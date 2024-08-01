https://crimea.ria.ru/20240801/v-sevastopol-priekhala-delegatsiya-iz-senegala-1139300327.html
В Севастополь приехала делегация из Сенегала
В Севастополь приехала делегация из Сенегала - РИА Новости Крым, 01.08.2024
В Севастополь приехала делегация из Сенегала
Республика Сенегал и Севастополь будут сотрудничать в сфере экологии, энергетики и инженерии. Соответствующая договоренность достигнута в ходе визита... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T20:54
2024-08-01T20:54
2024-08-01T20:55
севастополь
африка
общество
новости крыма
народная дипломатия
севастопольский государственный университет (севгу)
инбюм
правительство севастополя
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/01/1139300121_0:165:1280:885_1920x0_80_0_0_4ef5eeab63267ee395cf40b3f1569e9b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Республика Сенегал и Севастополь будут сотрудничать в сфере экологии, энергетики и инженерии. Соответствующая договоренность достигнута в ходе визита сенегальской делегации во главе с мэром города Тиеса Диопом Бабакаром в город-герой, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.Достигнуты договоренности о сотрудничестве в области науки и политической сферы, а также в обмене студентами. Отмечается, что граждане Сенегала уже учатся в севастопольском университете. Готовность работать в регионе выразили и преподаватели из университета Тиеса (город в западной части Сенегала - ред.).Гостям также провели экскурсию по лабораториям университета, рассказали о местных экологических разработках.Кроме того, делегаты из Сенегала договорились о взаимодействии с коллегами из Института биологии южных морей, сообщает пресс-служба учреждения. "Запланировали проведение расширенного собрания в режиме видеоконференции и участие делегации из Сенегала в III Международной научно-практической конференции "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность", которая состоится 2-7 сентября 2024 года в Севастополе", - сказано релизе Института.Стартом налаживания взаимодействия между регионами стало участие в саммите "Россия – Африка" в 2023 году, на площадке которого были проведены переговоры о начале сотрудничества.Читайте также на РИА Новости Крым:Площадь имени Севастополя появится в городе Тиес Республики СенегалКрым может стать центром переработки сырья из Африки для ЕАЭС – экспертКак Крым свяжет Россию и Африку – эксперт
севастополь
африка
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/01/1139300121_0:45:1280:1005_1920x0_80_0_0_a7aae93ba2d5759c270869dc5f454270.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, африка, общество, новости крыма, народная дипломатия, севастопольский государственный университет (севгу), инбюм, правительство севастополя, крым
В Севастополь приехала делегация из Сенегала
Сенегал и Севастополь будут сотрудничать в сфере экологии и энергетики
20:54 01.08.2024 (обновлено: 20:55 01.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Республика Сенегал и Севастополь будут сотрудничать в сфере экологии, энергетики и инженерии. Соответствующая договоренность достигнута в ходе визита сенегальской делегации во главе с мэром города Тиеса Диопом Бабакаром в город-герой, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
"Одними из наиболее перспективных направлений сотрудничества определили экологию, энергетику, климат, а также целый ряд инженерных направлений, связанных с архитектурой, строительством и урбанистикой", – цитирует пресс-служба Владимира Нечаева - ректора Севастопольского государственного университета, на базе которого проходила встреча с делегатами.
Достигнуты договоренности о сотрудничестве в области науки и политической сферы, а также в обмене студентами. Отмечается, что граждане Сенегала уже учатся в севастопольском университете. Готовность работать в регионе выразили и преподаватели из университета Тиеса (город в западной части Сенегала - ред.).
Гостям также провели экскурсию по лабораториям университета, рассказали о местных экологических разработках.
Кроме того, делегаты из Сенегала договорились о взаимодействии с коллегами из Института биологии южных морей, сообщает пресс-служба учреждения.
"Запланировали проведение расширенного собрания в режиме видеоконференции и участие делегации из Сенегала в III Международной научно-практической конференции "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность", которая состоится 2-7 сентября 2024 года в Севастополе", - сказано релизе Института.
Стартом налаживания взаимодействия между регионами стало участие в саммите "Россия – Африка" в 2023 году, на площадке которого были проведены переговоры о начале сотрудничества.
Читайте также на РИА Новости Крым: