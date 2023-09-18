https://crimea.ria.ru/20230918/ya--schastlivyy-chelovek-kak-latviyka-v-sevastopole-obosnovalas-1131337955.html
Я – счастливый человек: как латвийка в Севастополе обосновалась
Я – счастливый человек: как латвийка в Севастополе обосновалась - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Я – счастливый человек: как латвийка в Севастополе обосновалась
Мы встречаемся в самом центре Севастополя. Виктория, как местная, подсказывает – в этом кафе берите синабоны, за ними тут очередь стоит с утра. Семь лет она с... РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T06:03
2023-09-18T06:03
2023-09-18T06:03
новые русские: иностранцы в крыму
севастополь
авторы
крым
общество
виктория сысолятина
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Мы встречаемся в самом центре Севастополя. Виктория, как местная, подсказывает – в этом кафе берите синабоны, за ними тут очередь стоит с утра. Семь лет она с семьей живет в Севастополе и уверена, что лучше земли для нее – нет.Крым не отпустилРешение переехать жить из Латвии в Россию пришло к Виктории Сысолятиной быстро. Уроженка Лиепаи, она долгое время жила то в латвийской столице, то в России, пока однажды не приехала на полуостров. До этого она уже задумывалась, чтобы поменять место жительства и переехать из балтийской страны в Российскую Федерацию. Рассматривали с мужем и Санкт-Петербург, и Псков. Но сердце выбрало Крым.Фраза представителем старшего поколения была заронена в 2015 году. Год назад случилась Крымская весна, тогда семья Сысолятиных уже задумывалась, чтобы рвануть на российский полуостров, но не сложилось. И вот Виктория поехала на разведку."Меня снарядили, купили мне билет на самолет и отправили. Я вышла из самолета, вдохнула симферопольский воздух и поняла, что я дома. Была зима. Зимой мало кто Крым любит, а мне зашло настолько, что я поняла, что я никуда больше не хочу ехать. Всё"."Провансальный человек": как русский француз в Крыму растит виноград >>Виктории очень понравилась зимняя Ялта, несмотря на то, что были аномальные 20-градусные морозы. Думали, что купят квартиру в Ялте. Потом съездили на Южный берег вместе с мужем в отпуск, уже в теплое время года. Но вышло, что жить стали в Севастополе.Севастополь-Лиепая – города-братьяДо 14,5 лет Виктория жила в Лиепае. Когда-то он был третьим по величине городом Латвии, но затем грянул 1991 год, все флотские выехали, и теперь по официальной статистике, в Лиепае живет не более 75 тысяч граждан.Севастополь очень напомнил Виктории родной город: тот же военный флот, те же форты в окрестностях:"Севастополь и Лиепая - как зеркала. Я настолько здесь дома! У нас в Лиепае есть такой район, точно как как Балаклава, один в один, я здесь ощущаю себя очень комфортно".Это было бы неудивительным, если бы Виктория знала только холодное Балтийское море. Но у нее за плечами опыт года жизни на Шри-Ланке. Если Балтика – это достаточно холодное море, то на острове в Индийском океане свои сложности – жара и влажность, когда велосипед, например, становится абсолютно ржавым всего за год, когда вещи в шкафу покрываются плесенью. А Крым – золотая середина. Опять же, шутит Виктория, жизнь на Шри-Ланке закалила ее нордический характер, позволила легко адаптироваться к южным привычкам крымчан."Если б я не жила там, меня бы, наверное, очень многие вещи раздражали бы. Но что один остров - южане, что второй остров – южане: медленные, неторопливые… Просто такие люди. И не надо ждать большего. Я уже выработала такую степень принятия всего, что я не сопротивляюсь: не можешь изменить ситуацию, поменяй отношение к ней", - шутит и философствует она.Новая жительница Севастополя отмечает удивительную для латвийцев приветливость местных:"Меня что поразило: уступают место в транспорте. Я настолько от этого отвыкла в Латвии. Там сел и сиди, кто бы перед тобой ни был - беременная, бабушка, ребенок – не важно. Здесь парни, мужчины уступают, это очень приятно удивляет. Колоссальные впечатления от этого".