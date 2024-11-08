https://crimea.ria.ru/20241108/v-es-somnevayutsya-naschet-dalneyshey-podderzhki-kieva-posle-pobedy-trampa-1141700341.html

В ЕС сомневаются насчет дальнейшей поддержки Киева после победы Трампа

В ЕС сомневаются насчет дальнейшей поддержки Киева после победы Трампа - РИА Новости Крым, 08.11.2024

В ЕС сомневаются насчет дальнейшей поддержки Киева после победы Трампа

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, в Евросоюзе начали сомневаться по поводу предоставления Украине кредита на 50 миллиардов долларов и РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T08:36

2024-11-08T08:36

2024-11-08T09:11

виктор орбан

украина

дональд трамп

выборы

выборы президента сша

европейский союз (ес)

венгрия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, в Евросоюзе начали сомневаться по поводу предоставления Украине кредита на 50 миллиардов долларов и в целом насчет дальнейшей поддержки Киева, если Вашингтон откажется от финансирования. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции.Орбан добавил, что победа Трампа также обострила вопрос о долгосрочной поддержке Украины, поскольку "очевидно, что 50 миллиардов долларов недостаточно".По словам политика, нужно четко ответить на вопросы, кто именно будет финансировать новые пакеты помощи Киеву. В то же время венгерский премьер подчеркнул, что "европейцы все меньше и меньше готовы" финансировать конфликт, цели которого им непонятны.5 ноября в США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. На пост главы государства баллотировались экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис.Трамп набрал 295 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Процедура инаугурации нового президента должна состояться 20 января.7 ноября Зеленский сообщил, что провел с Трампом телефонный разговор и поздравил его с "исторической убедительной победой" на выборах. При этом кандидат от Республиканской партии ранее неоднократно критиковал Зеленского в ходе своей избирательной кампании. В частности, Трамп на одном из митингов назвал лидера киевского режима "лучшим торгашом в истории", так как после каждого визита в США уезжает из страны с миллиардами долларов. Также он в ходе кампании заявлял, что может вообще прекратить оказание военной помощи Украине в случае своей победы на выборах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Слова Трампа об урегулировании на Украине заслуживают внимания – ПутинБайден пообещал мирно передать власть Трампу 20 январяЗапретит ли Трамп наносить удары по Крыму – мнение депутата Госдумы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор орбан, украина, дональд трамп, выборы, выборы президента сша, европейский союз (ес), венгрия