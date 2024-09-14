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До 15 лет тюрьмы грозит в России обсуждающим нападения на школы в чатах
До 15 лет тюрьмы грозит в России обсуждающим нападения на школы в чатах - РИА Новости Крым, 14.09.2024
До 15 лет тюрьмы грозит в России обсуждающим нападения на школы в чатах
В России участникам чатов, в которых обсуждаются возможные нападения на школы, может грозить до 15 лет лишения свободы, а организаторам - вплоть до 20 лет,... РИА Новости Крым, 14.09.2024
2024-09-14T15:58
2024-09-14T15:58
2024-09-14T15:58
закон и право
россия
школа
общество
уголовный кодекс
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В России участникам чатов, в которых обсуждаются возможные нападения на школы, может грозить до 15 лет лишения свободы, а организаторам - вплоть до 20 лет, рассказал РИА Новости руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.Ранее в МВД РФ заявили, что фиксируют создание в Telegram сообществ, в которых обсуждается нападение на учебные заведения. По данным правоохранителей, основная цель провокаций - насаждение панических настроений, направленных на дестабилизацию обстановки в учреждениях среднего общего образования, расшатывания социальной обстановки.Однако, по его словам, закон предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности, если лицо добровольно прекратит участие в террористическом сообществе и сообщит о его существовании."Кроме того, участников таких сообществ могут привлечь и за приготовление к террористическому акту. Если же не будет доказан умысел на создание террористического сообщества и на реальную подготовку к теракту, то данные лица могут быть привлечены к ответственности за хулиганство", - заключил юрист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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закон и право, россия, школа, общество, уголовный кодекс, теракт
До 15 лет тюрьмы грозит в России обсуждающим нападения на школы в чатах
До 15 лет тюрьмы грозит в России обсуждающим нападения на школы в чатах - юрист
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В России участникам чатов, в которых обсуждаются возможные нападения на школы, может грозить до 15 лет лишения свободы, а организаторам - вплоть до 20 лет, рассказал РИА Новости руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.
Ранее в МВД РФ заявили, что фиксируют создание в Telegram сообществ, в которых обсуждается нападение на учебные заведения. По данным правоохранителей, основная цель провокаций - насаждение панических настроений, направленных на дестабилизацию обстановки в учреждениях среднего общего образования, расшатывания социальной обстановки.
"Создание подобных чатов и участие в них может быть квалифицировано правоохранительными органами как организация террористического сообщества и участие в нем. Причем даже простым участникам таких сообществ в Telegram грозит до 15 лет лишения свободы, а организаторам - до 20 лет", - рассказал Хаминский.
Однако, по его словам, закон предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности, если лицо добровольно прекратит участие в террористическом сообществе и сообщит о его существовании.
"Кроме того, участников таких сообществ могут привлечь и за приготовление к террористическому акту. Если же не будет доказан умысел на создание террористического сообщества и на реальную подготовку к теракту, то данные лица могут быть привлечены к ответственности за хулиганство", - заключил юрист.
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