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Уже не президентом Украины: боксер Усик хочет стать министром спорта

Уже не президентом Украины: боксер Усик хочет стать министром спорта - РИА Новости Крым, 14.09.2024

Уже не президентом Украины: боксер Усик хочет стать министром спорта

Украинский боксер Александр Усик заявил, что в будущем хотел бы стать министром спорта Украины и намерен исполнить свою мечту. РИА Новости Крым, 14.09.2024

2024-09-14T15:28

2024-09-14T15:28

2024-09-14T15:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Украинский боксер Александр Усик заявил, что в будущем хотел бы стать министром спорта Украины и намерен исполнить свою мечту.В июне Усик сложил с себя полномочия абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелой весовой категории. Усик не смог провести защиту пояса IBF с обязательным претендентом хорватом Филипом Хрговичем. Новым временным чемпионом IBF стал англичанин Даниель Дюбуа.В ночь на 19 мая Усик победил британца Тайсона Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелой весовой категории. Украинец тогда сохранил пояса IBF, Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO) и отобрал у Фьюри титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Ожидается, что Усик проведет реванш против Фьюри 21 декабря в Эр-Рияде, на кону будут стоять оставшиеся у украинца пояса.Ранее он заявлял, что намерен стать президентом Украины.Весной 2022 уроженец Крыма Александр Усик был лишен звания "Почетный гражданин города Симферополя" за публичную дискредитацию России, Крыма и Симферополя. Также в числе семерых украинских деятелей политики, спорта и культуры он утратил награды Автономной Республики Крым, которые приравнены к государственным наградам РК как субъекта Российской Федерации.Ранее, в 2018 году, на фоне борьбы украинских радикалов за создание на Украине независимой от Московского патриархата церкви, Александр Усик заявил о своей поддержке канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В частности, пообещал защищать святыни и монахов Киево-Печерской Лавры от раскольников, если на обитель нападут. Затем, на фоне происходящего вокруг Лавры, подобных заявлений спортсмен больше не делал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев "дерусифицировал" еще две улицы"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала"На алтари возносятся подонки": Захарова о музее Мазепы в Киевской Лавре

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр усик, спорт, украина, новости, политика