https://crimea.ria.ru/20240915/kak-letom-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1139722019.html
Как летом: погода в Крыму в воскресенье
Как летом: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 15.09.2024
Как летом: погода в Крыму в воскресенье
пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 15.09.2024
2024-09-15T00:01
2024-09-15T00:01
2024-09-15T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье на полуострове ожидается сухая жаркая погода. 15-18 сентября в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +29...+31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, днем 7-12м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +28…+30 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +18...+20 градусов, днем +28...+30.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20...+22 градуса, днем +28...+30.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240914/v-krymu-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-na-tri-dnya-1140341515.html
симферополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Как летом: погода в Крыму в воскресенье
Погода в Крыму в воскресенье
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье на полуострове ожидается сухая жаркая погода. 15-18 сентября в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15…20; днем +26…31, в горах +20…25 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +29...+31.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, днем 7-12м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +28…+30 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +18...+20 градусов, днем +28...+30.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20...+22 градуса, днем +28...+30.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.