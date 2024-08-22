https://crimea.ria.ru/20240822/pogibshikh-pri-evakuatsii-zhiteley-kurskoy-oblasti-nagradili-posmertno-1139808419.html

Путин наградил Орденом мужества Погибших участников Народного фронта

Путин наградил Орденом мужества Погибших участников Народного фронта - РИА Новости Крым, 22.08.2024

Путин наградил Орденом мужества Погибших участников Народного фронта

Участников Народного фронта Николая Ковалева и Давида Соколова, которые помогали в эвакуации жителям Курской области и погибли при обстреле, наградили... РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T17:16

2024-08-22T17:16

2024-08-22T17:28

утраты

награды

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Участников Народного фронта Николая Ковалева и Давида Соколова, которые помогали в эвакуации жителям Курской области и погибли при обстреле, наградили посмертно. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Денис Пушилин сообщил, что сегодня ребят проводили в последний путь. Николаю Ковалеву было 22, Давиду Соколову – 21. Каждый из них полжизни прожил на войне, но она не обозлила их. Ребята начали свой волонтерский путь в Народной дружине ДНР. Продолжили – в большой команде Народного фронта."Они совершили немало мужественных поступков, помогая землякам в Донбассе. В числе первых после обстрелов оказывали помощь тем, у кого повреждалось жилье, постоянно ездили в освобожденные Мариуполь и Авдеевку", – добавил глава ДНР.Когда Курской области понадобилась помощь, парни отправились туда. В результате прямого попадания снаряда в автомобиль в одном из приграничных районов Курской области они погибли.Читайте также на РИА Новости Крым:"СВОи люди": как волонтер из Крыма стал военнымВоенкоры РИА Новости Крым награждены медалью "Участнику СВО" "Просто отчаянно хотел жить": Поддубный впервые рассказал об атаке дрона

донецкая народная республика (днр)

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утраты, награды, денис пушилин, донецкая народная республика (днр), курская область