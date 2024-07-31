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Площадь имени Севастополя появится в городе Тиес Республики Сенегал - РИА Новости Крым, 31.07.2024
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Площадь имени Севастополя появится в городе Тиес Республики Сенегал
Площадь имени Севастополя появится в городе Тиес Республики Сенегал - РИА Новости Крым, 31.07.2024
Площадь имени Севастополя появится в городе Тиес Республики Сенегал
Площадь с названием Севастополь появится в городе Тиес Республики Сенегал в Западной Африке. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T20:33
2024-07-31T20:33
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Площадь с названием Севастополь появится в городе Тиес Республики Сенегал в Западной Африке. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Михаил Развожаев по итогам встречи с мэром Тиеса Бабакаром Диопом, который с делегацией прибыл в Севастополь.Губернатор также отметил, что в Тиесе сейчас вводится в эксплуатацию подстанция скорой помощи, обустраивается новый парк, строится бассейн. Поэтому делегация хочет познакомиться с реализацией похожих проектов в Севастополе, особенно тех, которые связаны с благоустройством общественных пространств.Кроме того, во время встречи договорились о подготовке для школьников Тиеса образовательной программы, которая расскажет об истории Севастополя. Местные же ребята больше узнают об истории Тиеса и Республики Сенегал.Развожаев напомнил, что договоренность о визите делегации из Африки в Севастополь была установлена в прошлом году на форуме "Россия — Африка". Там же подписали соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве, в рамках которого, планируется в том числе наладить взаимный товарооборот между Севастополем и Тиесом.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь наладит торговлю с АфрикойСевастополь способен сыграть важную роль в отношениях стран БРИКСТорговля и расчеты в нацвалютах: Путин подвел итоги форума Россия-Африка
https://crimea.ria.ru/20240731/kak-krym-svyazhet-rossiyu-i-afriku--ekspert-1139271665.html
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михаил развожаев, африка, севастополь, в мире, крым, новости крыма
Площадь имени Севастополя появится в городе Тиес Республики Сенегал

Площадь с названием Севастополь появится в городе Тиес африканской Республики Сенегал

20:33 31.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь, памятник затопленным кораблям
Севастополь, памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Площадь с названием Севастополь появится в городе Тиес Республики Сенегал в Западной Африке. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Михаил Развожаев по итогам встречи с мэром Тиеса Бабакаром Диопом, который с делегацией прибыл в Севастополь.
"Мэр Бабакар Диоп рассказал, что одну из главных площадей города они хотят назвать в честь Севастополя — в знак нашей дружбы", - сообщил Развожаев.
Губернатор также отметил, что в Тиесе сейчас вводится в эксплуатацию подстанция скорой помощи, обустраивается новый парк, строится бассейн. Поэтому делегация хочет познакомиться с реализацией похожих проектов в Севастополе, особенно тех, которые связаны с благоустройством общественных пространств.
Кроме того, во время встречи договорились о подготовке для школьников Тиеса образовательной программы, которая расскажет об истории Севастополя. Местные же ребята больше узнают об истории Тиеса и Республики Сенегал.
Развожаев напомнил, что договоренность о визите делегации из Африки в Севастополь была установлена в прошлом году на форуме "Россия — Африка". Там же подписали соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве, в рамках которого, планируется в том числе наладить взаимный товарооборот между Севастополем и Тиесом.
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