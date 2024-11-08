https://crimea.ria.ru/20241108/za-chto-v-krymu-lyubyat-trolleybusy---otpros-1141644825.html
За что в Крыму любят троллейбусы - отпрос
За что в Крыму любят троллейбусы - отпрос - РИА Новости Крым, 08.11.2024
За что в Крыму любят троллейбусы - отпрос
Модернизированные салоны, современные способы оплаты, качественное обслуживание, доброжелательные водители и своевременные оповещения об остановках – вот... РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T09:09
2024-11-08T09:09
2024-11-08T09:09
крымтроллейбус
видео
опрос
симферополь
общественный транспорт
новости крыма
общество
мнения
крым
эксклюзивы риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/07/1141685163_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ad176a51e881c73f866d1a99df6e9258.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Модернизированные салоны, современные способы оплаты, качественное обслуживание, доброжелательные водители и своевременные оповещения об остановках – вот главные показатели комфорта для пассажиров "Крымтроллейбуса". К 65-летнему юбилею предприятия корреспонденты РИА Новости Крым провели опрос среди жителей и гостей крымском столицы и попросили рассказать, насколько комфортнее стали троллейбусы в Крыму.Подробнее – в нашем видео.Предприятие "Крымтроллейбус" было создано решением Крымского облисполкома в 1959 году для руководства эксплуатацией троллейбусов на междугородной трассе Симферополь-Алушта-Ялта. Одновременно со строительством междугородной трассы строились троллейбусные линии в Симферополе.В 1965 году предприятие освоило трамвайные перевозки и стало именоваться "Крымское трамвайно-троллейбусное управление".В 1970-м году после закрытия трамвайного движения, предприятие получило название "Крымтроллейбус".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Памятник троллейбусу вернули на Ангарский перевал после реставрации Как работает общественный транспорт в Симферополе - мнение горожан В Крыму прорабатывают новые транспортные маршруты
https://crimea.ria.ru/20241108/65-let-nazad-v-krymu-zapustili-trolleybusnoe-dvizhenie--kak-eto-bylo-1141692380.html
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/07/1141685163_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_bf8d70641d1160c3afb3c70a55c44321.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымтроллейбус, видео, опрос, симферополь, общественный транспорт, новости крыма, общество, мнения, крым
За что в Крыму любят троллейбусы - отпрос
Как изменились крымские троллейбусы за 65 лет - мнения крымчан