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Что поразило делегацию из Сенегала в Севастополе
Что поразило делегацию из Сенегала в Севастополе - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Что поразило делегацию из Сенегала в Севастополе
Прибывшую в Севастополь делегацию из города Тиес Республики Сенегал (Западная Африка) поразило трепетное отношение к сохранению истории в инфраструктуре... РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T18:02
2024-08-03T18:02
2024-08-03T18:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Прибывшую в Севастополь делегацию из города Тиес Республики Сенегал (Западная Африка) поразило трепетное отношение к сохранению истории в инфраструктуре общественных пространств. Об этом рассказал мэр и глава делегации Бабакар Диоп, его слова приводит пресс-служба севастопольского правительства."Больше всего меня поразило как благоустроены территории, парки в Севастополе. Общественные пространства очень хорошо оборудованы и прекрасно подходят для отдыха", – поделился впечатлением Бабакар.Он подчеркнул, что в Севастополе трепетно относятся к истории, что очень ценно и достойно внимания.По словам Диопа, идеи создания общественных пространств в Севастополе он теперь намерен применить в Тиесе.Африканская делегация посетила несколько общественных пространств в Севастополе, в том числе парк имени Анны Ахматовой и парк имени Юрия Гагарина. А также недавно открывшийся музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес".Делегация из Сенегала прибыла в Севастополь 31 июля. В тот день мэр Тиеса Бабакар Диоп заявил, что одна из главных площадей города будет названа в честь этого города-героя.Читайте также на РИА Новости Крым:Парадокс Африки: что показала СВО России и ЗападуПочему Африка важна для победы над Западом и достижения целей РоссииКак Крым свяжет Россию и Африку – эксперт
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РИА Новости Крым
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севастополь, африка, история, культура, народная дипломатия, общество, в мире, новости крыма, новый херсонес
Что поразило делегацию из Сенегала в Севастополе
Делегацию из Сенегала в Севастополе восхитило благоустройство парков с сохранением истории
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Прибывшую в Севастополь делегацию из города Тиес Республики Сенегал (Западная Африка) поразило трепетное отношение к сохранению истории в инфраструктуре общественных пространств. Об этом рассказал мэр и глава делегации Бабакар Диоп, его слова приводит пресс-служба севастопольского правительства.
"Больше всего меня поразило как благоустроены территории, парки в Севастополе. Общественные пространства очень хорошо оборудованы и прекрасно подходят для отдыха", – поделился впечатлением Бабакар.
Он подчеркнул, что в Севастополе трепетно относятся к истории, что очень ценно и достойно внимания.
"Необходимо беречь то, что здесь создано. Каждая улица, каждый уголок – это история… и вы делаете все, чтобы ее сохранить. Я еще раз убедился в том, что Севастополь – это большой, восхитительный город", – сказал глава сенегальского Тиеса.
По словам Диопа, идеи создания общественных пространств в Севастополе он теперь намерен применить в Тиесе.
Африканская делегация посетила несколько общественных пространств в Севастополе, в том числе парк имени Анны Ахматовой и парк имени Юрия Гагарина. А также недавно открывшийся музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес".
"Это грандиозный, необычный, потрясающий комплекс. Здесь можно узнать и об истории, и о культуре Севастополя и России. Также здесь можно узнать и античную, и современную историю. Не сомневаюсь, что здесь же можно узнать и о будущем", – оценил объект глава делегации.
Делегация из Сенегала прибыла в Севастополь
31 июля. В тот день мэр Тиеса Бабакар Диоп заявил, что одна из главных площадей города будет названа в честь этого города-героя.
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