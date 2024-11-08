https://crimea.ria.ru/20241108/posledniy-marshal-sssr-100-let-so-dnya-rozhdeniya-dmitriya-yazova--1141687558.html

Последний Маршал СССР: 100 лет со дня рождения Дмитрия Язова

Последний Маршал СССР: 100 лет со дня рождения Дмитрия Язова - РИА Новости Крым, 08.11.2024

Последний Маршал СССР: 100 лет со дня рождения Дмитрия Язова

Экс-министр обороны СССР, ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Язов скончался зимой 2020 года. Последнему маршалу Советского Союза было 95 лет. За его... РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T06:45

2024-11-08T06:45

2024-11-08T06:45

гкчп

ссср

история

россия

дмитрий язов

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Экс-министр обороны СССР, ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Язов скончался зимой 2020 года. Последнему маршалу Советского Союза было 95 лет. За его плечами - оборона Ленинграда и прорыв блокады города на Неве, освобождение Прибалтики, легендарная операция "Анадырь" по высадке советских войск на Кубе, вывод войск из Афганистана и участие в ГКЧП...О боевом пути военачальника и крымских страницах его биографии — в фотоленте РИА Новости Крым.

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гкчп, ссср, история, россия, дмитрий язов, фото