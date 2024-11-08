https://crimea.ria.ru/20241108/v-krymu-v-etom-godu-prostroili-bolee-1-mln-kvadratov-zhilya-1141707461.html

В Крыму в этом году простроили более 1 млн "квадратов" жилья

В Крыму в этом году простроили более 1 млн "квадратов" жилья - РИА Новости Крым, 08.11.2024

В Крыму в этом году простроили более 1 млн "квадратов" жилья

В этом году ввели в эксплуатацию более одного миллиона квадратных метров жилья, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T11:45

2024-11-08T11:45

2024-11-08T11:46

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никита тарасов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В этом году ввели в эксплуатацию более одного миллиона квадратных метров жилья, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам заседания коллегии министерства жилищной политики и государственного строительного надзора РК.По его словам, в 2030 году планируется увеличение объемов строительства до 1,5 млн "квадратов" в год.В прошлом году в Крыму ввели в эксплуатацию более 1,2 млн квадратных метров жилья, а в целом с 2014 по 2023 годы этот показатель превышает 7 млн "квадратов".Как сообщил и.о. руководителя профильного министерства Никита Тарасов, к 2030 году градостроительный потенциал Крыма составит дополнительно 25 млн квадратных метров, в том числе около 10 млн "квадратов" жилья.Строительство новых объектов, в том числе многоквартирных домов, а также гостиничных комплексов в рамках комплексного развития территорий планируется в Алуште, Судаке, Саках, Евпатории, Феодосии, Ленинском районе, поселке Николаевка Симферопольского района.По словам главы ведомства, на данный момент в Крыму реализуется 61 инвестиционный проект в сфере жилищного строительства с градостроительным потенциалом 3,7 млн квадратных метров."Одна из социально значимых задач – строительство стандартного жилья, стоимость которого на 20% ниже рыночной. В рамках реализации данного проекта для отдельных категорий граждан – медработников, педагогов, работников соцзащиты, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, - предусмотрены дополнительные субсидии за счет средств республиканского бюджета в размере 30% стоимости жилья", - уточнил Тарасов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:16 миллиардов рублей по нацпроектам – что сделано в КрымуАксенов поручил до конца года завершить строительство 26 объектов в КрымуВ Евпатории снесут Дворец пионеров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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