https://crimea.ria.ru/20230907/v-sevastopole-spasayut-unikalnoe-dlya-kryma-232-letnee-derevo-1131220846.html

В Севастополе спасают уникальное для Крыма 232-летнее дерево

В Севастополе спасают уникальное для Крыма 232-летнее дерево - РИА Новости Крым, 07.09.2023

В Севастополе спасают уникальное для Крыма 232-летнее дерево

В Севастополе ученые совместно с коллегами из Крыма и материковой России пытаются спасти от уничтожения насекомыми-вредителями уникальное для Крыма и по... РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T21:45

2023-09-07T21:45

2023-09-07T21:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе ученые совместно с коллегами из Крыма и материковой России пытаются спасти от уничтожения насекомыми-вредителями уникальное для Крыма и по возрасту, и по размерам дерево: 30-метровый платан Палласа возрастом 232 года, достопримечательность и символ села Терновка. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель лаборатории фиторесурсов ФИЦ "Институт биологии Южных морей им. А. О. Ковалевского", заслуженный эколог РФ Наталия Мильчакова. Листья платана Палласа, или чинары, растущей в Терновке, изображены на гербе и флаге муниципального округа. Старое и мощное дерево – символ этих мест и их особая достопримечательность. Появилось оно, как принято считать, благодаря выдающемуся ученому-естествоиспытателю России, академику Петру Симону Палласу, который владел здесь землями с конца 18 века, высаживая естественную лабораторию – сад, в том числе из редких деревьев, которые ему привозили путешественники.Возраст платана установили совсем недавно, в 2020-м. Тогда по итогам диагностики специалисты Центра древесных экспертиз "Здоровый лес" определили, что ему 230 лет, в этом декабре почтенный старец отметит 233-летие. Высота его 30 метров - примерно как 9-этажный дом. По всем параметрам дерево уникально и потому получило всероссийский статус памятника живой природы. В Севастополе он отнесен к объектам ООПТ (особо охраняемые природные территории) регионального значения. По словам Наталии Мильчаковой, это самый старый платан не только в Севастополе, но и, скорее всего, во всем Крыму, и еще два года назад он был абсолютно здоров: экспертиза не обнаружила в стволе ни гнили, ни поражений вредителями. "Но наблюдая за деревом все это время, я обратила внимание, что оно стало болеть, не смогла установить причины – обратилась в Севприроднадзор. Откликнулось и в Россельхознадзоре, мы провели совместное обследование с экспертом для оценки степени поражения платана", – рассказала Мильчакова.Выяснилось, что дерево уничтожает клоп платановая кружевница – бич зеленых насаждений Севастополя, Крыма и Краснодарского края. Чтобы определить, насколько все серьезно, необходимо было полностью исследовать ствол и крону, не повредив их. Сделать это удалось благодаря специалистам из Горсвета: они предоставили автотранспорт и самую высокую вышку, провели высотное фитопатологическое обследование. Оказалось, платан наполовину поражен вредителем.Ученые из Центра лабораторного анализа и технических измерений в Симферополе, исследовав пробы почвы, установили, что по ряду тяжелых металлов здесь фиксируется превышение нормы втрое. Является ли это причиной ослабления платана и его поражения кружевницей предстоит еще выяснить. Теперь ученые ИнБЮМ готовят отчет и научно обоснованные рекомендации, чтобы определить способы лечения и спасения уникального дерева. Его должны представить к 1 ноября. Но уже сегодня ясно, что это будет серьезное и затратное мероприятие."Это центр поселка, вокруг жилые дома, рядом детский сад, поэтому нужно будет применять дорогостоящие биологические препараты. Мы, ученые, благодарны, что правительство Севастополя проводит предусмотренные законодательством обследования уникальных деревьев-памятников природы и надеемся, что будут выделены средства по уходу за ними. И что наш прекрасный платан будет вылечен", – поделилась ожиданиями эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым: Уникальные деревья-старожилы: что нужно увидеть туристу в КрымуВ Севастополе три дерева стали памятниками с зонами охраныВ Севастополе ученые и власти займутся созданием экотроп

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, крым, новости крыма, природа, инбюм, россельхознадзор, севприроднадзор, новости, наталия мильчакова