7 – так называемые старовозрастные деревья. В том числе: платан Палласа в селе Терновка и фисташки в селе Камышлы, получившие статус памятника природы регионального значения в 2022 году. А также старые дубы в селах Озерное ("Озерные дубы") и Дальнее ("Стражи Бельбека") – с их статусом определились в 2023-м.
Тогда же в ученые Севастополя совместно с коллегами из Крыма и материковой России и при содействии властей стали спасать от уничтожения насекомыми-вредителями уникальное 30-метровый платан Палласа возрастом 232 года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Тропа Палласа: в Крыму открыт новый туристический маршрут
Уникальные деревья-старожилы: что нужно увидеть туристу в Крыму
В Севастополе три дерева стали памятниками с зонами охраны
 
СевастопольСевприроднадзорНовостиПриродаЭкологияИнБЮМКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:41Как Крым для России: политолог о смысле учений Китая вокруг Тайваня
11:29В горах Крыма 5 часов искали заблудившихся грибников
11:16Стал известен размер материнского капитала в 2025 году
11:00В Крыму задержали лидера керченской ячейки "Свидетелей Иеговы"*
10:44ФАС обязала МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей и снизить тарифы
10:23Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезон
09:48Раненая при атаке ВСУ на Белгородскую область умерла в больнице
09:39Шесть человек погибли в ДТП в Крыму
09:35Уникальные многовековые дубы в Севастополе впервые обследуют и полечат
09:23В Европе признали БРИКС – Володин
09:16Победим с верой православной – в Крыму поздравили православных с Покровом
08:59Из Курской области эвакуированы больше 112 тысяч человек
08:44Севастопольца приговорили к 21 году за госизмену
08:34Когда на Южном берегу Крыма заменят все старые котельные на газовые
08:08Более 1000 силой увезенных ВСУ жителей Курской области ищут родственники
07:47НАТО начинает масштабные учения ядерных сил в Европе
07:33В нем плескались динозавры: в Крыму нашли следы древнего озера
07:11Россиян ждет короткая рабочая неделя в ноябре
06:47В понедельник Севастополь будет частично обесточен
06:30Блокада и взятие под контроль Тайваня - Китай начал масштабные учения
Лента новостейМолния