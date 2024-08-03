https://crimea.ria.ru/20240803/chto-porazilo-delegatsiyu-iz-senegala-v-sevastopole-1139339798.html

Что поразило делегацию из Сенегала в Севастополе

Что поразило делегацию из Сенегала в Севастополе - РИА Новости Крым, 03.08.2024

Что поразило делегацию из Сенегала в Севастополе

Прибывшую в Севастополь делегацию из города Тиес Республики Сенегал (Западная Африка) поразило трепетное отношение к сохранению истории в инфраструктуре... РИА Новости Крым, 03.08.2024

2024-08-03T18:02

2024-08-03T18:02

2024-08-03T18:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Прибывшую в Севастополь делегацию из города Тиес Республики Сенегал (Западная Африка) поразило трепетное отношение к сохранению истории в инфраструктуре общественных пространств. Об этом рассказал мэр и глава делегации Бабакар Диоп, его слова приводит пресс-служба севастопольского правительства."Больше всего меня поразило как благоустроены территории, парки в Севастополе. Общественные пространства очень хорошо оборудованы и прекрасно подходят для отдыха", – поделился впечатлением Бабакар.Он подчеркнул, что в Севастополе трепетно относятся к истории, что очень ценно и достойно внимания.По словам Диопа, идеи создания общественных пространств в Севастополе он теперь намерен применить в Тиесе.Африканская делегация посетила несколько общественных пространств в Севастополе, в том числе парк имени Анны Ахматовой и парк имени Юрия Гагарина. А также недавно открывшийся музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес".Делегация из Сенегала прибыла в Севастополь 31 июля. В тот день мэр Тиеса Бабакар Диоп заявил, что одна из главных площадей города будет названа в честь этого города-героя.Читайте также на РИА Новости Крым:Парадокс Африки: что показала СВО России и ЗападуПочему Африка важна для победы над Западом и достижения целей РоссииКак Крым свяжет Россию и Африку – эксперт

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севастополь, африка, история, культура, народная дипломатия, общество, в мире, новости крыма, новый херсонес