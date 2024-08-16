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Вывозили мирных: в Курской области погибли 2 сотрудника Народного фронта

Вывозили мирных: в Курской области погибли 2 сотрудника Народного фронта - РИА Новости Крым, 16.08.2024

Вывозили мирных: в Курской области погибли 2 сотрудника Народного фронта

Два сотрудника Народного фронта погибли, еще один получил ранения в результате прямого попадания снаряда в автомобиль в одном из приграничных районов Курской... РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T15:16

2024-08-16T15:16

2024-08-16T15:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Два сотрудника Народного фронта погибли, еще один получил ранения в результате прямого попадания снаряда в автомобиль в одном из приграничных районов Курской области, сообщает ОНФ.Уточняется, что погиб медик гуманитарной миссии Молодежного крыла НФ в ДНР Николай Ковалев и координатор по СМИ РИК НФ в ДНР Давид Соколов.Кроме того, осколочные ранения и ожоги получил замруководителя РИК НФ в Краснодарском крае Геращенко Федор, он доставлен в больницу, ему оказывается все необходимая помощь, уточнили в Народном фронте.6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:"Там постоянные атаки и страшно": семьи из Курской области прибыли в КрымВоенкора Евгения Поддубного наградят ведомственной медалью СКВСУ из минометов атаковали работников военной администрации у границы РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, народный фронт, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу