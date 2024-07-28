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В Алуште открыли потерянную диораму о событиях Гражданской войны
В Алуште открыли потерянную диораму о событиях Гражданской войны - РИА Новости Крым, 28.07.2024
В Алуште открыли потерянную диораму о событиях Гражданской войны
В Алуштинском историко-краеведческом музее открылась восстановленная в этом году диорама под названием "Подпольная партийная конференция в августе 1920 года в... РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T17:23
2024-07-28T17:23
2024-07-28T17:23
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. В Алуштинском историко-краеведческом музее открылась восстановленная в этом году диорама под названием "Подпольная партийная конференция в августе 1920 года в районе Алушты". Об этом сообщает Центральный музей Тавриды.Диораму создавали крымские художники Иван Петров и Вениамин Пироженко. Она посвящена работе большевистского подполья на территории Крыма в период нахождения полуострова под властью белого генерала Петра Врангеля.Полотно диорамы было найдено в ходе капитального ремонта музея."В 2024 году силами сотрудников музея и под руководством художника Центрального музея Тавриды Игоря Дзися в течение трех месяцев были произведены работы по восстановлению забытой диорамы, от которой к нашему времени сохранилась лишь живописная часть", - говорится в сообщении.В ходе реставрации специалисты заново создали рампу, освещение, рефлектор и предметный план диорамы. В связи с тем, что экспозиция залов поменялась, появилась возможность расширить как саму диораму, так и увеличить глубину предметного плана, отметили музейщики.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет Феодосийский музей древностей после ремонтаВ Севастополе открыли после реставрации монумент "Штык и Парус"Три на весь Крым: уникальные сельские диорамы в память о войне
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крым, алушта, история, музеи крыма, центральный музей тавриды, искусство , новости крыма, общество
В Алуште открыли потерянную диораму о событиях Гражданской войны
В музее Алушты открыли восстановленную диораму в честь событий Гражданской войны
СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. В Алуштинском историко-краеведческом музее открылась восстановленная в этом году диорама под названием "Подпольная партийная конференция в августе 1920 года в районе Алушты". Об этом сообщает Центральный музей Тавриды.
Диораму создавали крымские художники Иван Петров и Вениамин Пироженко. Она посвящена работе большевистского подполья на территории Крыма в период нахождения полуострова под властью белого генерала Петра Врангеля.
Полотно диорамы было найдено в ходе капитального ремонта музея.
"В 2024 году силами сотрудников музея и под руководством художника Центрального музея Тавриды Игоря Дзися в течение трех месяцев были произведены работы по восстановлению забытой диорамы, от которой к нашему времени сохранилась лишь живописная часть", - говорится в сообщении.
В ходе реставрации специалисты заново создали рампу, освещение, рефлектор и предметный план диорамы. В связи с тем, что экспозиция залов поменялась, появилась возможность расширить как саму диораму, так и увеличить глубину предметного плана, отметили музейщики.
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