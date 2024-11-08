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За что в Крыму любят троллейбусы - отпрос - РИА Новости Крым, 08.11.2024
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За что в Крыму любят троллейбусы - отпрос
За что в Крыму любят троллейбусы - отпрос - РИА Новости Крым, 08.11.2024
За что в Крыму любят троллейбусы - отпрос
Модернизированные салоны, современные способы оплаты, качественное обслуживание, доброжелательные водители и своевременные оповещения об остановках – вот... РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T09:09
2024-11-08T09:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Модернизированные салоны, современные способы оплаты, качественное обслуживание, доброжелательные водители и своевременные оповещения об остановках – вот главные показатели комфорта для пассажиров "Крымтроллейбуса". К 65-летнему юбилею предприятия корреспонденты РИА Новости Крым провели опрос среди жителей и гостей крымском столицы и попросили рассказать, насколько комфортнее стали троллейбусы в Крыму.Подробнее – в нашем видео.Предприятие "Крымтроллейбус" было создано решением Крымского облисполкома в 1959 году для руководства эксплуатацией троллейбусов на междугородной трассе Симферополь-Алушта-Ялта. Одновременно со строительством междугородной трассы строились троллейбусные линии в Симферополе.В 1965 году предприятие освоило трамвайные перевозки и стало именоваться "Крымское трамвайно-троллейбусное управление".В 1970-м году после закрытия трамвайного движения, предприятие получило название "Крымтроллейбус".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Памятник троллейбусу вернули на Ангарский перевал после реставрации Как работает общественный транспорт в Симферополе - мнение горожан В Крыму прорабатывают новые транспортные маршруты
https://crimea.ria.ru/20241108/65-let-nazad-v-krymu-zapustili-trolleybusnoe-dvizhenie--kak-eto-bylo-1141692380.html
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крымтроллейбус, видео, опрос, симферополь, общественный транспорт, новости крыма, общество, мнения, крым
За что в Крыму любят троллейбусы - отпрос

Как изменились крымские троллейбусы за 65 лет - мнения крымчан

09:09 08.11.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Модернизированные салоны, современные способы оплаты, качественное обслуживание, доброжелательные водители и своевременные оповещения об остановках – вот главные показатели комфорта для пассажиров "Крымтроллейбуса". К 65-летнему юбилею предприятия корреспонденты РИА Новости Крым провели опрос среди жителей и гостей крымском столицы и попросили рассказать, насколько комфортнее стали троллейбусы в Крыму.
Подробнее – в нашем видео.
Троллейбус на железнодорожном вокзале Симферополя - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
06:01Эксклюзивы РИА Новости Крым
65 лет назад в Крыму запустили троллейбусное движение – как это было
Предприятие "Крымтроллейбус" было создано решением Крымского облисполкома в 1959 году для руководства эксплуатацией троллейбусов на междугородной трассе Симферополь-Алушта-Ялта. Одновременно со строительством междугородной трассы строились троллейбусные линии в Симферополе.
В 1965 году предприятие освоило трамвайные перевозки и стало именоваться "Крымское трамвайно-троллейбусное управление".
В 1970-м году после закрытия трамвайного движения, предприятие получило название "Крымтроллейбус".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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