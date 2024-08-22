Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил Орденом мужества Погибших участников Народного фронта - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240822/pogibshikh-pri-evakuatsii-zhiteley-kurskoy-oblasti-nagradili-posmertno-1139808419.html
Путин наградил Орденом мужества Погибших участников Народного фронта
Путин наградил Орденом мужества Погибших участников Народного фронта - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Путин наградил Орденом мужества Погибших участников Народного фронта
Участников Народного фронта Николая Ковалева и Давида Соколова, которые помогали в эвакуации жителям Курской области и погибли при обстреле, наградили... РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T17:16
2024-08-22T17:28
утраты
награды
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
курская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/16/1139808625_0:104:1000:667_1920x0_80_0_0_02947ba8c6e2211f51740dcfadb05a56.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Участников Народного фронта Николая Ковалева и Давида Соколова, которые помогали в эвакуации жителям Курской области и погибли при обстреле, наградили посмертно. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Денис Пушилин сообщил, что сегодня ребят проводили в последний путь. Николаю Ковалеву было 22, Давиду Соколову – 21. Каждый из них полжизни прожил на войне, но она не обозлила их. Ребята начали свой волонтерский путь в Народной дружине ДНР. Продолжили – в большой команде Народного фронта."Они совершили немало мужественных поступков, помогая землякам в Донбассе. В числе первых после обстрелов оказывали помощь тем, у кого повреждалось жилье, постоянно ездили в освобожденные Мариуполь и Авдеевку", – добавил глава ДНР.Когда Курской области понадобилась помощь, парни отправились туда. В результате прямого попадания снаряда в автомобиль в одном из приграничных районов Курской области они погибли.Читайте также на РИА Новости Крым:"СВОи люди": как волонтер из Крыма стал военнымВоенкоры РИА Новости Крым награждены медалью "Участнику СВО" "Просто отчаянно хотел жить": Поддубный впервые рассказал об атаке дрона
донецкая народная республика (днр)
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/16/1139808625_42:0:931:667_1920x0_80_0_0_2b420b8f16d314b812924c7bad2780ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
утраты, награды, денис пушилин, донецкая народная республика (днр), курская область
Путин наградил Орденом мужества Погибших участников Народного фронта

Погибших при оказании помощи в эвакуации жителей Курской области наградили посмертно

17:16 22.08.2024 (обновлено: 17:28 22.08.2024)
 
© Telegram-канал главы ДНР Дениса ПушилинаПогибших при оказании помощи в эвакуации жителей Курской области наградили посмертно
Погибших при оказании помощи в эвакуации жителей Курской области наградили посмертно
© Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Участников Народного фронта Николая Ковалева и Давида Соколова, которые помогали в эвакуации жителям Курской области и погибли при обстреле, наградили посмертно. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Первый заместитель руководителя АП РФ Сергей Кириенко передал семьям ребят награду от Президента – орден Мужества. От ДНР парни посмертно награждены орденами Республики", – написал глава ДНР в своем Telegram-канале.

Денис Пушилин сообщил, что сегодня ребят проводили в последний путь. Николаю Ковалеву было 22, Давиду Соколову – 21. Каждый из них полжизни прожил на войне, но она не обозлила их. Ребята начали свой волонтерский путь в Народной дружине ДНР. Продолжили – в большой команде Народного фронта.
"Они совершили немало мужественных поступков, помогая землякам в Донбассе. В числе первых после обстрелов оказывали помощь тем, у кого повреждалось жилье, постоянно ездили в освобожденные Мариуполь и Авдеевку", – добавил глава ДНР.
Когда Курской области понадобилась помощь, парни отправились туда. В результате прямого попадания снаряда в автомобиль в одном из приграничных районов Курской области они погибли.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"СВОи люди": как волонтер из Крыма стал военным
Военкоры РИА Новости Крым награждены медалью "Участнику СВО"
"Просто отчаянно хотел жить": Поддубный впервые рассказал об атаке дрона
УтратыНаградыДенис ПушилинДонецкая Народная Республика (ДНР)Курская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:22ЧП с паромом в порту "Кавказ": на борту судна были 30 цистерн с топливом
18:15Крымский мост: обстановка после открытия движения
18:01В Крыму удовлетворили иски о взыскании ущерба от водной блокады Киева
17:42Движение по Крымскому мосту возобновили
17:24ВСУ атаковали железнодорожный паром в порту "Кавказ"
17:20В Севастополе открыт рейд
17:16Путин наградил Орденом мужества Погибших участников Народного фронта
17:07Более 7 тысяч человек без света: аварии на сетях в трех районах Крыма
16:57Рейд в Севастополе снова перекрыт
16:53Как Крым отметил День государственного флага России - фотолента
16:45Сложное лето: как и где теряются люди в Крыму в курортный сезон 2024
16:30Крымский мост закрыт для проезда автотранспорта второй раз за день
16:27Травма на производстве: жительница Севастополя получит 800 тысяч рублей
16:10В Сакском районе Крыма обновят 10 трансформаторных подстанций
15:52В Красногвардейском районе Крыма рухнул потолок в многоквартирном доме
15:37Кабмин выделил еще 11 млрд рублей на новое жилье жителям Курской области
15:29РПЦ: Патриарх Варфоломей лично ответственен за запрет УПЦ на Украине
15:07Пострадавшим при атаках ВСУ на Севастополь выплатили 35 млн рублей
14:59ВСУ попытались нанести удары по Курской АЭС – Путин
14:57Сложная ситуация в Белгородской области: за неделю ранены 19 человек
Лента новостейМолния