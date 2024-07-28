https://crimea.ria.ru/20240728/svoi-lyudi-kak-volgogradskiy-rybak-okazalsya-v-razvedke-1139118589.html

"СВОи люди": как волгоградский рыбак оказался в разведке

"СВОи люди": как волгоградский рыбак оказался в разведке - РИА Новости Крым, 28.07.2024

"СВОи люди": как волгоградский рыбак оказался в разведке

- Когда с удочкой сидишь и ждешь клева – надо набраться терпения. Так и в разведке. Бывает, уйдешь на ту сторону и никак вернуться не можешь. Однажды мы так на... РИА Новости Крым, 28.07.2024

2024-07-28T21:19

2024-07-28T21:19

2024-07-28T21:02

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- Когда с удочкой сидишь и ждешь клева – надо набраться терпения. Так и в разведке. Бывает, уйдешь на ту сторону и никак вернуться не можешь. Однажды мы так на болотах притворялись мертвыми.- Как это случилось?"СВОи люди": истории раненых бойцов в буквах и картинахСайт РИА Новости Крым совместно с Центром социально-психологической поддержки участников боевых действий "АДЭВА" начинает новый проект "СВОи люди", в рамках которого будут опубликованы истории участников спецоперации и их портреты авторства художницы Ольги Алиевой.Все участники проекта – действующие военнослужащие, которые были ранены и оказались в симферопольских госпиталях. Художница решила запечатлеть их, а корреспонденты – рассказать их истории.В один из симферопольских госпиталей 37-летний Александр С. из Волгоградской области попал с множественными осколочными ранениями. Когда увидел, как художница рисует других пацанов, тоже решил поучаствовать в проекте. Рассудил так: "А почему бы и нет? Интересно. Может, дети потом увидят, для нашей семейной истории"."Это мое первое ранение. И желательно бы последнее", - смеется боец, выходя из палаты на перекур.Осколков из него извлекли несколько десятков, а что-то так и осталось в теле, "вросло, как родное". И если тревожить не будет, то так там и останется.За "ленточку" он попал в ноябре 2022 года, ровно через месяц после того, как пришла повестка. Оказался на Херсонском направлении.- Когда пришла повестка, как отреагировали?- Да никак. Морально уже был к этому готов: на пару дней раньше забрали моего родного брата. Он сейчас на Донецком направлении. Танкист. А до войны был фермером. А третьего брата не забрали, потому он уже 11 лет воспитывает старшего сына, от которого мамка отказалась.По образованию Александр газо-электросварщик. Работал по специальности. А еще занимался промысловой рыбалкой. Все у него официально – есть и катер, и лодки. Говорит, раньше цимлянская рыба везде была. Немалая ее часть уходила и на Украину. В 90-е годы и в начале двухтысячных в Волгоградскую область на путину приезжали не только рыбаки из Донецка, но и с Западной Украины."На белорыбицу я ходил, и на все, что ловится в нашем Цимлянском водохранилище – на леща, карпа, судака. Теперь у нас другая работа – Родину защищать. Присягу ведь давали. Но даже если бы и не давали, все равно бы служить пошел, добровольцем", - признается он.Сначала мобилизованного определили в штурмовую роту, а потом перевели в разведчики. Здесь больше обязанностей, секретности, "где-то что-то надо вынюхать, узнать", объясняет боец."Изначально мы заходили на ту сторону, к противнику. Сейчас сложнее стало работать, беспилотников много. Теперь в разведку лучше всего отправляться в плохую погоду. Но в любом случае, наша задача – выполнить приказ, а думают пусть командиры", - рассуждает он.До того, как ВСУ подорвали сооружения Каховской гидроэлектростанции, участвовал Александр и в стрелковых боях. После потопа ни одного стрелкового боя не приходилось."Сейчас в основном работает артиллерия, FPV-дроны (беспилотники, оснащенные камерой – ред.), дроны-камикадзе, "Баба Яга" (дрон ВСУ, который способен нести заряды весом до 40-50 килограммов – ред.)", - объясняет разведчик.Оба его прадеда были участниками Великой Отечественной войны. Один воевал, но пропал без вести в Берлине в 1945-м. Второй всю войну прошел и домой вернулся. А его дед, которому было 12 лет, когда началась война, партизанил.- Мысль о том, что прадеды тоже воевали, помогает держаться, придает сил?Также награжден Александр С. медалью "За боевые отличия" и Орденом Мужества."Мужика" дали за то, что провел операцию по спасению, когда потоп был. Пацанов затрехсотило на островах. На нас вышли по рации – надо забирать. И мы пошли по Днепру на лодке. Еще и командира из другой роты вывел из окружения. Они уже практически у противника в лапах были. А я вытащил их, забрал в наглую, прям на глазах у хохла", - с гордостью рассказывает он.Потом он вдруг замолкает, сглатывает и добавляет: "Мы вшестером пошли, четверых раненых забрали. И все десять вернулись. Живые. А через неделю после меня туда же пацаны пошли, так все девять – "двести". Нам повезло, а им – нет".Читайте также на РИА Новости Крым:"СВОи люди": история командира штурмовиков боксера-панчера"СВОи люди": история заводчанина с автоматом и мечтой о книгеСоседи по палате: истории пациентов военного госпиталя Симферополя

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, герои сво, новости, армия и флот, интервью, вооруженные силы россии