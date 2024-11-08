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Последний Маршал СССР: 100 лет со дня рождения Дмитрия Язова - РИА Новости Крым, 08.11.2024
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Последний Маршал СССР: 100 лет со дня рождения Дмитрия Язова
Последний Маршал СССР: 100 лет со дня рождения Дмитрия Язова - РИА Новости Крым, 08.11.2024
Последний Маршал СССР: 100 лет со дня рождения Дмитрия Язова
Экс-министр обороны СССР, ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Язов скончался зимой 2020 года. Последнему маршалу Советского Союза было 95 лет. За его... РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T06:45
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Экс-министр обороны СССР, ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Язов скончался зимой 2020 года. Последнему маршалу Советского Союза было 95 лет. За его плечами - оборона Ленинграда и прорыв блокады города на Неве, освобождение Прибалтики, легендарная операция "Анадырь" по высадке советских войск на Кубе, вывод войск из Афганистана и участие в ГКЧП...О боевом пути военачальника и крымских страницах его биографии — в фотоленте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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гкчп, ссср, история, россия, дмитрий язов, фото
Последний Маршал СССР: 100 лет со дня рождения Дмитрия Язова

Последний Маршал Советской империи - жизненный путь Дмитрия Язова

06:45 08.11.2024
 
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Экс-министр обороны СССР, ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Язов скончался зимой 2020 года. Последнему маршалу Советского Союза было 95 лет. За его плечами - оборона Ленинграда и прорыв блокады города на Неве, освобождение Прибалтики, легендарная операция "Анадырь" по высадке советских войск на Кубе, вывод войск из Афганистана и участие в ГКЧП...
О боевом пути военачальника и крымских страницах его биографии — в фотоленте РИА Новости Крым.
© Фото: wikipedia

Будущий маршал родился в одноименной деревне Язово Омской области в крестьянской семье. В Красную армию в ноябре 1941 года вступил добровольно, приписав себе год. К слову, аттестат об окончании школы Язов получил только в 1953 году, уже будучи майором.
На фото: курсант Московского пехотного училища, шестнадцатилетний Дмитрий Язов, 1941 год

Курсант Московского пехотного училища шестнадцатилетний Дмитрий Язов. 1941 год
1 из 13

Будущий маршал родился в одноименной деревне Язово Омской области в крестьянской семье. В Красную армию в ноябре 1941 года вступил добровольно, приписав себе год. К слову, аттестат об окончании школы Язов получил только в 1953 году, уже будучи майором.
На фото: курсант Московского пехотного училища, шестнадцатилетний Дмитрий Язов, 1941 год

© Фото: wikipedia
© Фото: сайт "Без формата"

В Великую Отечественную войну Дмитрий Язов воевал на Волховском и Ленинградском фронтах, участвовал в освобождении Прибалтики. Дважды был ранен.

Майор Дмитрий Язов
2 из 13

В Великую Отечественную войну Дмитрий Язов воевал на Волховском и Ленинградском фронтах, участвовал в освобождении Прибалтики. Дважды был ранен.

© Фото: сайт "Без формата"

Еще одна яркая страница биографии военачальника - операция "Анадырь". В период Карибского кризиса Язов командовал отдельным 108-м мотострелковым полком и был отправлен на Остров Свободы. По воспоминаниям маршала, тогда советские военные форму не носили - и командиры, и солдаты на Кубе ходили в гражданском.
На фото: Дмитрия Язов (в центре) с Раулем Кастро, 1962 год

Дмитрий Язов и Рауль Кастро
3 из 13

Еще одна яркая страница биографии военачальника - операция "Анадырь". В период Карибского кризиса Язов командовал отдельным 108-м мотострелковым полком и был отправлен на Остров Свободы. По воспоминаниям маршала, тогда советские военные форму не носили - и командиры, и солдаты на Кубе ходили в гражданском.
На фото: Дмитрия Язов (в центре) с Раулем Кастро, 1962 год

© Фото с сайта DW

Судьба военачальника связала Язова и с Крымом. В 1972 году он командовал 32-м армейским корпусом, дислоцированным на полуострове. Позже он командовал армией, Центральной группой войск в Чехословакии, Среднеазиатским и Дальневосточными округами.

Дмитрий Язов
4 из 13

Судьба военачальника связала Язова и с Крымом. В 1972 году он командовал 32-м армейским корпусом, дислоцированным на полуострове. Позже он командовал армией, Центральной группой войск в Чехословакии, Среднеазиатским и Дальневосточными округами.

© Фото с сайта DW
© Вячеслав Рунов / Перейти в фотобанк

Пост министра обороны СССР Дмитрий Язов занял в мае 1987 года, после скандального полета Матиаса Руста, сменив на этом посту крымчанина, маршала Сергея Соколова.
На фото: Министр обороны Язов принимает военный парад на Красной площади в честь 45-й годовщины Победы.

 Военный парад на Красной площади в День празднования 45-ой годовщины Победы
5 из 13

Пост министра обороны СССР Дмитрий Язов занял в мае 1987 года, после скандального полета Матиаса Руста, сменив на этом посту крымчанина, маршала Сергея Соколова.
На фото: Министр обороны Язов принимает военный парад на Красной площади в честь 45-й годовщины Победы.

