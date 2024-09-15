https://crimea.ria.ru/20240915/kak-letom-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1139722019.html

Как летом: погода в Крыму в воскресенье

Как летом: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 15.09.2024

Как летом: погода в Крыму в воскресенье

пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 15.09.2024

2024-09-15T00:01

2024-09-15T00:01

2024-09-15T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132510357_0:76:2560:1516_1920x0_80_0_0_c4c67afdfe6abc10367a6e2280b1d9a6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье на полуострове ожидается сухая жаркая погода. 15-18 сентября в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +29...+31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, днем 7-12м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +28…+30 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +18...+20 градусов, днем +28...+30.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20...+22 градуса, днем +28...+30.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240914/v-krymu-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-na-tri-dnya-1140341515.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр