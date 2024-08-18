https://crimea.ria.ru/20240818/svoi-lyudi-kak-volonter-iz-kryma-stal-voennym-1139644691.html

"СВОи люди": как волонтер из Крыма стал военным

"СВОи люди": как волонтер из Крыма стал военным - РИА Новости Крым, 18.08.2024

"СВОи люди": как волонтер из Крыма стал военным

РИА Новости Крым, 18.08.2024

2024-08-18T16:36

2024-08-18T16:36

2024-08-18T16:36

свои люди

герои сво

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым.Для интервью с 41-летним лейтенантом Сергеем Б. мы выбрали кафе, что неподалеку от госпиталя. И оказалось, что здесь каждый второй, вне зависимости от звания и рода службы, знает его – парни приветствуют его, жмут руку, радуются встрече. Неспроста у него позывной "Кум". Он всем и каждому будто родной человек. Небезразличный, тот, что всегда готов прийти на выручку.Сайт РИА Новости Крым совместно с Центром социально-психологической поддержки участников боевых действий "АДЭВА" начинает новый проект "СВОи люди", в рамках которого будут опубликованы истории участников спецоперации и их портреты авторства художницы Ольги Алиевой.Все участники проекта – действующие военнослужащие, которые были ранены и оказались в симферопольских госпиталях. Художница решила запечатлеть их, а корреспонденты – рассказать их истории.Развитие волонтерской деятельности. Евразийская интеграция. Общественная дипломатия. Международное право. Благотворительность. Кино. Журналистика. Политика. История. Это все интересы военнослужащего Сергея Б. из Симферополя. А еще он режиссер, продюсер, опытный организатор массовых мероприятий, общественный и государственный деятель.– А как ты оказался в зоне спецоперации?– Ушел добровольцем. Начинал обычным стрелком штурмовой роты. Затем стал офицером. Был командиром танкового взвода на Херсонском направлении. После ранения назначен офицером кадров. Вообще, с 2014 года в народном ополчении. Родители очень хотели, чтобы я стал военным, а я не хотел. Отпирался. И вот, спустя какое-то время, все-таки стал им, сам так решил. И теперь понимаю: иначе поступить не мог. Ведь кому-то надо защищать страну. Еще вот думаю, что для детей могу стать примером. Увидят, что любить и защищать родину можно не только на словах, но и на деле. И стремиться не только к личному благополучию, но и к благополучию своей страны.Детьми Сергей называет своих студентов, которым преподавал в "кульке". Когда-то он закончил Крымский институт культуры, искусств и туризма, затем здесь же работал – занимался воспитательной работой, студенческим самоуправлением, организацией культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий. А еще он магистр театрального искусства.В дни Крымской весны Сергей создал информационный центр народного ополчения Крыма. Зачем? Говорит, нужна была стратегия. Важно было наладить информационный обмен – как с Крымом, так и со всей Россией, миром. Донести правдивую информацию о том, что происходит на полуострове, поясняет собеседник. И добавляет: "ведь нас тогда "гасили", да и сейчас продолжают это делать, чтобы мы не рассказывали миру о том, кто мы, куда и зачем идем".В марте 2014 года он был награжден медалью "За защиту Крыма", а в мае того же года удостоен медали "За возвращение Крыма". Еще через год он стал главным консультантом документального фильма Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину"."Андрей Кондрашов – это мой творческий шеф, мой друг и очень уважаемый мною человек. Мы с ним до сих пор "на телефоне". Мы собрались снимать фильм к 10-летию Крымской весны. Как раз 23 февраля 2022 года созвонились, договорились встретиться в Москве, на ВГТРК "Россия", 24 февраля в 10:00. Но тут все началось, завертелось. И эту встречу пришлось отложить", – вспоминает Сергей.Специальную военную операцию он называет логическим продолжением Крымской весны.Особое место в его творчестве занимают документальные фильмы о семьях. Он их снял уже около трехсот. Сергей называет себя хранителем семейных традиций."Люди, у которых все есть, как правило, этого не ценят. А я собираю информацию о семье: фотографии, открытки, письма, беру интервью, устанавливаю хронологию событий и составляю родовое дерево. Затем пишу рассказ и его визуализирую – собираю в документальный фильм", – поясняет он.Работает над фильмом команда-семья, а роль ведущих, рассказчиков, достается самым младшим членам рода. Они становятся хранителями традиций, режиссер передает им эту эстафету.В течение четырех лет он был волонтером программы "Жди меня", отвечал за Крым и юг Украины. Объясняет, что для него этот проект был особенно важным, и на то были личные причины. Потом вдруг, собравшись с духом, выдает: "если откровенно, то меня воспитало государство, я детдомовский парень... Выпускник Лозовской школы-интерната. Родители меня усыновили уже взрослым, мне было 13 лет. И я к тому времени уже побывал в серьезных передрягах. Намучились они со мной".– Не писать об этом?– Да пиши. Сначала не хотел говорить. Но ведь в этом нет ничего страшного, правда? Но я крымчанин. Это точно. (Улыбается). С помощью проекта "Жди меня" я, в том числе, искал своих родных, родителей…и нашел. Но это отдельная тема и серьезная боль. Это наша, детдомовская пустота, но она, наверное, и помогает нам жить дальше. Занимаюсь судьбами детей, выпускников школ-интернатов, детских домов. А сейчас, выполняя служебно-боевые задачи по работе с личным составом, организовываю защиту прав и свобод военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, помогаю с поисками пропавших без вести.В рамках своего проекта "Галерея героев" волонтер планирует выпустить также серию документальных фильмов о героях СВО.Не так давно Уполномоченный по правам человека в Крыму Александр Штехбарт получил благодарственное письмо от командира войсковой части, в которой служит лейтенант с позывным "Кум". В документе указано: "Ваш общественный помощник, лейтенант Сергей Б. умело командует личным составом, проявляя самоотверженность, мужество и героизм, четко выполняет поставленные служебно-боевые задачи. Самоотверженным ратным трудом заслужил почетное звание ветерана боевых действий, уважение, авторитет у вышестоящего командования и боевых товарищей".Боец представлен к ряду государственных и ведомственных наград. И неспроста у него позывной "Кум". Он всем и каждому будто родной человек. Небезразличный, тот, что всегда готов прийти на выручку.Навыки в ведении мотивирующих переговоров помогли "Куму" и в переговорах в зоне СВО. Однажды он участвовал в процессе освобождения из плена летчиков. Было это еще в самом начале спецоперации. Сейчас, говорит, адекватных на Украине совсем не осталось. Договариваться не с кем.Еще он вспоминает как однажды на въезде в Крым увидел детей – они играли в песочнице, сидели на качелях."Сердце сжалось. И я подумал, что не зря мы там, не зря все это. Мы будем стараться оградить наших детей от ужасов войны, чтобы они вот так же, под мирным небом, играли на площадке", – признался Сергей.Вот уже 24 года подряд он в дни новогодних и рождественских праздников обязательно превращается в Деда Мороза. Он посещает СИЗО, где поздравляет несовершеннолетних подследственных, и детские дома. Он верит, что в жизни всегда есть место чуду, и что детство обязательно должно быть счастливым. Ради этого он, волонтер и общественник, стал военным и отправился на фронт.Читайте также на РИА Новости Крым:"СВОи люди": история заводчанина с автоматом и мечтой о книге"СВОи люди": история командира штурмовиков боксера-панчера"СВОи люди": как волгоградский рыбак оказался в разведке

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2024

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

герои сво, вооруженные силы россии, интервью, армия и флот, новости