https://crimea.ria.ru/20240419/pochemu-semi-russkikh-nemtsev-pereezzhayut-v-krym-iz-germanii-1136703990.html

Почему семьи русских немцев переезжают в Крым из Германии

Почему семьи русских немцев переезжают в Крым из Германии - РИА Новости Крым, 19.04.2024

Почему семьи русских немцев переезжают в Крым из Германии

За прошлый год в Крым из Германии переехали порядка 220 семей русских немцев, главная причина миграции – разрушение христианских ценностей в ФРГ. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T21:16

2024-04-19T21:16

2024-04-19T21:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. За прошлый год в Крым из Германии переехали порядка 220 семей русских немцев, главная причина миграции – разрушение христианских ценностей в ФРГ. Об этом РИА Новости Крым рассказал председатель комитета Госсовета республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.По словам Гемпеля, из Германии приезжают в основном люди от 40 лет и старше со своими детьми. После быстрой адаптации и интеграции в крымское общество они начинают заниматься малым и средним бизнесом. В частности, много переехавших из ФРГ работают в сельском хозяйстве и сфере автомобильного транспорта."Что характерно, до 2014 года, когда полуостров находился под юрисдикцией Киева, к нам не обращались из Германии по поводу переезда на ПМЖ. Но когда Крым вошел в состав России, количество желающих вернуться практически сразу же начало расти. Речь идет о многих сотнях семей, которые вернулись сюда из Германии за эти 10 лет", - отметил он.По словам главы профильного комитета, вернувшиеся в Крым семьи русских немцев расселяются дисперсно, то есть практически по всей территории республики. Многие приезжают в Красногвардейский район в центральной части полуострова, где в 1990-е годы жили порядка 8500 немцев, но потом перебрались в Германию.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:"Провансальный человек": как русский француз в Крыму растит виноград"Верю в Россию": как итальянский экономист варит пармезан в КрымуЯ – счастливый человек: как латвийка в Севастополе обосновалась

https://crimea.ria.ru/20230911/takoe-delaesh-raz-v-zhizni-kak-serb-godami-zhivet-i-stroit-v-sevastopole-1131199384.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, германия, общество, переселенцы, юрий гемпель, россия, государственный совет рк (госсовет), крым многонациональный