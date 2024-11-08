https://crimea.ria.ru/20241108/krym-i-belorussiya-provedut-pamyatnye-meropriyatiya-v-chest-80-letiya-pobedy-1141684701.html

Крым и Белоруссия проведут памятные мероприятия в честь 80-летия Победы

Крым и Белоруссия проведут памятные мероприятия в честь 80-летия Победы - РИА Новости Крым, 08.11.2024

Крым и Белоруссия проведут памятные мероприятия в честь 80-летия Победы

В рамках Ялтинского международного форума в Москве прошло заседание Клуба друзей Крыма. Обсудили проекты, связанных с народной дипломатией. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T07:28

2024-11-08T07:28

2024-11-08T07:28

эксклюзивы риа новости крым

крым

белоруссия

экономика

политика

крым дипломатический

народная дипломатия

общество

великая отечественная война

победа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110476/65/1104766599_0:210:2500:1616_1920x0_80_0_0_09a6c08a05cfc0efc40696f92b29f5a5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В рамках Ялтинского международного форума в Москве прошло заседание Клуба друзей Крыма. Обсудили проекты, связанных с народной дипломатией. Об этом РИА Новости Крым рассказал председатель совета Региональной национально культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец."Я представил доклад на тему "Народная дипломатия в отношениях Крыма и Республики Беларусь" - о том, чего нам удалось достигнуть и над чем мы сейчас работаем", - рассказал он.Совместно с представителями Белоруссии в Крыму реализуется несколько гуманитарных проектов, которые укрепляют связи между двумя республиками, отметил Чегринец.В честь 80-летия Великой Победы из Крыма в крепость-герой Брест проедут участники автопробега, цель которого – напомнить о памятных событиях той войны. В нем примут участие крымчане и общественники из Белоруссии.В Москве проходит Ялтинский международный форум (ЯМФ) - мероприятие Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) для обсуждения политических вопросов. На мероприятие приехали представители более чем 40 стран мира – члены Международной ассоциации друзей Крыма, а также участники молодежного звена из этих стран.Шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет 5 декабря в Уфе. На сегодняшний день о своем присутствии на ЯМЭФ в очном формате уже заявили участники из 34 стран Азии, Африки, Европы и Северной Америки. Это депутаты парламентов, представители органов исполнительной власти и политических партий, общественные деятели, ученые и журналисты. Список может быть расширен по мере подготовки к проведению форума.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров поблагодарил страны глобального Юга и Востока за позицию по Крыму"Народная дипломатия" в деле – в мире растет интерес к КрымуРоссия и Белоруссия отменяют роуминг

крым

белоруссия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, белоруссия, экономика, политика, крым дипломатический, народная дипломатия, общество, великая отечественная война, победа, патриотическое воспитание, роман чегринец