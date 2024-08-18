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"СВОи люди": как волонтер из Крыма стал военным - РИА Новости Крым, 18.08.2024
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СВОи люди
https://crimea.ria.ru/20240818/svoi-lyudi-kak-volonter-iz-kryma-stal-voennym-1139644691.html
"СВОи люди": как волонтер из Крыма стал военным
"СВОи люди": как волонтер из Крыма стал военным - РИА Новости Крым, 18.08.2024
"СВОи люди": как волонтер из Крыма стал военным
РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T16:36
2024-08-18T16:36
свои люди
герои сво
вооруженные силы россии
интервью
армия и флот
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым.Для интервью с 41-летним лейтенантом Сергеем Б. мы выбрали кафе, что неподалеку от госпиталя. И оказалось, что здесь каждый второй, вне зависимости от звания и рода службы, знает его – парни приветствуют его, жмут руку, радуются встрече. Неспроста у него позывной "Кум". Он всем и каждому будто родной человек. Небезразличный, тот, что всегда готов прийти на выручку.Сайт РИА Новости Крым совместно с Центром социально-психологической поддержки участников боевых действий "АДЭВА" начинает новый проект "СВОи люди", в рамках которого будут опубликованы истории участников спецоперации и их портреты авторства художницы Ольги Алиевой.Все участники проекта – действующие военнослужащие, которые были ранены и оказались в симферопольских госпиталях. Художница решила запечатлеть их, а корреспонденты – рассказать их истории.Развитие волонтерской деятельности. Евразийская интеграция. Общественная дипломатия. Международное право. Благотворительность. Кино. Журналистика. Политика. История. Это все интересы военнослужащего Сергея Б. из Симферополя. А еще он режиссер, продюсер, опытный организатор массовых мероприятий, общественный и государственный деятель.– А как ты оказался в зоне спецоперации?– Ушел добровольцем. Начинал обычным стрелком штурмовой роты. Затем стал офицером. Был командиром танкового взвода на Херсонском направлении. После ранения назначен офицером кадров. Вообще, с 2014 года в народном ополчении. Родители очень хотели, чтобы я стал военным, а я не хотел. Отпирался. И вот, спустя какое-то время, все-таки стал им, сам так решил. И теперь понимаю: иначе поступить не мог. Ведь кому-то надо защищать страну. Еще вот думаю, что для детей могу стать примером. Увидят, что любить и защищать родину можно не только на словах, но и на деле. И стремиться не только к личному благополучию, но и к благополучию своей страны.Детьми Сергей называет своих студентов, которым преподавал в "кульке". Когда-то он закончил Крымский институт культуры, искусств и туризма, затем здесь же работал – занимался воспитательной работой, студенческим самоуправлением, организацией культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий. А еще он магистр театрального искусства.В дни Крымской весны Сергей создал информационный центр народного ополчения Крыма. Зачем? Говорит, нужна была стратегия. Важно было наладить информационный обмен – как с Крымом, так и со всей Россией, миром. Донести правдивую информацию о том, что происходит на полуострове, поясняет собеседник. И добавляет: "ведь нас тогда "гасили", да и сейчас продолжают это делать, чтобы мы не рассказывали миру о том, кто мы, куда и зачем идем".В марте 2014 года он был награжден медалью "За защиту Крыма", а в мае того же года удостоен медали "За возвращение Крыма". Еще через год он стал главным консультантом документального фильма Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину"."Андрей Кондрашов – это мой творческий шеф, мой друг и очень уважаемый мною человек. Мы с ним до сих пор "на телефоне". Мы собрались снимать фильм к 10-летию Крымской весны. Как раз 23 февраля 2022 года созвонились, договорились встретиться в Москве, на ВГТРК "Россия", 24 февраля в 10:00. Но тут все началось, завертелось. И эту встречу пришлось отложить", – вспоминает Сергей.