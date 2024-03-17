https://crimea.ria.ru/20240317/travlya-za-poseschenie-kryma-norvezhskiy-zhurnalist-lishilsya-raboty-1135772488.html

Травля за посещение Крыма: норвежский журналист лишился работы

Травля за посещение Крыма: норвежский журналист лишился работы - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Травля за посещение Крыма: норвежский журналист лишился работы

Норвежский журналист Хендрик Вебер подвергся у себя на родине травле и лишился работы после посещения Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T14:37

2024-03-17T14:37

2024-03-17T14:37

народная дипломатия

хендрик вебер

норвегия

крым

политика

в мире

санкции

новости

новости

георгий мурадов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111404/30/1114043040_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_bcd266636598d8aadcbb5a93d277b914.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Норвежский журналист Хендрик Вебер подвергся у себя на родине травле и лишился работы после посещения Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя Республики Крым при президенте России, вице-премьера правительства региона Георгия Мурадова.Постпред обратил внимание, что Крым открыт для посещения иностранными журналистами. Однако важно, чтобы они донесли до своей аудитории истинное положение вещей на полуострове.О намерении приехать в Крым на поезде по мосту через Керченский пролив глава западной делегации, депутат земельного парламента Норвегии Хендрик Вебер говорил еще в 2019 году. Тогда же он заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский не оправдал надежд, так как конфликт в Донбассе продолжается, а российский статус Крыма не признан. Также норвежец отмечал, что широко тиражируемая информация об ограничении прав крымских татар не соответствует реальности.В августе прошлого года Хендрик Вебер в комментарии РИА Новости Крым отметил, что, если США и Евросоюз решатся на переговоры с Россией по мирному урегулированию украинского конфликта, то им придется признать Крым и новые субъекты неотъемлемой частью России.Читайте также на РИА Новости Крым:"Они русские и это факт": журналист из Норвегии рассказал правду о КрымеВ чем Крым лучше Германии – взгляд немецкого общественникаОбщественник из Греции повезет из Крыма гумпомощь для новых регионов

норвегия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

народная дипломатия, хендрик вебер, норвегия, крым, политика, в мире, санкции, новости, новости, георгий мурадов