© Вячеслав Рунов
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© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Во главе ведомства Язов вывел советские войска из Афганистана, реализовывал политику руководства Советского Союза по сокращению армии и вооружения...
На фото: министр обороны СССР Дмитрий Язов и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США, будущий госсекретарь Колин Пауэлл.

Министр обороны СССР Дмитрий Язов и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Колин Пауэлл
6 из 13

Во главе ведомства Язов вывел советские войска из Афганистана, реализовывал политику руководства Советского Союза по сокращению армии и вооружения...
На фото: министр обороны СССР Дмитрий Язов и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США, будущий госсекретарь Колин Пауэлл.

© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

С Маргарет Тэтчер, тогдашним премьер-министром Великобритании, она прибыла по частному приглашению генерального секретаря ЦК КПСС, президента СССР, Михаила Горбачева.

Дмитрий Тимофеевич Язов, министр обороны СССР (справа) и Маргарет Тэтчер, бывший премьер-министр Великобритании
7 из 13

С Маргарет Тэтчер, тогдашним премьер-министром Великобритании, она прибыла по частному приглашению генерального секретаря ЦК КПСС, президента СССР, Михаила Горбачева.

© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Выполняя решение команды Горбачева, советская армия при министре Язове подавляла акции протеста в Тбилиси в апреле 1989 года и в Баку в январе 1990, штурмовала телецентр в Вильнюсе в январе 1991 году.

Министр обороны СССР Дмитрий Язов во время визита в США, 1989 год.
8 из 13

Выполняя решение команды Горбачева, советская армия при министре Язове подавляла акции протеста в Тбилиси в апреле 1989 года и в Баку в январе 1990, штурмовала телецентр в Вильнюсе в январе 1991 году.

© РИА Новости . Сергей Субботин / Перейти в фотобанк

В августе 1991 года маршал вошел в состав ГКЧП. По его приказу в Москву была введена тяжелая техника, военные взяли под охрану стратегические объекты столицы. После провала путча Язова обвинили в измене Родине. В "Матросской тишине" экс-министр обороны провел 498 дней и вышел на свободу 26 января 1993 года, а в феврале 1994 года был амнистирован Госдумой.

19 августа в Москве объявлено чрезвычайное положение, в город введены войска и техника. Танки на улицах Москвы.
9 из 13

В августе 1991 года маршал вошел в состав ГКЧП. По его приказу в Москву была введена тяжелая техника, военные взяли под охрану стратегические объекты столицы. После провала путча Язова обвинили в измене Родине. В "Матросской тишине" экс-министр обороны провел 498 дней и вышел на свободу 26 января 1993 года, а в феврале 1994 года был амнистирован Госдумой.

© РИА Новости . Сергей Субботин
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© Фото: пресс-служба Минобороны РФ

После отставки Дмитрий Язов занимался общественной работой, автор нескольких исторических и биографических книг. С 2008 года - генеральный инспектор Министерства обороны Российской Федерации.
На фото: Дмитрий Язов на праздновании 100-летнего юбилея маршала Советского Союза Сергея Соколова (справа)

Маршалы Советского Союза Дмитрия Язов и Сергей Соколов
10 из 13

После отставки Дмитрий Язов занимался общественной работой, автор нескольких исторических и биографических книг. С 2008 года - генеральный инспектор Министерства обороны Российской Федерации.
На фото: Дмитрий Язов на праздновании 100-летнего юбилея маршала Советского Союза Сергея Соколова (справа)

© Фото: пресс-служба Минобороны РФ
© Vadim Savitsky/пресс-служба Минобороны РФ

В начале февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил маршалу Дмитрию Язову орден "За заслуги перед Отечеством" III степени и юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручает награду маршалу Советского Союза Дмитрию Язову
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В начале февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил маршалу Дмитрию Язову орден "За заслуги перед Отечеством" III степени и юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

© Vadim Savitsky/пресс-служба Минобороны РФ
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни после продолжительной болезни. Он был последним военачальником, которому было присвоено звание маршал Советского Союза и последним министром обороны - участником Великой Отечественной войны.
На фото: президент России Владимир Путин поздравляет маршала Советского Союза, экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова с 90-летием.

В.Путин поздравил Д.Язова с 90-летием
12 из 13

Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни после продолжительной болезни. Он был последним военачальником, которому было присвоено звание маршал Советского Союза и последним министром обороны - участником Великой Отечественной войны.
На фото: президент России Владимир Путин поздравляет маршала Советского Союза, экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова с 90-летием.

© РИА Новости . Алексей Дружинин
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© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Он был третьим маршалом, который установил рекорд долголетия, перешагнув 95-летний рубеж: маршал Соколов прожил 101 год, а Василий Петров - 97 лет.

Министр обороны Маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Архивное фото
13 из 13

Он был третьим маршалом, который установил рекорд долголетия, перешагнув 95-летний рубеж: маршал Соколов прожил 101 год, а Василий Петров - 97 лет.

© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ГКЧПСССРИсторияРоссияДмитрий Язов
 
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