Специальную военную операцию он называет логическим продолжением Крымской весны.Особое место в его творчестве занимают документальные фильмы о семьях. Он их снял уже около трехсот. Сергей называет себя хранителем семейных традиций."Люди, у которых все есть, как правило, этого не ценят. А я собираю информацию о семье: фотографии, открытки, письма, беру интервью, устанавливаю хронологию событий и составляю родовое дерево. Затем пишу рассказ и его визуализирую – собираю в документальный фильм", – поясняет он.Работает над фильмом команда-семья, а роль ведущих, рассказчиков, достается самым младшим членам рода. Они становятся хранителями традиций, режиссер передает им эту эстафету.В течение четырех лет он был волонтером программы "Жди меня", отвечал за Крым и юг Украины. Объясняет, что для него этот проект был особенно важным, и на то были личные причины. Потом вдруг, собравшись с духом, выдает: "если откровенно, то меня воспитало государство, я детдомовский парень... Выпускник Лозовской школы-интерната. Родители меня усыновили уже взрослым, мне было 13 лет. И я к тому времени уже побывал в серьезных передрягах. Намучились они со мной".– Не писать об этом?– Да пиши. Сначала не хотел говорить. Но ведь в этом нет ничего страшного, правда? Но я крымчанин. Это точно. (Улыбается). С помощью проекта "Жди меня" я, в том числе, искал своих родных, родителей…и нашел. Но это отдельная тема и серьезная боль. Это наша, детдомовская пустота, но она, наверное, и помогает нам жить дальше. Занимаюсь судьбами детей, выпускников школ-интернатов, детских домов. А сейчас, выполняя служебно-боевые задачи по работе с личным составом, организовываю защиту прав и свобод военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, помогаю с поисками пропавших без вести.В рамках своего проекта "Галерея героев" волонтер планирует выпустить также серию документальных фильмов о героях СВО.Не так давно Уполномоченный по правам человека в Крыму Александр Штехбарт получил благодарственное письмо от командира войсковой части, в которой служит лейтенант с позывным "Кум". В документе указано: "Ваш общественный помощник, лейтенант Сергей Б. умело командует личным составом, проявляя самоотверженность, мужество и героизм, четко выполняет поставленные служебно-боевые задачи. Самоотверженным ратным трудом заслужил почетное звание ветерана боевых действий, уважение, авторитет у вышестоящего командования и боевых товарищей".Боец представлен к ряду государственных и ведомственных наград. И неспроста у него позывной "Кум". Он всем и каждому будто родной человек. Небезразличный, тот, что всегда готов прийти на выручку.Навыки в ведении мотивирующих переговоров помогли "Куму" и в переговорах в зоне СВО. Однажды он участвовал в процессе освобождения из плена летчиков. Было это еще в самом начале спецоперации. Сейчас, говорит, адекватных на Украине совсем не осталось. Договариваться не с кем.Еще он вспоминает как однажды на въезде в Крым увидел детей – они играли в песочнице, сидели на качелях."Сердце сжалось. И я подумал, что не зря мы там, не зря все это. Мы будем стараться оградить наших детей от ужасов войны, чтобы они вот так же, под мирным небом, играли на площадке", – признался Сергей.Вот уже 24 года подряд он в дни новогодних и рождественских праздников обязательно превращается в Деда Мороза. Он посещает СИЗО, где поздравляет несовершеннолетних подследственных, и детские дома. Он верит, что в жизни всегда есть место чуду, и что детство обязательно должно быть счастливым. Ради этого он, волонтер и общественник, стал военным и отправился на фронт.Читайте также на РИА Новости Крым:"СВОи люди": история заводчанина с автоматом и мечтой о книге"СВОи люди": история командира штурмовиков боксера-панчера"СВОи люди": как волгоградский рыбак оказался в разведке
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герои сво, вооруженные силы россии, интервью, армия и флот, новости
"СВОи люди": как волонтер из Крыма стал военным

