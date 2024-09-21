https://crimea.ria.ru/20240921/kakie-dostoprimechatelnosti-v-krymu-otrestavriruyut-v-2025-godu-1140384259.html

Какие достопримечательности в Крыму отреставрируют в 2025 году

Какие достопримечательности в Крыму отреставрируют в 2025 году - РИА Новости Крым, 21.09.2024

Какие достопримечательности в Крыму отреставрируют в 2025 году

Четыре объекта культурного наследия отреставрируют в Крыму в 2025 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель начальника департамента... РИА Новости Крым, 21.09.2024

2024-09-21T21:21

2024-09-21T21:21

2024-09-21T21:21

новости

радио "спутник в крыму"

крым

новости крыма

александр жаворонков

минкульт крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111734/21/1117342115_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_be95375bf5cc757c07378606a11e1376.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Четыре объекта культурного наследия отреставрируют в Крыму в 2025 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель начальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры Крыма Александр Жаворонков.В активной стадии реставрации сейчас находится Ханский дворец, отметил он.Также на объекте ведется активное благоустройство территории и ремонт в главных корпусах.По его словам, реализация проекта ожидается в конце 2025 года.Большой комплекс работ ведется и в Керчи, рассказал Жаворонков. Там реставрируется парус "Эльтигенского десанта", а еще преобразится Романовская гимназия, которая станет огромным музейным комплексом, уточнил он.А еще в городе-герое реставрируют здание театра Пушкина. По словам Жаворонкова, работы также завершат в 2025 году.Еще один объект культурного наследия в Керчи, который нуждается в комплексной реставрации, это Керченская крепость, считает Жаворонков.Требует реставрации и Массандровский дворец, отметил эксперт. По его словам, на объекте начинаются большие работы.В 2014 году было принято решение присваивать статус федеральных памятников археологическим находкам, добавил Жаворонков."Сейчас эти объекты проходят экспертизу и включаются как федеральные памятники в реестр. Их будет весьма много, в 2022 году было 222 объекта, это были в основном здания и крупные комплексы. Сейчас мы добавляем памятники археологии, которых будет еще 2000-2500 штук", - уточнил Жаворонков.В Крыму также насчитывается порядка двух тысяч объектов регионального значения, которые уже включены в реестр, заключил он.Ранее сообщалось, что шесть миллиардов рублей, предусмотренных бюджетом Крыма на 2024 год для сферы культуры, в том числе на охрану памятников, потратят на реставрацию объектов культурного наследия.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте четыре исторических особняка получили охранный статусВ Балаклаве инвестор отреставрирует вековой кинотеатрВ Алуште открыли потерянную диораму о событиях Гражданской войны

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крым, новости крыма, александр жаворонков, минкульт крыма