https://crimea.ria.ru/20241023/narodnaya-diplomatiya-v-dele--v-mire-rastet-interes-k-krymu-1141300739.html

"Народная дипломатия" в деле – в мире растет интерес к Крыму

"Народная дипломатия" в деле – в мире растет интерес к Крыму - РИА Новости Крым, 23.10.2024

"Народная дипломатия" в деле – в мире растет интерес к Крыму

Несмотря на попытки недружественных стран изолировать Россию, и в частности Крым, интерес к нашей стране и к полуострову за рубежом растет, особенно среди людей РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T19:23

2024-10-23T19:23

2024-10-23T19:23

крым

народная дипломатия

анастасия гридчина

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Несмотря на попытки недружественных стран изолировать Россию, и в частности Крым, интерес к нашей стране и к полуострову за рубежом растет, особенно среди людей традиционных взглядов и ценностей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия Гридчина.Крым интересен иностранцамПо ее словам, "подогревать интерес к Крыму" - одна из главных задач вновь созданного в Крыму комитета Госсовета по народной дипломатии, аналогов которому пока нет нигде, кроме республики. Уже сейчас комитет взаимодействует со множеством "народных дипломатов", которые знают правду о Крыме и доносят ее до своих соотечественников в других странах."Конечно, у нас есть наши постоянные друзья, которые часто бывают в Крыму. Но также наша задача обрастать новыми друзьями, которые поддерживают выбор крымчан. Наша задача их отыскать и приобщить к такому важному делу, как народная дипломатия. Потому что Крым важно популяризировать, развенчивать сказки, которые ходят вокруг полуострова: про то, что у нас якобы нет ни трассы "Таврида", ни Крымского моста, и все мы ходим под дулами автоматов. Для нас это смешно, но из-за западной пропаганды, многие в других странах действительно так думают", - продолжает парламентарий.Дружеские контактыПо словам Гридчиной, хорошие дружеские контакты у Крыма налажены с Белоруссией. Активное сотрудничество выстроено с народными диплотами в Казахстане, Киргизии, Южной Осетии, Абхазии, Армении - на уровне семей, родственников, друзей и знакомых такие люди рассказывают правду о Крыме. На межрегиональном уровне Госсовет заключил более 30 соглашений о сотрудничестве с другими субъектами России.Адаптация соотечественниковКроме того, важная задача комитета - адаптация на общественном уровне соотечественников, прибывающих в Крым из других стран. В частности, речь идет о людях, которые вынуждены переехать оттуда, где отрицают традиционные ценности и преследуют за хорошее отношение к России.Работа по разным направлениям народного взаимодействия, по словам Гридчиной, продолжается также в рамках традиционных мероприятий национальных культурных автономий Крыма. Так, в ближайшее время на полуострове проведут круглый стол, посвященный крымско-татарским соотечественникам, проживающим за рубежом и Китайский экономический форум.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что поразило делегацию из Сенегала в СевастополеПочему семьи русских немцев переезжают в Крым из ГерманииТравля за посещение Крыма: норвежский журналист лишился работы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, народная дипломатия, анастасия гридчина, общество, новости крыма