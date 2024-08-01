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В Севастополь приехала делегация из Сенегала - РИА Новости Крым, 01.08.2024
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В Севастополь приехала делегация из Сенегала
В Севастополь приехала делегация из Сенегала - РИА Новости Крым, 01.08.2024
В Севастополь приехала делегация из Сенегала
Республика Сенегал и Севастополь будут сотрудничать в сфере экологии, энергетики и инженерии. Соответствующая договоренность достигнута в ходе визита... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T20:54
2024-08-01T20:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Республика Сенегал и Севастополь будут сотрудничать в сфере экологии, энергетики и инженерии. Соответствующая договоренность достигнута в ходе визита сенегальской делегации во главе с мэром города Тиеса Диопом Бабакаром в город-герой, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.Достигнуты договоренности о сотрудничестве в области науки и политической сферы, а также в обмене студентами. Отмечается, что граждане Сенегала уже учатся в севастопольском университете. Готовность работать в регионе выразили и преподаватели из университета Тиеса (город в западной части Сенегала - ред.).Гостям также провели экскурсию по лабораториям университета, рассказали о местных экологических разработках.Кроме того, делегаты из Сенегала договорились о взаимодействии с коллегами из Института биологии южных морей, сообщает пресс-служба учреждения. "Запланировали проведение расширенного собрания в режиме видеоконференции и участие делегации из Сенегала в III Международной научно-практической конференции "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность", которая состоится 2-7 сентября 2024 года в Севастополе", - сказано релизе Института.Стартом налаживания взаимодействия между регионами стало участие в саммите "Россия – Африка" в 2023 году, на площадке которого были проведены переговоры о начале сотрудничества.Читайте также на РИА Новости Крым:Площадь имени Севастополя появится в городе Тиес Республики СенегалКрым может стать центром переработки сырья из Африки для ЕАЭС – экспертКак Крым свяжет Россию и Африку – эксперт
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севастополь, африка, общество, новости крыма, народная дипломатия, севастопольский государственный университет (севгу), инбюм, правительство севастополя, крым
В Севастополь приехала делегация из Сенегала

Сенегал и Севастополь будут сотрудничать в сфере экологии и энергетики

20:54 01.08.2024 (обновлено: 20:55 01.08.2024)
 
© Пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского РАН (Севастополь)В Севастополь приехала делегация из Сенегала
В Севастополь приехала делегация из Сенегала
© Пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского РАН (Севастополь)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Республика Сенегал и Севастополь будут сотрудничать в сфере экологии, энергетики и инженерии. Соответствующая договоренность достигнута в ходе визита сенегальской делегации во главе с мэром города Тиеса Диопом Бабакаром в город-герой, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
"Одними из наиболее перспективных направлений сотрудничества определили экологию, энергетику, климат, а также целый ряд инженерных направлений, связанных с архитектурой, строительством и урбанистикой", – цитирует пресс-служба Владимира Нечаева - ректора Севастопольского государственного университета, на базе которого проходила встреча с делегатами.
Достигнуты договоренности о сотрудничестве в области науки и политической сферы, а также в обмене студентами. Отмечается, что граждане Сенегала уже учатся в севастопольском университете. Готовность работать в регионе выразили и преподаватели из университета Тиеса (город в западной части Сенегала - ред.).
Гостям также провели экскурсию по лабораториям университета, рассказали о местных экологических разработках.
© Пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского РАН (Севастополь)В Севастополь приехала делегация из Сенегала
В Севастополь приехала делегация из Сенегала
© Пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского РАН (Севастополь)
В Севастополь приехала делегация из Сенегала
Кроме того, делегаты из Сенегала договорились о взаимодействии с коллегами из Института биологии южных морей, сообщает пресс-служба учреждения.
"Запланировали проведение расширенного собрания в режиме видеоконференции и участие делегации из Сенегала в III Международной научно-практической конференции "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность", которая состоится 2-7 сентября 2024 года в Севастополе", - сказано релизе Института.
© Пресс-служба правительства СевастополяВ Севастополь приехала делегация из Сенегала
В Севастополь приехала делегация из Сенегала
© Пресс-служба правительства Севастополя
В Севастополь приехала делегация из Сенегала
Стартом налаживания взаимодействия между регионами стало участие в саммите "Россия – Африка" в 2023 году, на площадке которого были проведены переговоры о начале сотрудничества.
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СевастопольАфрикаОбществоНовости КрымаНародная дипломатияСевастопольский государственный университет (СевГУ)ИнБЮМПравительство СевастополяКрым
 
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