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Вывозили мирных: в Курской области погибли 2 сотрудника Народного фронта - РИА Новости Крым, 16.08.2024
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Вывозили мирных: в Курской области погибли 2 сотрудника Народного фронта
Вывозили мирных: в Курской области погибли 2 сотрудника Народного фронта - РИА Новости Крым, 16.08.2024
Вывозили мирных: в Курской области погибли 2 сотрудника Народного фронта
Два сотрудника Народного фронта погибли, еще один получил ранения в результате прямого попадания снаряда в автомобиль в одном из приграничных районов Курской... РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T15:16
2024-08-16T15:44
новости
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
народный фронт
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Два сотрудника Народного фронта погибли, еще один получил ранения в результате прямого попадания снаряда в автомобиль в одном из приграничных районов Курской области, сообщает ОНФ.Уточняется, что погиб медик гуманитарной миссии Молодежного крыла НФ в ДНР Николай Ковалев и координатор по СМИ РИК НФ в ДНР Давид Соколов.Кроме того, осколочные ранения и ожоги получил замруководителя РИК НФ в Краснодарском крае Геращенко Федор, он доставлен в больницу, ему оказывается все необходимая помощь, уточнили в Народном фронте.6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:"Там постоянные атаки и страшно": семьи из Курской области прибыли в КрымВоенкора Евгения Поддубного наградят ведомственной медалью СКВСУ из минометов атаковали работников военной администрации у границы РФ
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, народный фронт, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Вывозили мирных: в Курской области погибли 2 сотрудника Народного фронта

В Курской области при обстреле украинских боевиков погибли два сотрудника Народного фронта

15:16 16.08.2024 (обновлено: 15:44 16.08.2024)
 
© Правительство ЛНРВ Курской области при обстреле украинских боевиков погибли два сотрудника Народного фронта
В Курской области при обстреле украинских боевиков погибли два сотрудника Народного фронта
© Правительство ЛНР
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Два сотрудника Народного фронта погибли, еще один получил ранения в результате прямого попадания снаряда в автомобиль в одном из приграничных районов Курской области, сообщает ОНФ.

"Они (сотрудники ОНФ – ред.) помогали вывозить мирных жителей в пункты временного размещения. В состав эвакуационной бригады входили три человека, двое из них скончались на месте, один ранен", – говорится в Telegram-сообщении.

Уточняется, что погиб медик гуманитарной миссии Молодежного крыла НФ в ДНР Николай Ковалев и координатор по СМИ РИК НФ в ДНР Давид Соколов.
Кроме того, осколочные ранения и ожоги получил замруководителя РИК НФ в Краснодарском крае Геращенко Федор, он доставлен в больницу, ему оказывается все необходимая помощь, уточнили в Народном фронте.
6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.
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НовостиКурская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУНародный фронтПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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