Европейские привычкиВ Севастополе Виктория Сысолятина открыла ресторан латвийской кухни – с необычными для крымчан блюдами. Они жителям полуострова, что называется, "зашли". Но грянул коронавирус. Оставаться на плаву было сложно."Но все, что ни делается – к лучшему. Я приобрела огромный опыт в этой индустрии", - позитивно мыслит Виктория.При этом она понимает, что не у всех, кто хотел бы жить на полуострове, это получается и считает свой опыт переезда достаточно сложным."Есть масса примеров, когда люди продают недвижимость, переезжают, в итоге у них ничего не получается, они уезжают обратно. С климатом все хорошо, но люди не могут прижиться, не могут принять местный менталитет, какие-то особенности взаимодействия в бытовых мелочах".А вот ее сын, который переехал в Севастополь пятиклассником, рвется в Петербург. Говорит, ему очень нравится Балтика – "тянет к своему".По словам Виктории, большинство ее знакомых в Латвии абсолютно нормально относятся к ее переезду, правда, беспокоятся по поводу того, что в Севастополе много военных баз."Родители очень переживали, читая все новости про Крымский мост и, конечно, они нервничают. А мы говорим – все спокойно, мы под надежной защитой".Есть и такие, которые не совсем понимают, как можно поменять выхолощенную европейскость на южный крымский сумбур:"Там все холеное, да. Но мне этого не надо, мне не нужно, чтоб тротуарчики под линейку были. Мне это приятно, но это не главное".Некоторые привычки Виктория за много лет жизни в Крыму несет с собой с европейской точностью. Например, заботится о природе. А заодно и экономит деньги."Зубы чистишь – воду выключаешь. В душе моешься - воду выключаешь. Свет выключаешь ходишь по квартире, то есть у нас дома рациональное использование ресурсов", - рассказывает она про быт.Больше всего Виктории не хотелось бы, чтобы под наплывом экономических перемен Крым потерял свою самобытность.Истории иностранцев, выбравших жизнь на полуострове – в специальном проекте РИА Новости Крым "Новые русские: иностранцы в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230906/uzhe-zimoy-khozhu-bez-shapki-kak-afrikanets-zhivet-v-krymu-polovinu-zhizni-1131169941.html
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Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
севастополь, авторы, крым, общество, виктория сысолятина
Мы встречаемся в самом центре Севастополя. Виктория, как местная, подсказывает – в этом кафе берите синабоны, за ними тут очередь стоит с утра. Семь лет она с семьей живет в Севастополе и уверена, что лучше земли для нее – нет.
Крым не отпустил
Решение переехать жить из Латвии в Россию пришло к Виктории Сысолятиной быстро. Уроженка Лиепаи, она долгое время жила то в латвийской столице, то в России, пока однажды не приехала на полуостров. До этого она уже задумывалась, чтобы поменять место жительства и переехать из балтийской страны в Российскую Федерацию. Рассматривали с мужем и Санкт-Петербург, и Псков. Но сердце выбрало Крым.
"Мы очень любим Петербург, но это очень далеко. А Псков нам очень понравился, там друзья, он расположен между Петербургом и Ригой: четыре часа из Пскова до Риги и четыре часа пути часа до Петербурга. Это казалось идеальным. И тут наш дедушка говорит: зачем вы меняете одно болото на другое? Посмотрите, есть Крым"
Фраза представителем старшего поколения была заронена в 2015 году. Год назад случилась Крымская весна, тогда семья Сысолятиных уже задумывалась, чтобы рвануть на российский полуостров, но не сложилось. И вот Виктория поехала на разведку.
"Меня снарядили, купили мне билет на самолет и отправили. Я вышла из самолета, вдохнула симферопольский воздух и поняла, что я дома. Была зима. Зимой мало кто Крым любит, а мне зашло настолько, что я поняла, что я никуда больше не хочу ехать. Всё".
Виктории очень понравилась зимняя Ялта, несмотря на то, что были аномальные 20-градусные морозы. Думали, что купят квартиру в Ялте. Потом съездили на Южный берег вместе с мужем в отпуск, уже в теплое время года. Но вышло, что жить стали в Севастополе.
"В 2017 году я ездила сюда по делам. И уже из Крыма не уехала, даже билет на самолет сдала. То есть Крым меня не отпустил. А потом и семья переехала. Сын, муж и три кошки".
