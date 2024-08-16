Вывозили мирных: в Курской области погибли 2 сотрудника Народного фронта
В Курской области при обстреле украинских боевиков погибли два сотрудника Народного фронта
15:16 16.08.2024 (обновлено: 15:44 16.08.2024)
© Правительство ЛНРВ Курской области при обстреле украинских боевиков погибли два сотрудника Народного фронта
© Правительство ЛНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Два сотрудника Народного фронта погибли, еще один получил ранения в результате прямого попадания снаряда в автомобиль в одном из приграничных районов Курской области, сообщает ОНФ.
"Они (сотрудники ОНФ – ред.) помогали вывозить мирных жителей в пункты временного размещения. В состав эвакуационной бригады входили три человека, двое из них скончались на месте, один ранен", – говорится в Telegram-сообщении.
Уточняется, что погиб медик гуманитарной миссии Молодежного крыла НФ в ДНР Николай Ковалев и координатор по СМИ РИК НФ в ДНР Давид Соколов.
Кроме того, осколочные ранения и ожоги получил замруководителя РИК НФ в Краснодарском крае Геращенко Федор, он доставлен в больницу, ему оказывается все необходимая помощь, уточнили в Народном фронте.
6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.
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