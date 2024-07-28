Рейтинг@Mail.ru
В Алуште открыли потерянную диораму о событиях Гражданской войны - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240728/v-alushte-otkryli-poteryannuyu-dioramu-o-sobytiyakh-grazhdanskoy-voyny-1139182811.html
В Алуште открыли потерянную диораму о событиях Гражданской войны
В Алуште открыли потерянную диораму о событиях Гражданской войны - РИА Новости Крым, 28.07.2024
В Алуште открыли потерянную диораму о событиях Гражданской войны
В Алуштинском историко-краеведческом музее открылась восстановленная в этом году диорама под названием "Подпольная партийная конференция в августе 1920 года в... РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T17:23
2024-07-28T17:23
крым
алушта
история
музеи крыма
центральный музей тавриды
искусство
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1c/1139182205_0:36:1024:612_1920x0_80_0_0_3e6e12f0e7f09a197ef7d7dc6cbe67d5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. В Алуштинском историко-краеведческом музее открылась восстановленная в этом году диорама под названием "Подпольная партийная конференция в августе 1920 года в районе Алушты". Об этом сообщает Центральный музей Тавриды.Диораму создавали крымские художники Иван Петров и Вениамин Пироженко. Она посвящена работе большевистского подполья на территории Крыма в период нахождения полуострова под властью белого генерала Петра Врангеля.Полотно диорамы было найдено в ходе капитального ремонта музея."В 2024 году силами сотрудников музея и под руководством художника Центрального музея Тавриды Игоря Дзися в течение трех месяцев были произведены работы по восстановлению забытой диорамы, от которой к нашему времени сохранилась лишь живописная часть", - говорится в сообщении.В ходе реставрации специалисты заново создали рампу, освещение, рефлектор и предметный план диорамы. В связи с тем, что экспозиция залов поменялась, появилась возможность расширить как саму диораму, так и увеличить глубину предметного плана, отметили музейщики.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет Феодосийский музей древностей после ремонтаВ Севастополе открыли после реставрации монумент "Штык и Парус"Три на весь Крым: уникальные сельские диорамы в память о войне
крым
алушта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1c/1139182205_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_978bc6fe60efc0df60dcabbe8c250583.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, алушта, история, музеи крыма, центральный музей тавриды, искусство , новости крыма, общество
В Алуште открыли потерянную диораму о событиях Гражданской войны

В музее Алушты открыли восстановленную диораму в честь событий Гражданской войны

17:23 28.07.2024
 
© Центральный музей ТавридыВ Алуштинском историко-краеведческом музее открылась новая диорама "Подпольная партийная конференция в августе 1920 года в районе Алушты"
В Алуштинском историко-краеведческом музее открылась новая диорама Подпольная партийная конференция в августе 1920 года в районе Алушты
© Центральный музей Тавриды
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. В Алуштинском историко-краеведческом музее открылась восстановленная в этом году диорама под названием "Подпольная партийная конференция в августе 1920 года в районе Алушты". Об этом сообщает Центральный музей Тавриды.
Диораму создавали крымские художники Иван Петров и Вениамин Пироженко. Она посвящена работе большевистского подполья на территории Крыма в период нахождения полуострова под властью белого генерала Петра Врангеля.
Полотно диорамы было найдено в ходе капитального ремонта музея.
"В 2024 году силами сотрудников музея и под руководством художника Центрального музея Тавриды Игоря Дзися в течение трех месяцев были произведены работы по восстановлению забытой диорамы, от которой к нашему времени сохранилась лишь живописная часть", - говорится в сообщении.
В ходе реставрации специалисты заново создали рампу, освещение, рефлектор и предметный план диорамы. В связи с тем, что экспозиция залов поменялась, появилась возможность расширить как саму диораму, так и увеличить глубину предметного плана, отметили музейщики.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Каким будет Феодосийский музей древностей после ремонта
В Севастополе открыли после реставрации монумент "Штык и Парус"
Три на весь Крым: уникальные сельские диорамы в память о войне
 
КрымАлуштаИсторияМузеи КрымаЦентральный музей ТавридыИскусствоНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:23В Алуште открыли потерянную диораму о событиях Гражданской войны
17:05Один человек погиб от удара молнии в парке "Патриот"
16:50Предупреждение "Аксенова" о массированном ударе по Крыму – фейк
16:24Молния ударила в трех человек в парке Подмосковья – что известно
16:02Пошел на обгон и перевернулся – в Крыму погиб водитель внедорожника
15:52Пожар на полигоне ТБО в Евпатории – прокуратура начала проверку
15:36В Челябинской области мужчина сбежал из пункта размещения и утонул
15:17Стойкие вопреки всему: лидер The Hatters поделился впечатлениями о Крыме
15:01Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского I степени
14:46Минус 1930 боевиков за сутки: ВСУ продолжают терять людей и технику
14:30У Крымского моста пробка с двух сторон – сколько ждать проезда
14:19Ребенок погиб в столкновении рейсового автобуса и трактора на Кубани
14:13Сложнейшие условия: в Евпатории вторые сутки горит полигон ТБО
14:03Американская установка ПВО Patriot уничтожена на Украине
13:44Два спасателя МЧС пострадали на пожаре в Москве
13:34Российские военные освободили два населенных пункта в Донбассе
13:13Белоусов поздравил военных и ветеранов флота с Днем ВМФ
12:49Патриарх Кирилл поприветствовал участников открытия "Нового Херсонеса"
12:29Чья победа на выборах в США предпочтительнее для России – ответ Патрушева
12:14Более 30 тысяч моряков-участников СВО удостоены высоких наград – Путин
Лента новостейМолния