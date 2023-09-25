https://crimea.ria.ru/20230925/veryu-v-rossiyu-kak-italyanskiy-ekonomist-varit-parmezan-v-krymu-1131576791.html

"Верю в Россию": как итальянский экономист варит пармезан в Крыму

"Верю в Россию": как итальянский экономист варит пармезан в Крыму - РИА Новости Крым, 25.09.2023

"Верю в Россию": как итальянский экономист варит пармезан в Крыму

Флорентиец Лоренцо чем-то похож на нашего артиста Леонтьева: те же вьющиеся волосы, та же стройность и пластичность. Но он не певец, а бизнесмен и экономист... РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T08:02

2023-09-25T08:02

2023-09-25T08:18

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Флорентиец Лоренцо чем-то похож на нашего артиста Леонтьева: те же вьющиеся волосы, та же стройность и пластичность. Но он не певец, а бизнесмен и экономист. Приехал в Крым 15 лет тому и остался. Навсегда. Он так и говорит: "наша страна", "моя страна". И имеет ввиду не Италию, а Россию. Здесь родились и растут его дети, здесь его дом.Интересная деталь, пока я пью – по- русскому обычаю - чай с лимоном, Лоренцо Черчиелло – капучино. И это очень по-итальянски!В Крым его привела любовь. Девушка была из Севастополя."Я сюда приехал, и это был другой мир. Да, конечно, похоже на Италию – климатом, природой. Но здесь все было другим, не таким, как сейчас, хуже, конечно", - аккуратно замечает он, сразу обозначая, что видит произошедшие перемены, видит и перспективы: "Севастополь - это красивый город: не только военная база, но и место, в котором много перспектив, можно многое развивать, я это вижу".Самый итальянский сырЛоренцо обосновался, получил российское гражданство, в 36 лет выучил русский язык, открыл несколько кафе и делает самый итальянский из возможных сыров – пармезан.Производство находится в Бахчисарайском районе, молоко – только местное. Начинали с 1-2 тонн молока, а теперь уже могут перерабатывать 10-12 тонн, выпускать по 700 килограммов пармезана каждый день.Готовый продукт, который зреет минимум год, поступает на прилавки и в рестораны Крыма и России, в том числе и в собственные кафе Лоренцо. Все делает по своему вкусу, и он всегда – "первый клиент своих кафе"."И мороженое, и сыр, и паста мне должны нравиться, я делаю все как в Италии, чтобы было максимально похоже", - рассказывает Лоренцо и замечает, что до сих пор не ест ничего со сливками – так как в Италии их не едят. Но вот борщ очень полюбил: "Это единственное блюдо, которое я чувствую".Наш собеседник признается, что Крым ему много дал – не только семью, но и понимание, что такой бизнес, как здесь, в родной Италии он бы вести не смог."Я шесть лет учился в университете. Я экономист и понимаю законы экономики. Во-первых, если говорить честно, у меня здесь не так много конкурентов. А во-вторых, в России налоги гораздо меньше, чем в Европе. Здесь бизнес вести гораздо легче".Украина без шансовОт собственного бизнеса разговор плавно, глоток за глотком капучино, перетекает к мировой экономике. Лоренцо Черчиелло уверенно заявляет: никакого свободного рынка в Европе нет!Он уверен, что имеет право на это мнение, потому что жил и там, и тут. Лоренцо с сожалением замечает, что в Италии многие понимают все, несмотря на пропаганду."65% итальянцев против тех, кто дает армии Украины вооружение. Но никакие газеты об этом не говорят, потому что их сразу закрывают. У нас свободы нет, Америка нам диктатор, без ее разрешения мы не можем делать и говорить ничего. Хотя все все понимают и все все знают: конфликт начался не в 2022 году, а тогда, когда Украина начала бомбить Донбасс. Спасибо России, которая тогда там не начала гражданскую войну. Ну, а на Украине сейчас больные люди у власти, – и это знает весь мир. Но они делают так, как интересно Америке", - щегольская внешность Лоренцо сложно увязывается с его словами: никакой средиземноморской легкости в разговоре.Российский итальянец убежден, что победить у Украины нет шансов. И об этом тоже знают в Европе."Это только пропаганда. Страшно, что много молодых людей умирают. Но проблема начинается, когда нет уважения. Если нет уважения, отношения никогда не будут честными".Итальянская famigliaВ Крыму флорентийцу очень понравился не только климат и то, что полуостров пейзажами похож на Апеннины, но и местные многовековые традиции."У вас есть один пункт, который очень похож на Италию – это семейные ценности, организация семьи, уважение в ней. В русском я не могу видеть иностранца, потому что, когда идешь к кому-нибудь в гости, то за одним столом встречаются несколько поколений – дяди, братья, бабушки, сыновья, племянники… Так и раньше было в Европе – во Франции, Италии, Испании, Греции или Германии. А вот в англичанах я всегда видел реальных иностранцев".Для флорентийца Лоренцо семейные традиции непреложны. Его сына зовут так же, как и его отца, а дочь – как маму."Этой традиции уже 200 лет. Каждого первого сына называют в честь деда, а дочь – в честь бабушки. Моего дедушку звали Лоренцо".Отец Лоренцо был директором школы, еще 50 лет назад он учил русскую историю и русский язык: "У него на тумбочке около кровати всегда лежали книги, в том числе и на русском".Выбору нового местожительства сына за три тысячи километров от дома итальянец не удивился. И поэтому сдавать экзамены по русскому и истории России при получении необходимых документов для проживания в Российской Федерации нашему крымскому итальянцу было совсем не сложно.Еще ему нравится, что русские мужчины, хотя и не очень разговорчивы и эмоциональны, держат слово: "если говорят "да" - это да, если говорят "нет", значит нет"."Каждый должен думать о России"Лоренцо хотел бы изменить отношение многих россиян к собственной стране. С некоторой досадой он отмечает, что в сложной ситуации любой гражданин своему государству должен помогать.Бизнесменам, например, которым власти выделяют средства на развитие, считает Лоренцо, не нужно бояться того, что рубль упадет или вырастет, а нужно инвестировать в собственное государство."Я верю России. Как экономист могу выразить мнение о стране, которую люблю. Я вижу здесь очень много перспектив. Это наше государство, наш президент. Государство нам открывает двери, а мы должны приумножать его богатства. Тогда мы сможем удерживать Россию все вместе. А России надо растить людей – всех талантливых специалистов, дать им хорошие зарплаты", - аргументирует Лоренцо.Наш собеседник говорит, что за 15 лет жизни в Крыму много путешествовал по России, но всегда возвращался в Севастополь."Мы тут долго живем, мне эта территория дала много. У меня с ней связана моя личная история, я к ней кровью привязан: мой папа в гости ко мне приехал в 2007 году и здесь погиб в аварии. Сейчас вся жизнь моя тут – и дети, и дело".Крымчанин с российским паспортом и итальянским акцентом выпивает последний глоток давно остывшего капучино и идет в свое кафе – вкусно кормить туристов и, как он сам выражается, инвестировать в Россию и приумножать ее богатства.Истории иностранцев, выбравших жизнь на полуострове – в специальном проекте РИА Новости Крым "Новые русские: иностранцы в Крыму"

https://crimea.ria.ru/20230918/ya--schastlivyy-chelovek-kak-latviyka-v-sevastopole-obosnovalas-1131337955.html

https://crimea.ria.ru/20230911/takoe-delaesh-raz-v-zhizni-kak-serb-godami-zhivet-i-stroit-v-sevastopole-1131199384.html

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2023

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

крым, общество, авторы, россия, италия, севастополь, новости крыма, лоренцо черчиелло