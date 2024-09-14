https://crimea.ria.ru/20240914/zakharova-obvineniya-ssha-v-adres-rt---eto-obyavlenie-informatsionnoy-voyny-1140347224.html
Захарова: обвинения США в адрес RT - это объявление информационной войны
Захарова: обвинения США в адрес RT - это объявление информационной войны - РИА Новости Крым, 14.09.2024
Захарова: обвинения США в адрес RT - это объявление информационной войны
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала объявлением информационной войны новые обвинения США в адрес российского телеканала RT. РИА Новости Крым, 14.09.2024
2024-09-14T16:39
2024-09-14T16:39
2024-09-14T16:39
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политика
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала объявлением информационной войны новые обвинения США в адрес российского телеканала RT.В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных".Она подчеркнула, что своими действиями Штаты объявили в качестве своей цели российских журналистов, а давить США будут, прикрываясь законами и используя при этом любую возможность, чтоб "закрыть, третировать и наказать".США на прошлой неделе ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik. В американском Минфине подчеркнули, что эти СМИ внесли в перечень иностранных миссий и объявили о вознаграждении до десяти миллионов долларов за информацию, доказывающую их вмешательство в предстоящие выборы главы Белого дома.В ответ на обвинения американских властей, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что западные СМИ зашлись в приступе паранойи.Неделю назад министерство юстиции США обвинило сотрудников телеканала RT в распространении в социальных сетях вирусных видео, которые набрали миллионы просмотров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20240913/ssha-vveli-sanktsii-v-otnoshenii-mia-rossiya-segodnya-i-dmitriya-kiseleva-1140335539.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, россия, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, rt
Захарова: обвинения США в адрес RT - это объявление информационной войны
Захарова назвала обвинения США в адрес RT объявлением информационной войны
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала объявлением информационной войны новые обвинения США в адрес российского телеканала RT.
В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных".
"Это не про санкции, это не про ограничительные меры. Это объявление информационной войны. Прямое, без какой-то альтернативы. В основе этого объявления информационной войны лежит абсолютно четкая русофобская националистическая идеология, такая же, какую мы видели неоднократно на протяжении человеческой истории, но в том числе и ярче всего в тридцатые годы XX века", - сказала Захарова в эфире ТВЦ.
Она подчеркнула, что своими действиями Штаты объявили в качестве своей цели российских журналистов, а давить США будут, прикрываясь законами и используя при этом любую возможность, чтоб "закрыть, третировать и наказать".
США на прошлой неделе ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik. В американском Минфине подчеркнули, что эти СМИ внесли в перечень иностранных миссий и объявили о вознаграждении до десяти миллионов долларов за информацию, доказывающую их вмешательство в предстоящие выборы главы Белого дома.
В ответ на обвинения американских властей, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила
, что западные СМИ зашлись в приступе паранойи.
Неделю назад
министерство юстиции США обвинило сотрудников телеканала RT в распространении в социальных сетях вирусных видео, которые набрали миллионы просмотров.
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