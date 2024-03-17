Травля за посещение Крыма: норвежский журналист лишился работы
Норвежский журналист Хендрик Вебер подвергся травле и лишился работы после визита в Крым
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Руководитель общественной организации "Народная дипломатия Норвегии" Хендрик Вебер
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Норвежский журналист Хендрик Вебер подвергся у себя на родине травле и лишился работы после посещения Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя Республики Крым при президенте России, вице-премьера правительства региона Георгия Мурадова.
"Против норвежского журналиста Хендрика Вебера, который летом снимал в республике документальный фильм, и членов его семьи в Норвегии устроили настоящую травлю в социальных сетях и средствах массовой информации, лишили работы", - сказал Мурадов.
Постпред обратил внимание, что Крым открыт для посещения иностранными журналистами. Однако важно, чтобы они донесли до своей аудитории истинное положение вещей на полуострове.
О намерении приехать в Крым на поезде по мосту через Керченский пролив глава западной делегации, депутат земельного парламента Норвегии Хендрик Вебер говорил еще в 2019 году. Тогда же он заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский не оправдал надежд, так как конфликт в Донбассе продолжается, а российский статус Крыма не признан. Также норвежец отмечал, что широко тиражируемая информация об ограничении прав крымских татар не соответствует реальности.
В августе прошлого года Хендрик Вебер в комментарии РИА Новости Крым отметил, что, если США и Евросоюз решатся на переговоры с Россией по мирному урегулированию украинского конфликта, то им придется признать Крым и новые субъекты неотъемлемой частью России.
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