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Какие достопримечательности в Крыму отреставрируют в 2025 году - РИА Новости Крым, 21.09.2024
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Какие достопримечательности в Крыму отреставрируют в 2025 году
Какие достопримечательности в Крыму отреставрируют в 2025 году - РИА Новости Крым, 21.09.2024
Какие достопримечательности в Крыму отреставрируют в 2025 году
Четыре объекта культурного наследия отреставрируют в Крыму в 2025 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель начальника департамента... РИА Новости Крым, 21.09.2024
2024-09-21T21:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Четыре объекта культурного наследия отреставрируют в Крыму в 2025 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель начальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры Крыма Александр Жаворонков.В активной стадии реставрации сейчас находится Ханский дворец, отметил он.Также на объекте ведется активное благоустройство территории и ремонт в главных корпусах.По его словам, реализация проекта ожидается в конце 2025 года.Большой комплекс работ ведется и в Керчи, рассказал Жаворонков. Там реставрируется парус "Эльтигенского десанта", а еще преобразится Романовская гимназия, которая станет огромным музейным комплексом, уточнил он.А еще в городе-герое реставрируют здание театра Пушкина. По словам Жаворонкова, работы также завершат в 2025 году.Еще один объект культурного наследия в Керчи, который нуждается в комплексной реставрации, это Керченская крепость, считает Жаворонков.Требует реставрации и Массандровский дворец, отметил эксперт. По его словам, на объекте начинаются большие работы.В 2014 году было принято решение присваивать статус федеральных памятников археологическим находкам, добавил Жаворонков."Сейчас эти объекты проходят экспертизу и включаются как федеральные памятники в реестр. Их будет весьма много, в 2022 году было 222 объекта, это были в основном здания и крупные комплексы. Сейчас мы добавляем памятники археологии, которых будет еще 2000-2500 штук", - уточнил Жаворонков.В Крыму также насчитывается порядка двух тысяч объектов регионального значения, которые уже включены в реестр, заключил он.Ранее сообщалось, что шесть миллиардов рублей, предусмотренных бюджетом Крыма на 2024 год для сферы культуры, в том числе на охрану памятников, потратят на реставрацию объектов культурного наследия.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте четыре исторических особняка получили охранный статусВ Балаклаве инвестор отреставрирует вековой кинотеатрВ Алуште открыли потерянную диораму о событиях Гражданской войны
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, крым, новости крыма, александр жаворонков, минкульт крыма
Какие достопримечательности в Крыму отреставрируют в 2025 году

В Крыму отреставрируют четыре объекта культурного наследия в 2025 году

21:21 21.09.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкХанский дворец в историко-культурном и археологическом музее-заповеднике в Бахчисарае
Ханский дворец в историко-культурном и археологическом музее-заповеднике в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Четыре объекта культурного наследия отреставрируют в Крыму в 2025 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель начальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры Крыма Александр Жаворонков.
В активной стадии реставрации сейчас находится Ханский дворец, отметил он.
"Это огромный комплекс реставрационных работ, невероятно сложный сам по себе памятник, который из очень разного спектра материалов создавался, их достаточно сложно сохранять. Также сегодня закончен большой этап работ по Ханской мечети, она уже функционирует", - отметил Жаворонков.
Также на объекте ведется активное благоустройство территории и ремонт в главных корпусах.
"Персидский сад, который открыли наши археологи, мы планируем показывать. Сейчас разрабатывается проект по музефикации, консервации и благоустройству этих территорий – Персидский и Коремыз", - добавил Жаворонков.
По его словам, реализация проекта ожидается в конце 2025 года.
Большой комплекс работ ведется и в Керчи, рассказал Жаворонков. Там реставрируется парус "Эльтигенского десанта", а еще преобразится Романовская гимназия, которая станет огромным музейным комплексом, уточнил он.
А еще в городе-герое реставрируют здание театра Пушкина. По словам Жаворонкова, работы также завершат в 2025 году.
Еще один объект культурного наследия в Керчи, который нуждается в комплексной реставрации, это Керченская крепость, считает Жаворонков.
"Это огромный комплекс, который должен притягивать к себе туристов, должны быть туристические программы. Его нужно приводить в порядок, так как там очень много объектов в плохом состоянии", - уточнил он.
Требует реставрации и Массандровский дворец, отметил эксперт. По его словам, на объекте начинаются большие работы.

"Но там требуется колоссальное финансирование, и без федерального центра не справимся. И Ливадийский дворец. По этим двум объектам уже сформировано технико-экономическое обоснование и проведены экспертизы, мы надеемся на финансирование", - добавил Жаворонков.

В 2014 году было принято решение присваивать статус федеральных памятников археологическим находкам, добавил Жаворонков.
"Сейчас эти объекты проходят экспертизу и включаются как федеральные памятники в реестр. Их будет весьма много, в 2022 году было 222 объекта, это были в основном здания и крупные комплексы. Сейчас мы добавляем памятники археологии, которых будет еще 2000-2500 штук", - уточнил Жаворонков.
В Крыму также насчитывается порядка двух тысяч объектов регионального значения, которые уже включены в реестр, заключил он.
Ранее сообщалось, что шесть миллиардов рублей, предусмотренных бюджетом Крыма на 2024 год для сферы культуры, в том числе на охрану памятников, потратят на реставрацию объектов культурного наследия.
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