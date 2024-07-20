https://crimea.ria.ru/20240720/svoi-lyudi-istoriya-zavodchanina-s-avtomatom-i-mechtoy-o-knige-1138928292.html

"СВОи люди": история заводчанина с автоматом и мечтой о книге

"СВОи люди": история заводчанина с автоматом и мечтой о книге - РИА Новости Крым, 20.07.2024

"СВОи люди": история заводчанина с автоматом и мечтой о книге

РИА Новости Крым, 20.07.2024

2024-07-20T18:11

2024-07-20T18:11

2024-07-20T18:11

свои люди

вооруженные силы россии

общество

россия

крым

армия и флот

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У 32-летнего Александра Ж. с позывным "Джин" есть тетрадка, куда он записывает свою историю о мобилизации. Он мечтает, что когда-нибудь напишет об этом важном для себя и своей страны книгу. А пока "Джин" в госпитале, его записи хранятся в расположении, у сослуживцев. Он им доверяет, ведь иначе "на передке" нельзя."СВОи люди": истории раненых бойцов в буквах и картинахСайт РИА Новости Крым совместно с Центром социально-психологической поддержки участников боевых действий "АДЭВА" начинает новый проект "СВОи люди", в рамках которого будут опубликованы истории участников спецоперации и их портреты авторства художницы Ольги Алиевой.Все участники проекта – действующие военнослужащие, которые были ранены и оказались в симферопольских госпиталях. Художница решила запечатлеть их, а корреспонденты – рассказать их истории."Джин" из Рязанской области. Он похож на русского богатыря – высокий, широкоплечий, с добрым открытым лицом. До СВО работал на Ряжском авторемонтном заводе подсобным рабочим, "чистил кузова, подчищал швы, делал заготовки". Повестку принесли на работу. Сейчас он пехотинец, о себе говорит: "простой стрелок, из автомата".- Страшно "за лентой"?- Страшно было уже тогда, когда из дома увезли. (Смеется). Ведь было не понятно, куда везут, и что дальше. И "за лентой" страшно, конечно. Только мы не "за лентой", а "на передке". За "лентой" – это когда бои совсем рядом, а от нас они далеко. Но все равно страшно, когда вдали слышны "выходы". Там больше думаешь о доме.17 июня "Джин" получил ранение. Вражеский дрон взорвался. Мелкими осколками посекло руку, ноги, немного ухо повредило."Бывает нормально слышу, а бывает, левое ухо будто забито. В госпитале уже почти месяц провалялся. Скоро, говорят, в санаторий отправят", - признается парень.Отдельная страсть "Джина" - путешествия и экскурсии. До СВО он был в Минске и Бресте, в Сасово, Липецке, в Санкт-Петербурге, в Муроме, Нижнем Новгороде, Казани и Свияжске, во Владимире и Волгограде, в Карелии был. И в гостях у Деда Мороза в Великом Устюге. А еще на родине Льва Толстого и Сергея Есенина.Даже в Крыму, находясь в госпитале, Александр нашел возможность немного попутешествовать: когда родные приехали его проведать, они вместе отправились на экскурсию в Красные пещеры.- А море видел?- Да. Черное море видел еще в детстве, в Гаграх, куда мы на отдых с родителями ездили. (Смеется). А Азовское - в Геническе.После СВО он мечтает поехать в Грозный, вместе с мамой Ириной, которая там никогда не была, но мечтает. А еще планирует вместе с девушкой, которой уже сделал предложение, отправиться в свадебное путешествие по России. Путешествия обогащают внутренний мир, ради этого стоит откладывать и какую-то часть зарплаты, уверен парень."Еще я пытаюсь писать книги. Первая была о срочной службе. Называется "Моя история. Буйнакск". Вторую начал – записал отцовские воспоминания. Они с друзьями-сослуживцами каждый год собираются, и вспоминают годы службы. А сейчас в тетрадке пишу про мобилизацию. Но чтобы закончить книгу, нужно сначала вернуться домой", - пожимает плечами "Джин".В планах также написать продолжение приключений Незнайки, делится он. Поначалу Александр очень стеснялся своего творчества, но когда решил, что для него это важно – перестал. Потихоньку выкладывает свою "писанину" в соцсети и заранее просит прощения за возможные ошибки: "теперь мне стыдно, что в школе мало читал и вообще мало чем тогда интересовался".Также до СВО Александр вел "Вконтакте" группы православной тематики. И даже невесту нашел в группе православных знакомств."В церковь хожу, да. Хотя, может, кому-то, это и не нравится. И тут, в Симферополе, посещал собор святых Петра и Павла, храм Святого Луки. Был и в церквушке, что рядом с госпиталем, исповедовался, причащался", - говорит боец.Сейчас "Джин" читает "Афонские рассказы" Александра Дворкина, признается, что ему очень близка церковная, православная литература. Его утро начинается с псалмов и акафистов, а перед сном он всегда произносит "Отче наш" и "Символ веры".Ему нравится футбол и хоккей (болеет за своих, рязанских), гороховый суп и уха. А вот фильмы о войне смотреть перестал, хотя когда-то именно "Вечный зов" вдохновил его "написать что-то свое". Не смотрит он теперь и политические ток-шоу, говоря о них даже немного морщится."В день, когда я получил ранение, был матч – "Румыния-Украина". Так болельщики из Румынии достали флаг ДНР и кричали "Путин!". Тогда Румыния обыграла Украину".- И что это значит?- А то, что с политической точки зрения Румыния, вроде как, против нас, поддерживает Киев. Но фанаты, болельщики футбольные, оказались адекватными людьми, которые поддерживают нас. Получается, что политика ни при чем, если люди нормальные. Там (в ВСУ – ред.) есть фашисты, а есть обычные "мобики", которые сдаются в плен при первой возможности.- Приходилось ли тебе убивать?- Нет. Бог миловал. Вообще, растерялся бы, наверное, если бы пришлось кого-то ликвидировать. Не хочу хвастаться, мол, я бы убил врага. Ведь убить человека – это очень тяжело.Читайте также на РИА Новости Крым:"СВОи люди": история командира штурмовиков боксера-панчераЗадача – остановить кровь: как выжить после ранения в "красной" зонеСоседи по палате: истории пациентов военного госпиталя Симферополя

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2024

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

вооруженные силы россии, общество, россия, крым, армия и флот