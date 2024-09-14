https://crimea.ria.ru/20240914/zakharova-obvineniya-ssha-v-adres-rt---eto-obyavlenie-informatsionnoy-voyny-1140347224.html

Захарова: обвинения США в адрес RT - это объявление информационной войны

Захарова: обвинения США в адрес RT - это объявление информационной войны - РИА Новости Крым, 14.09.2024

Захарова: обвинения США в адрес RT - это объявление информационной войны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала объявлением информационной войны новые обвинения США в адрес российского телеканала RT. РИА Новости Крым, 14.09.2024

2024-09-14T16:39

2024-09-14T16:39

2024-09-14T16:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала объявлением информационной войны новые обвинения США в адрес российского телеканала RT.В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных".Она подчеркнула, что своими действиями Штаты объявили в качестве своей цели российских журналистов, а давить США будут, прикрываясь законами и используя при этом любую возможность, чтоб "закрыть, третировать и наказать".США на прошлой неделе ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik. В американском Минфине подчеркнули, что эти СМИ внесли в перечень иностранных миссий и объявили о вознаграждении до десяти миллионов долларов за информацию, доказывающую их вмешательство в предстоящие выборы главы Белого дома.В ответ на обвинения американских властей, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что западные СМИ зашлись в приступе паранойи.Неделю назад министерство юстиции США обвинило сотрудников телеканала RT в распространении в социальных сетях вирусных видео, которые набрали миллионы просмотров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240913/ssha-vveli-sanktsii-v-otnoshenii-mia-rossiya-segodnya-i-dmitriya-kiseleva-1140335539.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сша, россия, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, rt