Как волонтер и общественник стал лейтенантом – история защитника детей и солдат

16:36 18.08.2024
 
© РИА Новости КрымВолонтер Сергей
Волонтер Сергей - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым.
Для интервью с 41-летним лейтенантом Сергеем Б. мы выбрали кафе, что неподалеку от госпиталя. И оказалось, что здесь каждый второй, вне зависимости от звания и рода службы, знает его – парни приветствуют его, жмут руку, радуются встрече. Неспроста у него позывной "Кум". Он всем и каждому будто родной человек. Небезразличный, тот, что всегда готов прийти на выручку.
Сайт РИА Новости Крым совместно с Центром социально-психологической поддержки участников боевых действий "АДЭВА" начинает новый проект "СВОи люди", в рамках которого будут опубликованы истории участников спецоперации и их портреты авторства художницы Ольги Алиевой.
Все участники проекта – действующие военнослужащие, которые были ранены и оказались в симферопольских госпиталях. Художница решила запечатлеть их, а корреспонденты – рассказать их истории.
Развитие волонтерской деятельности. Евразийская интеграция. Общественная дипломатия. Международное право. Благотворительность. Кино. Журналистика. Политика. История. Это все интересы военнослужащего Сергея Б. из Симферополя. А еще он режиссер, продюсер, опытный организатор массовых мероприятий, общественный и государственный деятель.

"Я крымчанин, из Гвардейского. У меня родители военные. Папа летчик, полковник. Был командиром авиационного полка в Гвардейском, который сейчас находится в Новофедоровке. А мама? Мама всегда при нем", рассказывает Сергей.

– А как ты оказался в зоне спецоперации?
– Ушел добровольцем. Начинал обычным стрелком штурмовой роты. Затем стал офицером. Был командиром танкового взвода на Херсонском направлении. После ранения назначен офицером кадров. Вообще, с 2014 года в народном ополчении. Родители очень хотели, чтобы я стал военным, а я не хотел. Отпирался. И вот, спустя какое-то время, все-таки стал им, сам так решил. И теперь понимаю: иначе поступить не мог. Ведь кому-то надо защищать страну. Еще вот думаю, что для детей могу стать примером. Увидят, что любить и защищать родину можно не только на словах, но и на деле. И стремиться не только к личному благополучию, но и к благополучию своей страны.
Детьми Сергей называет своих студентов, которым преподавал в "кульке". Когда-то он закончил Крымский институт культуры, искусств и туризма, затем здесь же работал занимался воспитательной работой, студенческим самоуправлением, организацией культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий. А еще он магистр театрального искусства.

"По первому образованию юрист. Учился в ТНУ им. В. И. Вернадского. У меня была государственная аспирантура, факультет политологии, и я плотно занимался избирательными кампаниями, технологиями. Но всегда чувствовал в себе творческий потенциал. Поэтому занимаюсь также кино, документалистикой", продолжает он. И с улыбкой добавляет: "а еще очень горжусь, что МАНовец".

В дни Крымской весны Сергей создал информационный центр народного ополчения Крыма. Зачем? Говорит, нужна была стратегия. Важно было наладить информационный обмен – как с Крымом, так и со всей Россией, миром. Донести правдивую информацию о том, что происходит на полуострове, поясняет собеседник. И добавляет: "ведь нас тогда "гасили", да и сейчас продолжают это делать, чтобы мы не рассказывали миру о том, кто мы, куда и зачем идем".
В марте 2014 года он был награжден медалью "За защиту Крыма", а в мае того же года удостоен медали "За возвращение Крыма". Еще через год он стал главным консультантом документального фильма Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину".
"Андрей Кондрашов это мой творческий шеф, мой друг и очень уважаемый мною человек. Мы с ним до сих пор "на телефоне". Мы собрались снимать фильм к 10-летию Крымской весны. Как раз 23 февраля 2022 года созвонились, договорились встретиться в Москве, на ВГТРК "Россия", 24 февраля в 10:00. Но тут все началось, завертелось. И эту встречу пришлось отложить", вспоминает Сергей.
Специальную военную операцию он называет логическим продолжением Крымской весны.

"С чего все началось? Конечно же с Крыма. По сути, сейчас вся мировая политика и все процессы в мире происходят из-за того, что мы наконец-то сделали свой выбор. Мы вернулись домой", убежден доброволец.

