https://crimea.ria.ru/20240801/v-sevastopol-priekhala-delegatsiya-iz-senegala-1139300327.html

В Севастополь приехала делегация из Сенегала

В Севастополь приехала делегация из Сенегала - РИА Новости Крым, 01.08.2024

В Севастополь приехала делегация из Сенегала

Республика Сенегал и Севастополь будут сотрудничать в сфере экологии, энергетики и инженерии. Соответствующая договоренность достигнута в ходе визита... РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T20:54

2024-08-01T20:54

2024-08-01T20:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Республика Сенегал и Севастополь будут сотрудничать в сфере экологии, энергетики и инженерии. Соответствующая договоренность достигнута в ходе визита сенегальской делегации во главе с мэром города Тиеса Диопом Бабакаром в город-герой, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.Достигнуты договоренности о сотрудничестве в области науки и политической сферы, а также в обмене студентами. Отмечается, что граждане Сенегала уже учатся в севастопольском университете. Готовность работать в регионе выразили и преподаватели из университета Тиеса (город в западной части Сенегала - ред.).Гостям также провели экскурсию по лабораториям университета, рассказали о местных экологических разработках.Кроме того, делегаты из Сенегала договорились о взаимодействии с коллегами из Института биологии южных морей, сообщает пресс-служба учреждения. "Запланировали проведение расширенного собрания в режиме видеоконференции и участие делегации из Сенегала в III Международной научно-практической конференции "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность", которая состоится 2-7 сентября 2024 года в Севастополе", - сказано релизе Института.Стартом налаживания взаимодействия между регионами стало участие в саммите "Россия – Африка" в 2023 году, на площадке которого были проведены переговоры о начале сотрудничества.Читайте также на РИА Новости Крым:Площадь имени Севастополя появится в городе Тиес Республики СенегалКрым может стать центром переработки сырья из Африки для ЕАЭС – экспертКак Крым свяжет Россию и Африку – эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, африка, общество, новости крыма, народная дипломатия, севастопольский государственный университет (севгу), инбюм, правительство севастополя, крым