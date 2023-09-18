https://crimea.ria.ru/20230918/ya--schastlivyy-chelovek-kak-latviyka-v-sevastopole-obosnovalas-1131337955.html

Я – счастливый человек: как латвийка в Севастополе обосновалась

Я – счастливый человек: как латвийка в Севастополе обосновалась - РИА Новости Крым, 18.09.2023

Я – счастливый человек: как латвийка в Севастополе обосновалась

Мы встречаемся в самом центре Севастополя. Виктория, как местная, подсказывает – в этом кафе берите синабоны, за ними тут очередь стоит с утра. Семь лет она с... РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T06:03

2023-09-18T06:03

2023-09-18T06:03

новые русские: иностранцы в крыму

севастополь

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виктория сысолятина

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Мы встречаемся в самом центре Севастополя. Виктория, как местная, подсказывает – в этом кафе берите синабоны, за ними тут очередь стоит с утра. Семь лет она с семьей живет в Севастополе и уверена, что лучше земли для нее – нет.Крым не отпустилРешение переехать жить из Латвии в Россию пришло к Виктории Сысолятиной быстро. Уроженка Лиепаи, она долгое время жила то в латвийской столице, то в России, пока однажды не приехала на полуостров. До этого она уже задумывалась, чтобы поменять место жительства и переехать из балтийской страны в Российскую Федерацию. Рассматривали с мужем и Санкт-Петербург, и Псков. Но сердце выбрало Крым.Фраза представителем старшего поколения была заронена в 2015 году. Год назад случилась Крымская весна, тогда семья Сысолятиных уже задумывалась, чтобы рвануть на российский полуостров, но не сложилось. И вот Виктория поехала на разведку."Меня снарядили, купили мне билет на самолет и отправили. Я вышла из самолета, вдохнула симферопольский воздух и поняла, что я дома. Была зима. Зимой мало кто Крым любит, а мне зашло настолько, что я поняла, что я никуда больше не хочу ехать. Всё"."Провансальный человек": как русский француз в Крыму растит виноград >>Виктории очень понравилась зимняя Ялта, несмотря на то, что были аномальные 20-градусные морозы. Думали, что купят квартиру в Ялте. Потом съездили на Южный берег вместе с мужем в отпуск, уже в теплое время года. Но вышло, что жить стали в Севастополе.Севастополь-Лиепая – города-братьяДо 14,5 лет Виктория жила в Лиепае. Когда-то он был третьим по величине городом Латвии, но затем грянул 1991 год, все флотские выехали, и теперь по официальной статистике, в Лиепае живет не более 75 тысяч граждан.Севастополь очень напомнил Виктории родной город: тот же военный флот, те же форты в окрестностях:"Севастополь и Лиепая - как зеркала. Я настолько здесь дома! У нас в Лиепае есть такой район, точно как как Балаклава, один в один, я здесь ощущаю себя очень комфортно".Это было бы неудивительным, если бы Виктория знала только холодное Балтийское море. Но у нее за плечами опыт года жизни на Шри-Ланке. Если Балтика – это достаточно холодное море, то на острове в Индийском океане свои сложности – жара и влажность, когда велосипед, например, становится абсолютно ржавым всего за год, когда вещи в шкафу покрываются плесенью. А Крым – золотая середина. Опять же, шутит Виктория, жизнь на Шри-Ланке закалила ее нордический характер, позволила легко адаптироваться к южным привычкам крымчан."Если б я не жила там, меня бы, наверное, очень многие вещи раздражали бы. Но что один остров - южане, что второй остров – южане: медленные, неторопливые… Просто такие люди. И не надо ждать большего. Я уже выработала такую степень принятия всего, что я не сопротивляюсь: не можешь изменить ситуацию, поменяй отношение к ней", - шутит и философствует она.Новая жительница Севастополя отмечает удивительную для латвийцев приветливость местных:"Меня что поразило: уступают место в транспорте. Я настолько от этого отвыкла в Латвии. Там сел и сиди, кто бы перед тобой ни был - беременная, бабушка, ребенок – не важно. Здесь парни, мужчины уступают, это очень приятно удивляет. Колоссальные впечатления от этого".Европейские привычкиВ Севастополе Виктория Сысолятина открыла ресторан латвийской кухни – с необычными для крымчан блюдами. Они жителям полуострова, что называется, "зашли". Но грянул коронавирус. Оставаться на плаву было сложно."Но все, что ни делается – к лучшему. Я приобрела огромный опыт в этой индустрии", - позитивно мыслит Виктория.При этом она понимает, что не у всех, кто хотел бы жить на полуострове, это получается и считает свой опыт переезда достаточно сложным."Есть масса примеров, когда люди продают недвижимость, переезжают, в итоге у них ничего не получается, они уезжают обратно. С климатом все хорошо, но люди не могут прижиться, не могут принять местный менталитет, какие-то особенности взаимодействия в бытовых мелочах".А вот ее сын, который переехал в Севастополь пятиклассником, рвется в Петербург. Говорит, ему очень нравится Балтика – "тянет к своему".По словам Виктории, большинство ее знакомых в Латвии абсолютно нормально относятся к ее переезду, правда, беспокоятся по поводу того, что в Севастополе много военных баз."Родители очень переживали, читая все новости про Крымский мост и, конечно, они нервничают. А мы говорим – все спокойно, мы под надежной защитой".Есть и такие, которые не совсем понимают, как можно поменять выхолощенную европейскость на южный крымский сумбур:"Там все холеное, да. Но мне этого не надо, мне не нужно, чтоб тротуарчики под линейку были. Мне это приятно, но это не главное".Некоторые привычки Виктория за много лет жизни в Крыму несет с собой с европейской точностью. Например, заботится о природе. А заодно и экономит деньги."Зубы чистишь – воду выключаешь. В душе моешься - воду выключаешь. Свет выключаешь ходишь по квартире, то есть у нас дома рациональное использование ресурсов", - рассказывает она про быт.Больше всего Виктории не хотелось бы, чтобы под наплывом экономических перемен Крым потерял свою самобытность.Истории иностранцев, выбравших жизнь на полуострове – в специальном проекте РИА Новости Крым "Новые русские: иностранцы в Крыму"

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2023

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

севастополь, авторы, крым, общество, виктория сысолятина