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Уже не президентом Украины: боксер Усик хочет стать министром спорта
Уже не президентом Украины: боксер Усик хочет стать министром спорта - РИА Новости Крым, 14.09.2024
Уже не президентом Украины: боксер Усик хочет стать министром спорта
Украинский боксер Александр Усик заявил, что в будущем хотел бы стать министром спорта Украины и намерен исполнить свою мечту. РИА Новости Крым, 14.09.2024
2024-09-14T15:28
2024-09-14T15:28
2024-09-14T15:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Украинский боксер Александр Усик заявил, что в будущем хотел бы стать министром спорта Украины и намерен исполнить свою мечту.В июне Усик сложил с себя полномочия абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелой весовой категории. Усик не смог провести защиту пояса IBF с обязательным претендентом хорватом Филипом Хрговичем. Новым временным чемпионом IBF стал англичанин Даниель Дюбуа.В ночь на 19 мая Усик победил британца Тайсона Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелой весовой категории. Украинец тогда сохранил пояса IBF, Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO) и отобрал у Фьюри титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Ожидается, что Усик проведет реванш против Фьюри 21 декабря в Эр-Рияде, на кону будут стоять оставшиеся у украинца пояса.Ранее он заявлял, что намерен стать президентом Украины.Весной 2022 уроженец Крыма Александр Усик был лишен звания "Почетный гражданин города Симферополя" за публичную дискредитацию России, Крыма и Симферополя. Также в числе семерых украинских деятелей политики, спорта и культуры он утратил награды Автономной Республики Крым, которые приравнены к государственным наградам РК как субъекта Российской Федерации.Ранее, в 2018 году, на фоне борьбы украинских радикалов за создание на Украине независимой от Московского патриархата церкви, Александр Усик заявил о своей поддержке канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В частности, пообещал защищать святыни и монахов Киево-Печерской Лавры от раскольников, если на обитель нападут. Затем, на фоне происходящего вокруг Лавры, подобных заявлений спортсмен больше не делал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев "дерусифицировал" еще две улицы"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала"На алтари возносятся подонки": Захарова о музее Мазепы в Киевской Лавре
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александр усик, спорт, украина, новости, политика
Уже не президентом Украины: боксер Усик хочет стать министром спорта
Боксер Усик хочет стать министром спорта Украины
15:28 14.09.2024 (обновлено: 15:39 14.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Украинский боксер Александр Усик заявил, что в будущем хотел бы стать министром спорта Украины и намерен исполнить свою мечту.
В июне Усик сложил с себя полномочия абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелой весовой категории. Усик не смог провести защиту пояса IBF с обязательным претендентом хорватом Филипом Хрговичем. Новым временным чемпионом IBF стал англичанин Даниель Дюбуа.
"Я хочу работать со своими ребятами, со своими детьми, чтобы научить их некоторым вещам, которые могу я, не только в спорте - психология, здоровый образ жизни. Я бы с удовольствием стал министром спорта. И я им стану", - заявил Усик в интервью YouTube-каналу Kanal Sportowy.
В ночь на 19 мая Усик победил британца Тайсона Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелой весовой категории. Украинец тогда сохранил пояса IBF, Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO) и отобрал у Фьюри титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Ожидается, что Усик проведет реванш против Фьюри 21 декабря в Эр-Рияде, на кону будут стоять оставшиеся у украинца пояса.
Весной 2022 уроженец Крыма Александр Усик был лишен
звания "Почетный гражданин города Симферополя" за публичную дискредитацию России, Крыма и Симферополя. Также в числе семерых украинских деятелей политики, спорта и культуры он утратил
награды Автономной Республики Крым, которые приравнены к государственным наградам РК как субъекта Российской Федерации.
Ранее, в 2018 году, на фоне борьбы украинских радикалов за создание на Украине независимой от Московского патриархата церкви, Александр Усик заявил о своей поддержке канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В частности, пообещал защищать святыни и монахов Киево-Печерской Лавры от раскольников, если на обитель нападут. Затем, на фоне происходящего вокруг Лавры, подобных заявлений спортсмен больше не делал.
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