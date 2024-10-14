https://crimea.ria.ru/20241014/unikalnye-mnogovekovye-duby-v-sevastopole-vpervye-obsleduyut-i-polechat-1141028280.html

Уникальные многовековые дубы в Севастополе впервые обследуют и полечат

Уникальные многовековые дубы в Севастополе впервые обследуют и полечат - РИА Новости Крым, 14.10.2024

Уникальные многовековые дубы в Севастополе впервые обследуют и полечат

В Севастополе впервые обследуют уникальные многовековые дубы, которых здесь единицы, чтобы начать правильно их сохранять на основе рекомендаций ученых. Об этом... РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T09:35

2024-10-14T09:35

2024-10-14T09:35

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе впервые обследуют уникальные многовековые дубы, которых здесь единицы, чтобы начать правильно их сохранять на основе рекомендаций ученых. Об этом журналистам рассказала помощник директора департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор) Анна Кирбаба.Дубы в селах Дальнее и Озерное получили статус памятников природы регионального значения совсем недавно – в 2023 году. При этом деревья это уникальные, говорит представитель департамента.По ее словам, впервые в рамках региональной программы начинают обследование этих деревьев, по результатам которого сотрудники Севприроднадзора и подведомственных ему организаций станут содержать старых великанов так, как того требует их статус и состояние."Мы должны понимать их конкретный возраст, состояние, болеют или нет. Делается отбор проб земли на наличие вредных веществ, тяжелых металлов. И дальше исполнитель (работ по обследованию – ред.) дает Севприроднадзору рекомендации по уходу или лечению, то есть содержанию этих деревьев", – уточнила специалист.Конкурс на проведение таких работ выиграл Институт биологии южных морей (ИнБЮМ). Контракт с ним уже подписан. Согласно нему, обследование будут проводить до 25 ноября, а уже 25 декабря ученые должны представить властям итоги работы.По итогам обследований ученые составят перечень уходных работ, которые возможны с учетом особенностей окружающей среды, а также перечень необходимых препаратов, уточнила она.Так, например, два дуба в селе Дальнем, относящиеся к памятнику природы регионального значения "Стражи Бельбека", растут прямо в бассейне реки. А значит, лечить их от вредителей, в частности, дубовой кружевницы, нельзя с помощью популярных акарицидов – химических препаратов.Если ухаживать правильно, деревья проживут еще не один десяток лет, говорит Мильчакова. По предварительным оценкам, одному из "стражей" уже около 600 лет."Мы не обладаем сейчас инструментарием, который позволил бы детально, с абсолютной точностью установить возраст этого дерева. Думаю, со временем приобретем его. Однако существуют расчетные методы именно для этого вида – дуба черешчатого, которые позволяют через ряд параметров сделать переход к возрасту. И мне думается, нам удастся доказать, что это самое старое дерево на территории Севастополя из сохранившихся дубов", – сказала Мильчакова.По ее словам, из-за того, что город неоднократно становился театром боевых действий, за два последних века в Севастополе были уничтожены практически все дубовые насаждения. Старовозрастных дубовых деревьев в окрестностях единицы, и их, конечно, надо сберечь, подчеркнула специалист.Региональный закон о перспективных объектах ОППТ был принят в Севастополе в сентябре 2019 года. В перечень вошли 12 объектов, из них 7 – так называемые старовозрастные деревья. В том числе: платан Палласа в селе Терновка и фисташки в селе Камышлы, получившие статус памятника природы регионального значения в 2022 году. А также старые дубы в селах Озерное ("Озерные дубы") и Дальнее ("Стражи Бельбека") – с их статусом определились в 2023-м.Тогда же в ученые Севастополя совместно с коллегами из Крыма и материковой России и при содействии властей стали спасать от уничтожения насекомыми-вредителями уникальное 30-метровый платан Палласа возрастом 232 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тропа Палласа: в Крыму открыт новый туристический маршрутУникальные деревья-старожилы: что нужно увидеть туристу в КрымуВ Севастополе три дерева стали памятниками с зонами охраны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, севприроднадзор, новости, природа, экология, инбюм, крым