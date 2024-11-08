https://crimea.ria.ru/20241108/za-chto-v-krymu-lyubyat-trolleybusy---otpros-1141644825.html

За что в Крыму любят троллейбусы - отпрос

За что в Крыму любят троллейбусы - отпрос - РИА Новости Крым, 08.11.2024

За что в Крыму любят троллейбусы - отпрос

Модернизированные салоны, современные способы оплаты, качественное обслуживание, доброжелательные водители и своевременные оповещения об остановках – вот... РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T09:09

2024-11-08T09:09

2024-11-08T09:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Модернизированные салоны, современные способы оплаты, качественное обслуживание, доброжелательные водители и своевременные оповещения об остановках – вот главные показатели комфорта для пассажиров "Крымтроллейбуса". К 65-летнему юбилею предприятия корреспонденты РИА Новости Крым провели опрос среди жителей и гостей крымском столицы и попросили рассказать, насколько комфортнее стали троллейбусы в Крыму.Подробнее – в нашем видео.Предприятие "Крымтроллейбус" было создано решением Крымского облисполкома в 1959 году для руководства эксплуатацией троллейбусов на междугородной трассе Симферополь-Алушта-Ялта. Одновременно со строительством междугородной трассы строились троллейбусные линии в Симферополе.В 1965 году предприятие освоило трамвайные перевозки и стало именоваться "Крымское трамвайно-троллейбусное управление".В 1970-м году после закрытия трамвайного движения, предприятие получило название "Крымтроллейбус".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Памятник троллейбусу вернули на Ангарский перевал после реставрации Как работает общественный транспорт в Симферополе - мнение горожан В Крыму прорабатывают новые транспортные маршруты

https://crimea.ria.ru/20241108/65-let-nazad-v-krymu-zapustili-trolleybusnoe-dvizhenie--kak-eto-bylo-1141692380.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымтроллейбус, видео, опрос, симферополь, общественный транспорт, новости крыма, общество, мнения, крым