Севастополь-Лиепая – города-братья
До 14,5 лет Виктория жила в Лиепае. Когда-то он был третьим по величине городом Латвии, но затем грянул 1991 год, все флотские выехали, и теперь по официальной статистике, в Лиепае живет не более 75 тысяч граждан.
Севастополь очень напомнил Виктории родной город: тот же военный флот, те же форты в окрестностях:
"Севастополь и Лиепая - как зеркала. Я настолько здесь дома! У нас в Лиепае есть такой район, точно как как Балаклава, один в один, я здесь ощущаю себя очень комфортно".
Это было бы неудивительным, если бы Виктория знала только холодное Балтийское море. Но у нее за плечами опыт года жизни на Шри-Ланке. Если Балтика – это достаточно холодное море, то на острове в Индийском океане свои сложности – жара и влажность, когда велосипед, например, становится абсолютно ржавым всего за год, когда вещи в шкафу покрываются плесенью. А Крым – золотая середина. Опять же, шутит Виктория, жизнь на Шри-Ланке закалила ее нордический характер, позволила легко адаптироваться к южным привычкам крымчан.
"Если б я не жила там, меня бы, наверное, очень многие вещи раздражали бы. Но что один остров - южане, что второй остров – южане: медленные, неторопливые… Просто такие люди. И не надо ждать большего. Я уже выработала такую степень принятия всего, что я не сопротивляюсь: не можешь изменить ситуацию, поменяй отношение к ней", - шутит и философствует она.
Новая жительница Севастополя отмечает удивительную для латвийцев приветливость местных:
"Меня что поразило: уступают место в транспорте. Я настолько от этого отвыкла в Латвии. Там сел и сиди, кто бы перед тобой ни был - беременная, бабушка, ребенок – не важно. Здесь парни, мужчины уступают, это очень приятно удивляет. Колоссальные впечатления от этого".
Европейские привычки
В Севастополе Виктория Сысолятина открыла ресторан латвийской кухни – с необычными для крымчан блюдами. Они жителям полуострова, что называется, "зашли". Но грянул коронавирус. Оставаться на плаву было сложно.
"Но все, что ни делается – к лучшему. Я приобрела огромный опыт в этой индустрии", - позитивно мыслит Виктория.
При этом она понимает, что не у всех, кто хотел бы жить на полуострове, это получается и считает свой опыт переезда достаточно сложным.
"Есть масса примеров, когда люди продают недвижимость, переезжают, в итоге у них ничего не получается, они уезжают обратно. С климатом все хорошо, но люди не могут прижиться, не могут принять местный менталитет, какие-то особенности взаимодействия в бытовых мелочах".
А вот ее сын, который переехал в Севастополь пятиклассником, рвется в Петербург. Говорит, ему очень нравится Балтика – "тянет к своему".
По словам Виктории, большинство ее знакомых в Латвии абсолютно нормально относятся к ее переезду, правда, беспокоятся по поводу того, что в Севастополе много военных баз.
"Родители очень переживали, читая все новости про Крымский мост и, конечно, они нервничают. А мы говорим – все спокойно, мы под надежной защитой".
Есть и такие, которые не совсем понимают, как можно поменять выхолощенную европейскость на южный крымский сумбур:
"Там все холеное, да. Но мне этого не надо, мне не нужно, чтоб тротуарчики под линейку были. Мне это приятно, но это не главное".
Некоторые привычки Виктория за много лет жизни в Крыму несет с собой с европейской точностью. Например, заботится о природе. А заодно и экономит деньги.
"Зубы чистишь – воду выключаешь. В душе моешься - воду выключаешь. Свет выключаешь ходишь по квартире, то есть у нас дома рациональное использование ресурсов", - рассказывает она про быт.
Больше всего Виктории не хотелось бы, чтобы под наплывом экономических перемен Крым потерял свою самобытность.
"Сейчас полуостров очень осовременивается, но при этом страдает историческая уникальная составляющая. Хочется ее максимально сохранить, чтобы осталась первозданность места, в этом кайф. Я каждый день, когда вижу крымские горы, благодарю вселенную за то, что живу здесь. Я счастливейший человек".
Истории иностранцев, выбравших жизнь на полуострове
– в специальном проекте РИА Новости Крым "Новые русские: иностранцы в Крыму"