https://crimea.ria.ru/20240914/do-15-let-tyurmy-grozit-v-rossii-obsuzhdayuschim-napadeniya-na-shkoly-v-chatakh-1140346201.html

До 15 лет тюрьмы грозит в России обсуждающим нападения на школы в чатах

До 15 лет тюрьмы грозит в России обсуждающим нападения на школы в чатах - РИА Новости Крым, 14.09.2024

До 15 лет тюрьмы грозит в России обсуждающим нападения на школы в чатах

В России участникам чатов, в которых обсуждаются возможные нападения на школы, может грозить до 15 лет лишения свободы, а организаторам - вплоть до 20 лет,... РИА Новости Крым, 14.09.2024

2024-09-14T15:58

2024-09-14T15:58

2024-09-14T15:58

закон и право

россия

школа

общество

уголовный кодекс

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В России участникам чатов, в которых обсуждаются возможные нападения на школы, может грозить до 15 лет лишения свободы, а организаторам - вплоть до 20 лет, рассказал РИА Новости руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.Ранее в МВД РФ заявили, что фиксируют создание в Telegram сообществ, в которых обсуждается нападение на учебные заведения. По данным правоохранителей, основная цель провокаций - насаждение панических настроений, направленных на дестабилизацию обстановки в учреждениях среднего общего образования, расшатывания социальной обстановки.Однако, по его словам, закон предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности, если лицо добровольно прекратит участие в террористическом сообществе и сообщит о его существовании."Кроме того, участников таких сообществ могут привлечь и за приготовление к террористическому акту. Если же не будет доказан умысел на создание террористического сообщества и на реальную подготовку к теракту, то данные лица могут быть привлечены к ответственности за хулиганство", - заключил юрист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, россия, школа, общество, уголовный кодекс, теракт