Особое место в его творчестве занимают документальные фильмы о семьях. Он их снял уже около трехсот. Сергей называет себя хранителем семейных традиций.
"Люди, у которых все есть, как правило, этого не ценят. А я собираю информацию о семье: фотографии, открытки, письма, беру интервью, устанавливаю хронологию событий и составляю родовое дерево. Затем пишу рассказ и его визуализирую – собираю в документальный фильм", поясняет он.
Работает над фильмом команда-семья, а роль ведущих, рассказчиков, достается самым младшим членам рода. Они становятся хранителями традиций, режиссер передает им эту эстафету.

"Бережно хранить семейные традиции – это важно. Только тогда общество будет полноценным и счастливым. Нужно стремиться к тому, чтобы разводов стало меньше. На одном из форумов мы как-то разговорились с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Так вот она тоже считает, что нужно заменять термин "брак" на "семейный союз". Терминология очень важна. Это ведь что-то вроде программирования", считает Сергей.

В течение четырех лет он был волонтером программы "Жди меня", отвечал за Крым и юг Украины. Объясняет, что для него этот проект был особенно важным, и на то были личные причины. Потом вдруг, собравшись с духом, выдает: "если откровенно, то меня воспитало государство, я детдомовский парень... Выпускник Лозовской школы-интерната. Родители меня усыновили уже взрослым, мне было 13 лет. И я к тому времени уже побывал в серьезных передрягах. Намучились они со мной".
– Не писать об этом?
– Да пиши. Сначала не хотел говорить. Но ведь в этом нет ничего страшного, правда? Но я крымчанин. Это точно. (Улыбается). С помощью проекта "Жди меня" я, в том числе, искал своих родных, родителей…и нашел. Но это отдельная тема и серьезная боль. Это наша, детдомовская пустота, но она, наверное, и помогает нам жить дальше. Занимаюсь судьбами детей, выпускников школ-интернатов, детских домов. А сейчас, выполняя служебно-боевые задачи по работе с личным составом, организовываю защиту прав и свобод военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, помогаю с поисками пропавших без вести.
В рамках своего проекта "Галерея героев" волонтер планирует выпустить также серию документальных фильмов о героях СВО.
Не так давно Уполномоченный по правам человека в Крыму Александр Штехбарт получил благодарственное письмо от командира войсковой части, в которой служит лейтенант с позывным "Кум". В документе указано: "Ваш общественный помощник, лейтенант Сергей Б. умело командует личным составом, проявляя самоотверженность, мужество и героизм, четко выполняет поставленные служебно-боевые задачи. Самоотверженным ратным трудом заслужил почетное звание ветерана боевых действий, уважение, авторитет у вышестоящего командования и боевых товарищей".
Боец представлен к ряду государственных и ведомственных наград. И неспроста у него позывной "Кум". Он всем и каждому будто родной человек. Небезразличный, тот, что всегда готов прийти на выручку.
Навыки в ведении мотивирующих переговоров помогли "Куму" и в переговорах в зоне СВО. Однажды он участвовал в процессе освобождения из плена летчиков. Было это еще в самом начале спецоперации. Сейчас, говорит, адекватных на Украине совсем не осталось. Договариваться не с кем.

"Иногда там, на передовой, руки опускаются. Потому что тяжело и страшно, потому что смерть и боль ходят рядом. Но когда приезжают волонтеры, когда приходит гуманитарная помощь, вновь появляются силы жить и бороться, потому что видишь люди вовлечены и мы, солдаты, не одни, тыл нас поддерживает", признается Сергей.

Еще он вспоминает как однажды на въезде в Крым увидел детей они играли в песочнице, сидели на качелях.
"Сердце сжалось. И я подумал, что не зря мы там, не зря все это. Мы будем стараться оградить наших детей от ужасов войны, чтобы они вот так же, под мирным небом, играли на площадке", признался Сергей.
Вот уже 24 года подряд он в дни новогодних и рождественских праздников обязательно превращается в Деда Мороза. Он посещает СИЗО, где поздравляет несовершеннолетних подследственных, и детские дома. Он верит, что в жизни всегда есть место чуду, и что детство обязательно должно быть счастливым. Ради этого он, волонтер и общественник, стал военным и отправился на фронт.
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