https://crimea.ria.ru/20241108/v-es-somnevayutsya-naschet-dalneyshey-podderzhki-kieva-posle-pobedy-trampa-1141700341.html
В ЕС сомневаются насчет дальнейшей поддержки Киева после победы Трампа
В ЕС сомневаются насчет дальнейшей поддержки Киева после победы Трампа - РИА Новости Крым, 08.11.2024
В ЕС сомневаются насчет дальнейшей поддержки Киева после победы Трампа
После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, в Евросоюзе начали сомневаться по поводу предоставления Украине кредита на 50 миллиардов долларов и РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T08:36
2024-11-08T08:36
2024-11-08T09:11
виктор орбан
украина
дональд трамп
выборы
выборы президента сша
европейский союз (ес)
венгрия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, в Евросоюзе начали сомневаться по поводу предоставления Украине кредита на 50 миллиардов долларов и в целом насчет дальнейшей поддержки Киева, если Вашингтон откажется от финансирования. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции.Орбан добавил, что победа Трампа также обострила вопрос о долгосрочной поддержке Украины, поскольку "очевидно, что 50 миллиардов долларов недостаточно".По словам политика, нужно четко ответить на вопросы, кто именно будет финансировать новые пакеты помощи Киеву. В то же время венгерский премьер подчеркнул, что "европейцы все меньше и меньше готовы" финансировать конфликт, цели которого им непонятны.5 ноября в США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. На пост главы государства баллотировались экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис.Трамп набрал 295 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Процедура инаугурации нового президента должна состояться 20 января.7 ноября Зеленский сообщил, что провел с Трампом телефонный разговор и поздравил его с "исторической убедительной победой" на выборах. При этом кандидат от Республиканской партии ранее неоднократно критиковал Зеленского в ходе своей избирательной кампании. В частности, Трамп на одном из митингов назвал лидера киевского режима "лучшим торгашом в истории", так как после каждого визита в США уезжает из страны с миллиардами долларов. Также он в ходе кампании заявлял, что может вообще прекратить оказание военной помощи Украине в случае своей победы на выборах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Слова Трампа об урегулировании на Украине заслуживают внимания – ПутинБайден пообещал мирно передать власть Трампу 20 январяЗапретит ли Трамп наносить удары по Крыму – мнение депутата Госдумы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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виктор орбан, украина, дональд трамп, выборы, выборы президента сша, европейский союз (ес), венгрия
В ЕС сомневаются насчет дальнейшей поддержки Киева после победы Трампа
В ЕС есть сомнения насчет выдачи кредита Украине на $50 млрд после победы Трампа – Орбан
08:36 08.11.2024 (обновлено: 09:11 08.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, в Евросоюзе начали сомневаться по поводу предоставления Украине кредита на 50 миллиардов долларов и в целом насчет дальнейшей поддержки Киева, если Вашингтон откажется от финансирования. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции.
"Если Америка в будущем перестанет участвовать в финансировании (Украины - ред.), то как Европа может финансировать сама и готовы ли мы это делать? Все ли мы готовы это делать или лишь некоторые? Это причина, по которой пакет в 50 миллиардов долларов сейчас на повестке дня. Потому что это продолжающийся процесс, у нас есть сомнения по его реализации. Это открытый вопрос, особенно после выборов в США", - цитирует РИА Новости венгерского лидера.
Орбан добавил, что победа Трампа также обострила вопрос о долгосрочной поддержке Украины, поскольку "очевидно, что 50 миллиардов долларов недостаточно".
По словам политика, нужно четко ответить на вопросы, кто именно будет финансировать новые пакеты помощи Киеву. В то же время венгерский премьер подчеркнул, что "европейцы все меньше и меньше готовы" финансировать конфликт, цели которого им непонятны.
5 ноября в США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. На пост главы государства баллотировались экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис.
Трамп набрал 295 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Процедура инаугурации нового президента должна состояться 20 января.
7 ноября Зеленский сообщил, что провел с Трампом телефонный разговор и поздравил его с "исторической убедительной победой" на выборах. При этом кандидат от Республиканской партии ранее неоднократно критиковал Зеленского в ходе своей избирательной кампании. В частности, Трамп на одном из митингов назвал лидера киевского режима "лучшим торгашом в истории", так как после каждого визита в США уезжает из страны с миллиардами долларов. Также он в ходе кампании заявлял, что может вообще прекратить оказание военной помощи Украине в случае своей победы на выборах.
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