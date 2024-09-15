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Как летом: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 15.09.2024
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Как летом: погода в Крыму в воскресенье
Как летом: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 15.09.2024
Как летом: погода в Крыму в воскресенье
пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 15.09.2024
2024-09-15T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье на полуострове ожидается сухая жаркая погода. 15-18 сентября в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +29...+31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, днем 7-12м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +28…+30 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +18...+20 градусов, днем +28...+30.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20...+22 градуса, днем +28...+30.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240914/v-krymu-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-na-tri-dnya-1140341515.html
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Как летом: погода в Крыму в воскресенье

Погода в Крыму в воскресенье

00:01 15.09.2024
 
© РИА Новости КрымСкалы Адаллары в Гурзуфе
Скалы Адаллары в Гурзуфе - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье на полуострове ожидается сухая жаркая погода. 15-18 сентября в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15…20; днем +26…31, в горах +20…25 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +29...+31.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, днем 7-12м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +28…+30 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +18...+20 градусов, днем +28...+30.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20...+22 градуса, днем +28...+30.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Тушение лесного пожара на Карадаге - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Вчера, 10:42
В Крыму объявлено штормовое предупреждение на четыре дня
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Как летом: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 15 сентября
21:55Главное за день: 14 сентября
21:02Из горящей квартиры в Севастополе спасли двоих человек
20:46"Чертова ягода": где собирать в Крыму кизил и что из него приготовить
20:37Вместо двух реаниматологов: в Крыму создали уникальный мобильный аппарат
19:57В захваченном ВС РФ Bradley на Украине американцы забыли карту своей базы
19:19Украинский беспилотник уничтожен над Черным морем
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