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Крым и Белоруссия проведут памятные мероприятия в честь 80-летия Победы - РИА Новости Крым, 08.11.2024
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Крым и Белоруссия проведут памятные мероприятия в честь 80-летия Победы
Крым и Белоруссия проведут памятные мероприятия в честь 80-летия Победы - РИА Новости Крым, 08.11.2024
Крым и Белоруссия проведут памятные мероприятия в честь 80-летия Победы
В рамках Ялтинского международного форума в Москве прошло заседание Клуба друзей Крыма. Обсудили проекты, связанных с народной дипломатией. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T07:28
2024-11-08T07:28
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крым дипломатический
народная дипломатия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В рамках Ялтинского международного форума в Москве прошло заседание Клуба друзей Крыма. Обсудили проекты, связанных с народной дипломатией. Об этом РИА Новости Крым рассказал председатель совета Региональной национально культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец."Я представил доклад на тему "Народная дипломатия в отношениях Крыма и Республики Беларусь" - о том, чего нам удалось достигнуть и над чем мы сейчас работаем", - рассказал он.Совместно с представителями Белоруссии в Крыму реализуется несколько гуманитарных проектов, которые укрепляют связи между двумя республиками, отметил Чегринец.В честь 80-летия Великой Победы из Крыма в крепость-герой Брест проедут участники автопробега, цель которого – напомнить о памятных событиях той войны. В нем примут участие крымчане и общественники из Белоруссии.В Москве проходит Ялтинский международный форум (ЯМФ) - мероприятие Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) для обсуждения политических вопросов. На мероприятие приехали представители более чем 40 стран мира – члены Международной ассоциации друзей Крыма, а также участники молодежного звена из этих стран.Шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет 5 декабря в Уфе. На сегодняшний день о своем присутствии на ЯМЭФ в очном формате уже заявили участники из 34 стран Азии, Африки, Европы и Северной Америки. Это депутаты парламентов, представители органов исполнительной власти и политических партий, общественные деятели, ученые и журналисты. Список может быть расширен по мере подготовки к проведению форума.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров поблагодарил страны глобального Юга и Востока за позицию по Крыму"Народная дипломатия" в деле – в мире растет интерес к КрымуРоссия и Белоруссия отменяют роуминг
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крым, белоруссия, экономика, политика, крым дипломатический, народная дипломатия, общество, великая отечественная война, победа, патриотическое воспитание, роман чегринец
Крым и Белоруссия проведут памятные мероприятия в честь 80-летия Победы

Крым и Белоруссия готовят памятные мероприятия в честь 80-летия Победы – Чегринец

07:28 08.11.2024
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоРепетиция военного парада в честь Дня Победы в Севастополе
Репетиция военного парада в честь Дня Победы в Севастополе - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В рамках Ялтинского международного форума в Москве прошло заседание Клуба друзей Крыма. Обсудили проекты, связанных с народной дипломатией. Об этом РИА Новости Крым рассказал председатель совета Региональной национально культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.
"Я представил доклад на тему "Народная дипломатия в отношениях Крыма и Республики Беларусь" - о том, чего нам удалось достигнуть и над чем мы сейчас работаем", - рассказал он.
Совместно с представителями Белоруссии в Крыму реализуется несколько гуманитарных проектов, которые укрепляют связи между двумя республиками, отметил Чегринец.
"Мы предложили участникам конференции для поддержки проекты по празднованию 170-летия Арсения Маркевича – это выдающийся белорус, основатель Крымского архива. По увековечиванию памяти белорусского поэта Максима Богдановича, который похоронен в Ялте, и еще по ряду вопросов", - рассказал он.
В честь 80-летия Великой Победы из Крыма в крепость-герой Брест проедут участники автопробега, цель которого – напомнить о памятных событиях той войны. В нем примут участие крымчане и общественники из Белоруссии.
В Москве проходит Ялтинский международный форум (ЯМФ) - мероприятие Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) для обсуждения политических вопросов. На мероприятие приехали представители более чем 40 стран мира – члены Международной ассоциации друзей Крыма, а также участники молодежного звена из этих стран.
Шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет 5 декабря в Уфе. На сегодняшний день о своем присутствии на ЯМЭФ в очном формате уже заявили участники из 34 стран Азии, Африки, Европы и Северной Америки. Это депутаты парламентов, представители органов исполнительной власти и политических партий, общественные деятели, ученые и журналисты. Список может быть расширен по мере подготовки к проведению форума.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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