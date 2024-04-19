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Почему семьи русских немцев переезжают в Крым из Германии - РИА Новости Крым, 19.04.2024
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Почему семьи русских немцев переезжают в Крым из Германии
Почему семьи русских немцев переезжают в Крым из Германии - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Почему семьи русских немцев переезжают в Крым из Германии
За прошлый год в Крым из Германии переехали порядка 220 семей русских немцев, главная причина миграции – разрушение христианских ценностей в ФРГ. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T21:16
2024-04-19T21:16
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юрий гемпель
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государственный совет рк (госсовет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. За прошлый год в Крым из Германии переехали порядка 220 семей русских немцев, главная причина миграции – разрушение христианских ценностей в ФРГ. Об этом РИА Новости Крым рассказал председатель комитета Госсовета республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.По словам Гемпеля, из Германии приезжают в основном люди от 40 лет и старше со своими детьми. После быстрой адаптации и интеграции в крымское общество они начинают заниматься малым и средним бизнесом. В частности, много переехавших из ФРГ работают в сельском хозяйстве и сфере автомобильного транспорта."Что характерно, до 2014 года, когда полуостров находился под юрисдикцией Киева, к нам не обращались из Германии по поводу переезда на ПМЖ. Но когда Крым вошел в состав России, количество желающих вернуться практически сразу же начало расти. Речь идет о многих сотнях семей, которые вернулись сюда из Германии за эти 10 лет", - отметил он.По словам главы профильного комитета, вернувшиеся в Крым семьи русских немцев расселяются дисперсно, то есть практически по всей территории республики. Многие приезжают в Красногвардейский район в центральной части полуострова, где в 1990-е годы жили порядка 8500 немцев, но потом перебрались в Германию.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:"Провансальный человек": как русский француз в Крыму растит виноград"Верю в Россию": как итальянский экономист варит пармезан в КрымуЯ – счастливый человек: как латвийка в Севастополе обосновалась
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крым, германия, общество, переселенцы, юрий гемпель, россия, государственный совет рк (госсовет), крым многонациональный
Почему семьи русских немцев переезжают в Крым из Германии

За год в Крым из Германии переехали более 200 семей русских немцев – депутат Гемпель

21:16 19.04.2024
 
© РИА Новости КрымОсень в Гурзуфе
Осень в Гурзуфе - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. За прошлый год в Крым из Германии переехали порядка 220 семей русских немцев, главная причина миграции – разрушение христианских ценностей в ФРГ. Об этом РИА Новости Крым рассказал председатель комитета Госсовета республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"За прошлый год в Крым из Германии переехали 220 семей. Они покупают здесь квартиры, но в основном – дома и земельные участки под строительство. Люди приезжают сюда уже с определенными суммами денег. Мотивы возвращения в Крым разные, самая главная причина – разрушение христианских ценностей в самой Германии и раннее нетрадиционное сексуальное воспитание детей", – рассказал депутат крымского парламента.
По словам Гемпеля, из Германии приезжают в основном люди от 40 лет и старше со своими детьми. После быстрой адаптации и интеграции в крымское общество они начинают заниматься малым и средним бизнесом. В частности, много переехавших из ФРГ работают в сельском хозяйстве и сфере автомобильного транспорта.
"Что характерно, до 2014 года, когда полуостров находился под юрисдикцией Киева, к нам не обращались из Германии по поводу переезда на ПМЖ. Но когда Крым вошел в состав России, количество желающих вернуться практически сразу же начало расти. Речь идет о многих сотнях семей, которые вернулись сюда из Германии за эти 10 лет", - отметил он.
По словам главы профильного комитета, вернувшиеся в Крым семьи русских немцев расселяются дисперсно, то есть практически по всей территории республики. Многие приезжают в Красногвардейский район в центральной части полуострова, где в 1990-е годы жили порядка 8500 немцев, но потом перебрались в Германию.
"Возвращение идет практически постоянно. При этом люди не только приезжают сами, но и привозят с собой какие-то свои технологии, с которыми они работали в Германии. Я думаю, это очень хорошо, и мы приветствуем такое возвращение. Надеюсь, этот процесс будет носить динамичный и нарастающий характер", - заключил Гемпель.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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