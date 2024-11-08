Последний Маршал СССР: 100 лет со дня рождения Дмитрия Язова

Последний Маршал Советской империи - жизненный путь Дмитрия Язова
Будущий маршал родился в одноименной деревне Язово Омской области в крестьянской семье. В Красную армию в ноябре 1941 года вступил добровольно, приписав себе год. К слову, аттестат об окончании школы Язов получил только в 1953 году, уже будучи майором.
На фото: курсант Московского пехотного училища, шестнадцатилетний Дмитрий Язов, 1941 год
Будущий маршал родился в одноименной деревне Язово Омской области в крестьянской семье. В Красную армию в ноябре 1941 года вступил добровольно, приписав себе год. К слову, аттестат об окончании школы Язов получил только в 1953 году, уже будучи майором.
На фото: курсант Московского пехотного училища, шестнадцатилетний Дмитрий Язов, 1941 год
В Великую Отечественную войну Дмитрий Язов воевал на Волховском и Ленинградском фронтах, участвовал в освобождении Прибалтики. Дважды был ранен.
В Великую Отечественную войну Дмитрий Язов воевал на Волховском и Ленинградском фронтах, участвовал в освобождении Прибалтики. Дважды был ранен.
Еще одна яркая страница биографии военачальника - операция "Анадырь". В период Карибского кризиса Язов командовал отдельным 108-м мотострелковым полком и был отправлен на Остров Свободы. По воспоминаниям маршала, тогда советские военные форму не носили - и командиры, и солдаты на Кубе ходили в гражданском.
На фото: Дмитрия Язов (в центре) с Раулем Кастро, 1962 год
Еще одна яркая страница биографии военачальника - операция "Анадырь". В период Карибского кризиса Язов командовал отдельным 108-м мотострелковым полком и был отправлен на Остров Свободы. По воспоминаниям маршала, тогда советские военные форму не носили - и командиры, и солдаты на Кубе ходили в гражданском.
На фото: Дмитрия Язов (в центре) с Раулем Кастро, 1962 год
Судьба военачальника связала Язова и с Крымом. В 1972 году он командовал 32-м армейским корпусом, дислоцированным на полуострове. Позже он командовал армией, Центральной группой войск в Чехословакии, Среднеазиатским и Дальневосточными округами.
Судьба военачальника связала Язова и с Крымом. В 1972 году он командовал 32-м армейским корпусом, дислоцированным на полуострове. Позже он командовал армией, Центральной группой войск в Чехословакии, Среднеазиатским и Дальневосточными округами.
Пост министра обороны СССР Дмитрий Язов занял в мае 1987 года, после скандального полета Матиаса Руста, сменив на этом посту крымчанина, маршала Сергея Соколова.
На фото: Министр обороны Язов принимает военный парад на Красной площади в честь 45-й годовщины Победы.
Пост министра обороны СССР Дмитрий Язов занял в мае 1987 года, после скандального полета Матиаса Руста, сменив на этом посту крымчанина, маршала Сергея Соколова.
На фото: Министр обороны Язов принимает военный парад на Красной площади в честь 45-й годовщины Победы.
Во главе ведомства Язов вывел советские войска из Афганистана, реализовывал политику руководства Советского Союза по сокращению армии и вооружения...
На фото: министр обороны СССР Дмитрий Язов и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США, будущий госсекретарь Колин Пауэлл.
Во главе ведомства Язов вывел советские войска из Афганистана, реализовывал политику руководства Советского Союза по сокращению армии и вооружения...
На фото: министр обороны СССР Дмитрий Язов и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США, будущий госсекретарь Колин Пауэлл.
С Маргарет Тэтчер, тогдашним премьер-министром Великобритании, она прибыла по частному приглашению генерального секретаря ЦК КПСС, президента СССР, Михаила Горбачева.
С Маргарет Тэтчер, тогдашним премьер-министром Великобритании, она прибыла по частному приглашению генерального секретаря ЦК КПСС, президента СССР, Михаила Горбачева.
Выполняя решение команды Горбачева, советская армия при министре Язове подавляла акции протеста в Тбилиси в апреле 1989 года и в Баку в январе 1990, штурмовала телецентр в Вильнюсе в январе 1991 году.
Выполняя решение команды Горбачева, советская армия при министре Язове подавляла акции протеста в Тбилиси в апреле 1989 года и в Баку в январе 1990, штурмовала телецентр в Вильнюсе в январе 1991 году.
В августе 1991 года маршал вошел в состав ГКЧП. По его приказу в Москву была введена тяжелая техника, военные взяли под охрану стратегические объекты столицы. После провала путча Язова обвинили в измене Родине. В "Матросской тишине" экс-министр обороны провел 498 дней и вышел на свободу 26 января 1993 года, а в феврале 1994 года был амнистирован Госдумой.
В августе 1991 года маршал вошел в состав ГКЧП. По его приказу в Москву была введена тяжелая техника, военные взяли под охрану стратегические объекты столицы. После провала путча Язова обвинили в измене Родине. В "Матросской тишине" экс-министр обороны провел 498 дней и вышел на свободу 26 января 1993 года, а в феврале 1994 года был амнистирован Госдумой.
После отставки Дмитрий Язов занимался общественной работой, автор нескольких исторических и биографических книг. С 2008 года - генеральный инспектор Министерства обороны Российской Федерации.
На фото: Дмитрий Язов на праздновании 100-летнего юбилея маршала Советского Союза Сергея Соколова (справа)
После отставки Дмитрий Язов занимался общественной работой, автор нескольких исторических и биографических книг. С 2008 года - генеральный инспектор Министерства обороны Российской Федерации.
На фото: Дмитрий Язов на праздновании 100-летнего юбилея маршала Советского Союза Сергея Соколова (справа)
В начале февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил маршалу Дмитрию Язову орден "За заслуги перед Отечеством" III степени и юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
В начале февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил маршалу Дмитрию Язову орден "За заслуги перед Отечеством" III степени и юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни после продолжительной болезни. Он был последним военачальником, которому было присвоено звание маршал Советского Союза и последним министром обороны - участником Великой Отечественной войны.
На фото: президент России Владимир Путин поздравляет маршала Советского Союза, экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова с 90-летием.
Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни после продолжительной болезни. Он был последним военачальником, которому было присвоено звание маршал Советского Союза и последним министром обороны - участником Великой Отечественной войны.
На фото: президент России Владимир Путин поздравляет маршала Советского Союза, экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова с 90-летием.
Он был третьим маршалом, который установил рекорд долголетия, перешагнув 95-летний рубеж: маршал Соколов прожил 101 год, а Василий Петров - 97 лет.
Он был третьим маршалом, который установил рекорд долголетия, перешагнув 95-летний рубеж: маршал Соколов прожил 101 год, а Василий Петров - 97 лет.